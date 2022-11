Análisis: El anfitrión decepciona, mientras que Ecuador cumple con oficio en jornada inaugural de Qatar 2022

Aún faltaban más de 20 minutos de juego y una gran cantidad de los aficionados había abandonado el Al Bayt Stadium, el inmueble más retirado a Doha, al norte de la capital de Qatar. Ecuador cumplió con lo justo y derrotó por 2-0 a Qatar el domingo por la noche, propinándo al equipo anfitrión un duro golpe en sus inocentes ilusiones de poder hacer algo importante en esta su Copa del Mundo. Sin embargo, la inmadurez futbolística de Qatar fue evidente en las limitantes de sus jugadores en la cancha, así como la escasa pasión de sus aficionados en las gradas. Es la primera vez que una selección anfitriona pierde el partido inaugural en la historia de una Copa del Mundo.

Con el resultado, el equipo ecuatoriano se ubicó por ahora con tres unidades en el Grupo A y lo único lamentable para el grupo dirigido por Gustavo Alfaro fue que no logró concretar más goles. Senegal y Países Bajos se medirán el lunes a primera hora para completar la primera jornada del grupo. Ecuador enfrentará a Países Bajos el viernes, 25 de noviembre, a las 7 p.m., y cerrará la fase de grupos ante Senegal el martes, 29 de este mismo mes.

Los jugadores de Ecuador celebran el segundo gol de su equipo durante el partido del grupo A de la Copa del Mundo entre Qatar y Ecuador en el estadio Al Bayt en Al Khor , Qatar, el domingo 20 de noviembre de 2022. (AP Photo/Thanassis Stavrakis)

(Thanassis Stavrakis / Associated Press)

Anuncio

“Sabíamos que iba a ser un partido difícil”, declaró Valencia, autor de los dos goles. “Pudimos obtener los goles a tiempo”.

Después de inaugurar la Copa del Mundo con una bonita ceremonia de apertura, en la que brilló la historia de los mundiales, Qatar no logró impresionar en ningún momento ante un Ecuador que salió con oficio desde los primeros minutos. Inclusive, anotó al minuto 4 pero su gol fue invalidado por un fino fuera de lugar del nuevo VAR.

“Les dije al mediotiempo que era importante ganar”, expresó Gustavo Alfaro, entrenador de Ecuador. “Seguimos insistiendo. Estoy muy contento por nuestros jugadores, por todos”.

Anuncio

“No hay excusa, quiera felicitar a nuestro rival”, aceptó el español Félix Sánchez, entrenador de Qatar, cuyo rostro durante el partido revelaba mucha preocupación. “No jugamos a nuestro mejor nivel. Necesitamos ser más competitivos. Estuvimos lejos de tener nuestra mejor actuación”.

Los aficionados observan los fuegos artificiales tras el partido de inauguración de la Copa del Mundo entre Qatar y Ecuador en el paseo marítimo de Corniche en Doha, Qatar, el domingo 20 de noviembre de 2022. (AP Photo/Francisco Seco)

(Francisco Seco / Associated Press)

La brillantez de Valencia, el elemento del Fenerbahçe de Turquía, fue suficiente para darle la tranquilidad a sus miles de aficionados que llegaron a Doha. Se estima de alrededor de 5,000 ecuatorianos, según la embajada de Ecuador, estarán presentes durante los tres partidos de la fase de grupos del equipo tricolor.

Anuncio

Marco Sebastián De la Torre llegó procedente de Quito después de un viaje de 36 horas, junto a su tío, madre y hermanos al Al Bayt Stadium pero el cansancio de la transportación no era nada que lo pudiera detener. Hace cuatro años quiso ir a Rusia 2018 pero Ecuador no clasificó, por eso al momento de conocer que su selección iba a abrir el Mundial, no lo pensó dos veces.

Aficionadas de Ecuador dicen que hoy su equipo va a devorar a Qatar #WorldCup #CopadoMundo #QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/ika7hLnVFk — Eduard Cauich (@ecauich) November 20, 2022

Por su parte, María Paz Villalba y María Emilia Sevilla llegaron a la región de Al Khor vestidas con un dinosaurio inflable en su cintura.

Anuncio

“Vamos a comer a Qatar, los vamos a destruir”, indicó Villalba, que voló con un grupo de 12 personas, conformado de familia y amigos. Las dos aficionadas dijeron que el hecho que Ecuador inaugurará el mundial, ayudó a “unir a una nación”.

“Necesitábamos el futbol para tomar más impulso y utilizar el futbol para ser un mejor país”, declaró Villalba.

LAFC en Qatar

Aficionados del @lafc llegan al juego inaugural para apoyar a los tres jugadores ecuatorianos del LAFC en el Mundial #lafc #QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/Hlv3oNILAq — Eduard Cauich (@ecauich) November 20, 2022

No solamente aficionados de Ecuador o Qatar llegaron al estadio para apoyar a su equipo el domingo, sino que también a sus respectivas selecciones que saldrán a la cancha en los próximo días. Decenas de hinchas brasileños, japoneses, argentinos y de varios otros países se dieron cita en el primer partido del campeonato.

Anuncio

Otros, como el mexicano Héctor Manuel Chávez viajaron desde Los Ángeles con el uniforme del LAFC, actual campeón de la MLS, para apoyar a los tres jugadores ecuatorianos del conjunto Oro y Negro: José Cifuentes, Diego Palacios y Sebás Méndez.

“Venimos a apoyarlos”, declaró Chávez, quien llegó junto a sus amigos, esposa e hijo al desierto árabe. “Nos imaginamos que iba a ser algo espectacular la inauguración. Estuvimos en el de Rusia y fue algo bonito, y pensábamos que va a ser mucho mejor todavía”.

“Hemos sido aficionados del LAFC desde el mismo inicio”, indicó Héctor Chávez, del Club Figueroa, quien dijo que iban a apoyar también a Gareth Bale y Kellyn Acosta, cuyas respectivas selecciones de Gales y Estados Unidos se enfrentan el lunes en Doha.