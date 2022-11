Canelo Álvarez arremete contra Lionel Messi por estar ‘limpiando el piso con nuestra playera y bandera’

Argentina propinó el domingo la cuarta derrota a la selección de México en igual cantidad de encuentros mundialistas. El Tri cayó por 2-0 ante Lionel Messi y su banda, en el Lusail Iconic Stadium, de Lusail, en la segunda jornada para ambos en Qatar 2022.

La derrota dejó a México hundido en el Grupo C con una unidad y necesita vencer a Arabia Saudita y esperar el resultado entre Polonia y Argentina para saber su suerte.

El no poder con Argentina caló duramente en la afición mexicana, tal como lo hizo con el campeón de peso mediano, Saúl Álvarez, quien arremetió con el superastro argentino.

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?”, dijo Álvarez con respecto a unas imágenes del jugador celebrando con sus compañeros de equipo tras el encuentro.

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Messi se encontraba quitándose los botines mientras en frente se encontraba lo que aparentaba ser una camiseta de la selección mexicana que pudiera haber intercambiado después del juego. El jugador parecía quitarse uno de los botines y lo que parece ser de manera involuntaria, patea la camiseta mexicana.

AHORA NOS VOLVIMOS A ILUSIONAR!!!



📹 El festejo íntimo de los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección en el vestuario.



🇦🇷 El sueño sigue intacto, Argentina.pic.twitter.com/BmYkiOtcII — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) November 26, 2022

“¡Qué le pida a Dios que no me lo encuentre!”, amenazó el boxeador mexicano, mientras que en otro tuit dijo que “Así como respeto Argentina tiene que respetar [México]!! no hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo”.

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Algunos aficionados señalaron que no vieron ninguna mala intención en la acción de Messi y que fue inadvertida, mientras que otros se unieron a Canelo en su furia.

Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. 👊🏻🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

“La afición es una cosa, nosotros como ejemplo otra… ¡no sea tanto!”, dijo en otro mensaje.

la afición es una cosa nosotros como ejemplo otra… no sea tanto!! https://t.co/fuvEbA28aA — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

El streamer conocido como Goncho Banzas, que cuenta con más de 600 mil seguidores, le dijo que en su país tenía muchos aficionados argentinos y que no se dejara llevar por algo fuera de “contexto”.

“Canelo, acá en Argentina la gente te banca mucho, estas dejándote llevar por algo sacado de contexto, Messi es probablemente el deportista más respetuoso que existe… bájate de esta, ¡un abrazo!”, señaló Banzas, a lo que Canelo respondió que “quizás… ojalá así sea”.