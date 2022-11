La controversia no detuvo el éxito logrado de Maluma en el inicio de las celebraciones de Qatar 2022

Un día después de que la controversia ahondaba alrededor de Maluma, este no defraudó en su presentación del sábado en el FanFest que dio inicio de manera oficial las celebraciones del Mundial de Qatar 2022.

Los juegos pirotécnicos y el show de los drones le dieron la bienvenida a la afición como preámbulo al espectáculo de Maluma.

Durante una entrevista el viernes, el cantautor colombiano detuvo el cuestionamiento del periodista israelí, Moav Vardi, quien señaló que, al optar Maluma ser parte del evento de FIFA en Qatar, la gente pensaría que “¿no tienes problemas con la violación de derechos humanos de este país?”.

Maluma Baby prende el ambiente del FanFest y da inicio a las celebraciones del Mundial de #Qatar2022. pic.twitter.com/r0KmWrgXEs — Jad El Reda (جادالله الرضا) (@jadelreda) November 19, 2022

En los últimos años, varias organizaciones acusan a Qatar de explotar a trabajadores y de cometer otras violaciones a los derechos humanos. A esto, Maluma señaló que no era “algo que no puedo resolver. Solo vine aquí para disfrutar la vida, disfrutar el futbol y la fiesta del futbol. No es algo en lo que realmente tenga que involucrarme. Estoy aquí disfrutando de mi música y la vida hermosa, jugando futbol también”.

Ante la insistencia del periodista, el oriundo de Medellín preguntó si tenía que responder a su cuestionamiento y una voz que estaba fuera de cámara le dijo que no debía hacerlo, por lo que Maluma se puso de pie y le señaló que fue “grosero”.

A pesar de las reacciones, algunas a favor y otras en contra del cantante, Maluma prendió la fiesta con un espectáculo en el que la afición respondió masivamente.

“Yo soy Juan Luis Lodoño Arias”, dijo creando una ola de ovación. “Estamos celebrando la fiesta del futbol. Aquí vinimos a dar amor, a dar cariño y a dar ejemplo”.

Es oficial, el #FanFestival da comienzo a las celebraciones de #Qatar2022. El #Mundial ha arrancado con Maluma en el escenario. pic.twitter.com/0iVMZZHOxO — Jad El Reda (جادالله الرضا) (@jadelreda) November 19, 2022

Maluma compartió el escenario con la estadounidense Nicky Minaj y la libanesa Myriam Fares para cantar el Tukoh Taka, que es la canción oficial del FanFest de FIFA.

Previo al mini concierto, algunas leyendas campeonas del mundo se hicieron presentes para compartir el trofeo que se llevaría un nuevo campeón o Francia repetiría. Lothar Matheus, Marco Materazzi, Cafu, Iker Casillas, Roberto Carlos, David Trezeget y Marcel Desailly, disputaron por tener el trofeo en sus manos ante el gusto de la afición.