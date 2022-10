COLUMNA: Los Dodgers pasan de ser los mayores ganadores a ser los mayores perdedores con la derrota ante los Padres

Ya han fracasado antes, innumerables veranos maravillosos fundidos cruelmente en cenizas otoñales.

Pero nunca lo habían estropeado así.

Han sido avergonzados antes, muchas marchas veraniegas memorables arruinadas por tropiezos en octubre.

Pero nunca habían sido humillados así.

Apenas una semana después de establecer un récord de la franquicia con 111 victorias en la temporada regular, los mayores ganadores de la historia de los Dodgers se han equivocado de nombre.

Los mayores perdedores.

En una rara noche de sábado lluviosa en el Petco Park de San Diego, ocurrió un evento aún más extraño: ver a los Padres de San Diego bailando en el campo después de haber eliminado a los Dodgers.

El hermano pequeño ha noqueado al hermano mayor. El clavo ha clavado el martillo. La sombra ha eclipsado al sol.

En una victoria de remontada de 5-3, los Padres se adjudicaron la Serie Divisional de la Liga Nacional al mejor de cinco juegos, mientras que enviaron a los Dodgers a los rincones más oscuros de su legado.

Esta es la mayor decepción en la historia de los Dodgers. En el sentido estricto del béisbol, este es posiblemente el punto más bajo en la historia de los Dodgers.

Los Dodgers ganaron más juegos de temporada regular que todos los equipos de la historia de las Grandes Ligas, excepto tres, pero su postemporada duró sólo cuatro noches. Los Dodgers ganaron 22 partidos más que los Padres durante el largo verano, pero sólo pudieron vencerlos una vez en cuatro intentos en octubre.

Basándose en la diferencia en el porcentaje de victorias de la temporada regular, esta fue la segunda mayor sorpresa en la historia de la postemporada, y la mayor en 116 años. En otras palabras, los cánticos de “Vencer a L.A.” y la visión de miles de toallas amarillas ondeando vivirán en la historia de los Dodgers para siempre.

Esto es malo. Esto es realmente malo.

Terminó peor de lo que uno podría imaginar, ya que una serie de relevistas del bullpen de los Dodgers arruinó una ventaja de 3-0 al permitir cinco carreras de los Padres en la séptima entrada después de que el abridor Tyler Anderson fuera retirado después de cinco. El golpe de salida fue un sencillo de dos carreras de Jake Cronenworth después de que el corredor de base Juan Soto se le permitió caminar en posición de anotar en la segunda base.

Este hecho pone de manifiesto la narrativa de los fracasos de los Dodgers en la postemporada durante sus últimos 10 años de dominio de la temporada regular. Este es el mejor ejemplo de por qué muchos aficionados no han podido disfrutar de los seis meses de victorias sin esperar que caiga el otro zapato.

¿Y esta vez ese zapato pertenece a los malditos Padres de San Diego?

Diez apariciones en la postemporada, nueve fracasos en la postemporada, pero ninguno como éste.

Esto es peor que las crisis de Clayton Kershaw contra los Cardenales de San Luis. Esto es peor que el fracaso de Corey Seager para cubrir la tercera base contra los Mets de Nueva York.

Esto es peor que ser arrollado por los Cubs de Chicago. Esto es peor que el grand slam de Howie Kendrick para los Nationals de Washington. Esto es peor que la mala gestión de los lanzamientos de la oficina principal contra los Bravos de Atlanta.

Esto es incluso peor que ser engañados por los Astros de Houston en 2017 y ser azotados por los Medias Rojas de Boston en 2018 porque, bueno, al menos ambas derrotas fueron en la Serie Mundial. En cada uno de esos años, al menos ganaron dos rondas de playoffs.

Esta vez, incluso con el mayor diferencial de carreras en el béisbol en 83 años, los Dodgers ni siquiera pudieron ganar dos juegos de playoffs.

Y pensar que esta iba a ser la temporada en la que la historia finalmente cambiara. Esta iba a ser la temporada en la que superarían el estigma de haber ganado sólo un campeonato de temporada corta durante estos últimos 10 años. Esta era la temporada en la que iban a ganar una Serie Mundial después de una temporada completa por primera vez en 34 años.

Este era un equipo de los Dodgers tan cargado que, en marzo, el gerente Dave Roberts garantizó un campeonato de la Serie Mundial en “The Dan Patrick Show”.

“Vamos a ganar la Serie Mundial este año”, le dijo a Patrick. “Que conste en acta”.

Pongan esas palabras en la basura, junto con cualquier otra creencia sobre este supuesto mejor equipo de los Dodgers. Finalmente, enfrentados al tipo de presión de los playoffs que les faltaba durante su arrollador verano, los Dodgers se quebraron contra un equipo de los Padres que jugaba su mejor béisbol sin nada que perder.

El estelar orden de bateo de los Dodgers, liderado por el Big Three de Mookie Betts, ¿Trea Turner y Freddie Freeman? El pitcheo de los Padres los hizo girar en el suelo.

¿La otrora temida rotación de los Dodgers liderada por Julio Urías y Clayton Kershaw? Los Padres golpearon a Kershaw y luego se aprovecharon de un personal que no fue construido para compensar la pérdida del as Walker Buehler y las lesiones de Tony Gonsolin y Dustin May.

¿El campo profesional de los Dodgers? Un error de Trea Turner básicamente les costó el segundo partido, y nunca parecieron realmente concentrados.

Como con cada fracaso reciente en la postemporada, los fans de los Dodgers jugarán ahora el juego de la culpa, y una vez más todo caerá sobre los hombros del mánager Dave Roberts, quien hizo varios movimientos cuestionables de lanzamiento en el cuarto juego, desde la eliminación de Tyler Anderson demasiado pronto, hasta la inserción de Alex Vesia para enfrentar a Cronenworth después de que el relevista Yency Almonte ya había hecho un lanzamiento, hasta ignorar a su mejor relevista Evan Phillips hasta que era demasiado tarde.

Mientras tanto, los Padres avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en una batalla que pondrá de relieve una franquicia renovada que realmente ha luchado por salir de la gran sombra azul.

“Creo que ya es hora de que empecemos a hablar de San Diego como una ciudad deportiva”, dijo el exlanzador de los Padres, Jake Peavy. “Hemos perdido a los Chargers. Este es el único juego en la ciudad. Los fanáticos de los Padres contentos ... se siente bien. Se siente eléctrico”.

En cuanto a los Dodgers, bueno, por novena vez en 10 años, han apagado las luces temprano en una postemporada potencialmente brillante.

Pero nunca se sintió tan oscuro.

