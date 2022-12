Dansby Swanson firma por 7 años con Cachorros

Los Cachorros de Chicago llegaron a un acuerdo por siete años y 177 millones de dólares el sábado con Dansby Swanson, agregando un campocorto estelar en su proyecto de reconstrucción.

El trato incluye a una clausula completa de no canje, de acuerdo con al persona que tiene conocimiento de las negociaciones y que habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que aún está pendiente el examen físico.

Swanson fue parte de un estelar grupo de campocortos que se convirtieron en agentes libres, incluyendo a Trea Turner, el puertorriqueño Carlos Correa y Xander Bogaerts. Fue el último de los cuatro en elegir equipo.

Swanson fue la primera selección del Draft amateur 2015 de Arizona, pero lo enviaron ese diciembre a Atlanta en un canje que involucró a varios jugadores.

Con los Bravos, Swanson se convirtió en parte de la base joven que llevó al equipo de vuelta a la cima de la División Este de la Liga Nacional. Tuvo un promedio de bateo de .248, con 27 jonrones y 88 remolcadas en 2021 para ayudar a Atlanta a ganar su primer campeonato de la Serie Mundial desde 1995.

Swanson, de 28 años, viene de la que podría se su mejor temporada en las Grandes Ligas, con un promedio de bateo de .277, con 25 cuadrangulares y un máximo de carrera de 96 empujadas en 162 partidos. El campocorto fue elegido al Juego de Estrellas por primera vez y se llevó el Guante de Oro.

Mientras que Atlanta logró firmar a algunas de sus jóvenes estrellas a acuerdos a largo plazo y beneficiosos para el equipo, no pudo hacer lo mismo con Swanson. Después de que el equipo fue eliminado por Filadelfia en la Serie Divisional, los Bravos le presentaron a Swanson la oferta calificada de 19,65 millones de dólares, pero el originario de Kennesaw, Georgia declinó la propuesta.

Swanson, que jugó en el colegial con Vanderbilt, debutó en las Grandes Ligas con Atlanta en el 2016. Promedió .255, con 102 jonrones y 411 impulsadas en 827 duelos.