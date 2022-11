Lista de EE.UU. de Berhalter para Qatar 2022 sorprende con varias ausencias: ¿Qué pasó con Pepi y Arriola?

Muchos caerán del barco y tendrán que aceptar su realidad de ver la Copa del Mundo de Qatar 2022 desde casa y no vivirlo en las canchas del país árabe en la fiesta más grande futbol del mundo.

El entrenador de la selección de Estados Unidos, Gregg Berhalter, dio a conocer a sus 26 jugadores elegidos que participarán en el Mundial que inicia el próximo 20 de noviembre y culmina con la gran final el 18 de diciembre.

¿Sorpresas? Varias, pero a estas instancias del proceso, nadie es seguro para estar en la lista final, tal como le sucedió a Ricardo Pepi, de quien se decía tenía un lugar casi seguro en la nómina del conjunto estadounidense. Sin embargo, el mexicoamericano perdió terreno en los últimos meses frente a colegas como Jesús Ferreira, Josh Sargent y Haji Wright.

La velocidad y capacidad de resolver en área, le dio mucha credibilidad a Pepi durante las eliminatorias, además de que su físico ayuda a abrirse paso entre los defensores contrarios.

Pepi no tuvo una gran temporada y tuvo una importante sequía de goles, pero en las últimas semanas ha tomando ritmo en Holanda con el FC Groningen.

Ferreira pudiera haber sido el gran causante de la decisión de Berhalter, pues el delantero del FC Dallas tuvo una excelente temporada con su escuadra en 2022, anotando 18 goles y seis asistencias en 33 partidos, igualando un récord de su club.

El colombo-americano ha anotado en siete ocasiones acompañados con cuatro asistencias con el onceno de las Barras y las Estrellas, desde 2020, en 15 apariciones. Berhalter confía que el delantero de 21 años está un mejor momento que Pepi.

“Ricardo se enfrentó a Josh y Jesús [Ferreira] y pensamos que era valioso que Josh jugara en esa competencia de dónde vienen dos de nuestros oponentes”, dijo Berhalter. “La liga holandesa, creo que es una gran liga, pero no tiene el mismo físico que tiene la Premier League o el EFL Championship. Eso fue algo que se tomó en la decisión… Ricardo Pepi ha tenido un gran momento y quizás debería estar ahí, y eso lo puedo entender, pero tenemos que elegir y elegimos llevar tres delanteros y estos fueron los que elegimos”.

La selección se formó con más de la mitad de jugadores que militan en escuadras internacionales. Ocho provienen de clubes ingleses, dos en España, Italia y Alemania, uno de Francia, Escocia y Turquía, mientras que nueve son locales con la MLS.

Otra de las sorpresivas omisiones incluyó a Paul Arriola, compañero de Pepi en Dallas.

“Los últimos días han sido extremadamente difíciles”, dijo Arriola en una publicación en sus redes sociales. “Algunos de los más difíciles que he tenido en mucho tiempo. Estoy desconsolado por no ser incluido en la lista final de la Copa del Mundo… El estar en la selección nacional durante años, aprendes que es un gran privilegio representar a tu país y sé que nunca lo he subestimado”.

Estos son los convocados de Berhalter para Qatar:

Porteros: Matt Turner, Sean Johnson, Ethan Horvath

Defensas: Sergino Dest, Antonee Robinson, Joe Scally, Cameron Carter-Vickers, Walker Zimmerman, DeAndre Yedlin, Aaron Long, Tim Ream, Shaq Moore

Mediocampistas: Brenden Aaronson, Weston McKennie, Yunus Mensah, Tyler Adams, Kellyn Acosta, Luca de la Torre, Cristian Roldán

Delanteros: Jesús Ferreira, Jordan Morris, Christian Pulisic, Giovanni Reyna, Josh Sargent, Timothy Weah, Haji Wright

Estados Unidos debuta en el Mundial el 21 de noviembre ante Gales, luego enfrentará a Inglaterra en su segundo partido, el 25 de noviembre, y cerrará la primera ronda con Irán, el 29 de noviembre.