Análisis: Dana White jugó con fuego al abofetear a su esposa, pero el silencio ha sido igual de lamentable

El crecimiento global de las artes marciales mixtas ha sido todo un proceso y en la actualidad, su popularidad, se debe en gran parte al trabajo de Dana White, quien ha llevado a UFC a lo más alto desde que tomó posesión de la compañía como presidente hace 22 años, pero es él quien podría llevarlo a su caída.

White fue protagonista de un incidente de año nuevo mientras estaba de vacaciones en El Squid Roe de Cabo San Lucas, México, que oscurece su legado. En un video, que fue revelado por la página web de TMZ.com, lo muestra a él y a su esposa, Anne, en medio de una discusión en la que ella le lanza un golpe que él le responde con un par de bofetadas. Las personas que acompañaban intercedieron para separar a la pareja.

Tras darse a conocer este acto de violencia doméstica, la reacción en las redes sociales no se hizo esperar, pero White trató de bajarle el tono a lo sucedido y restándole importancia a su reacción.

“La gente tendrá opiniones sobre esto, y la mayoría de sus opiniones serán correctas… No pones tus manos sobre una mujer, nunca. Mi esposa y yo obviamente nos amamos”, dijo White a TMZ.com. “Hemos estado juntos durante mucho tiempo. Nos conocemos desde que éramos muy pequeños, y esta fue solo una de esas situaciones desafortunadas”.

Su esposa pareció estar del lado de White y prefirió culpar al estado de embriaguez por lo sucedido.

“Desafortunadamente, ambos estábamos bebiendo demasiado en la víspera de Año Nuevo y las cosas se salieron de control, en ambos lados”, dijo Anne.

White hizo otra aparición el miércoles durante una rueda de prensa como previo a la velada de UFC Fight Night 217 y nuevamente jugó el papel de “mea culpa”, pero aseguró que no dejaría su cargo como presidente de la organización, demostrando una vez su poder en el ámbito y ante los hechos.

“Obviamente fue una experiencia personal horrible”, dijo White. “No hay excusas para ello. Es algo con lo que tendré que lidiar y vivir por el resto de mi vida”.

White y sus asociados parecen estar satisfechos con ese “castigo interno” y creen que será suficiente. La prueba de ello es que al preguntársele sobre cuáles deberían ser las repercusiones ante sus actos, su respuesta que bien tiene tintes de cinismo y sarcasmo.

“¿Me tomo 30 días libres?”, señaló White. “¿Cómo me duele eso? Si me voy, perjudica a la empresa. Eso lastima a mis empleados, lastima a los peleadores. No me duele a mí. Podría haberme ido en 2016. ¿Necesito reflexionar? No, no necesito reflexionar. A la mañana siguiente, cuando me desperté… Me adueño de esto. Te digo que estoy equivocado”.

Según White, ha conversado con el asunto con el presidente Ari Emanuel de Endeavor, que es la compañía dueña de UFC, y con algunos ejecutivos de ESPN, y aseguró que están “molestos”, pero aparentemente no pasará más allá de eso.

Es inevitable no preguntarse en dónde están las protestas clamorosas por lo hecho por White. Al parecer los actos de violencia doméstica y comportamientos inadecuados son castigados dependiendo de la posición del personaje como serían su raza, estatus económico, influencia política, entre otros.

Desde el incidente, poco o nada se ha dicho sobre las represalias que podría correr White, sin embargo, algunas voces empiezan a tomar fuerza exigiendo que se le castigue apropiadamente al presidente de UFC.

¿Es tanto el poder que tiene White sobre sus asociados que no se atreven a criticarlo? Ni siquiera sus peleadores han sido capaz de recriminar su acción, quizá por miedo a futuras represalias en contra de ellos.

Daniel Cormier, quien es uno de los históricos de UFC y es un comentarista ESPN, dijo en su programa “DC & RC”, que White se había equivocado y pidió disculpas, pero no fue capaz de pedir un castigo al infractor.

“Dana White se equivocó”, dijo Cormier. “Él te dijo que estaba equivocado. Durante mucho tiempo nos han dicho durante toda nuestra vida que se supone que no debemos poner nuestras manos sobre las mujeres. El propio Dana White ha dejado constancia de sí mismo para decir: ‘Se supone que no debes poner tus manos sobre las mujeres’. Él entiende eso. Asumió la responsabilidad de inmediato”.

Tal como hay quiénes lo han criticado, hay quién lo defiende.

Jamahal Hill dijo en un tuit momentos después de que se supo la noticia: “si no quieres que alguien te pegue, no le pegues a nadie. Punto”.

Sin embargo, después de la reacción de algunos aficionados, Hill quiso enmendar lo que dijo.

“¡Es gracioso cómo les digo que mantengan sus manos quietas y ustedes lo tuercen para decir que yo apruebo golpear a las mujeres! ¡Es una locura que las mujeres solo quieren poder agredir a los hombres como lo hacen y esperar que lo aceptemos y nunca ser humanos!”.

Hill y todos aquellos que han defendido a White no se han dado cuenta de la disparidad física y en fuerza entre él y su esposa.

El lunes, el Caucus Legislativo de Mujeres de California pidió por medio de una carta pública al máximo ejecutivo de Endeavor para que destituya a White de su posición en UFC.

“El jefe de una importante organización deportiva no puede afirmar que defiende la seguridad de las mujeres mientras un video de él golpeando a su esposa continúa circulando en la web sin una respuesta de usted”, se lee en la carta hacia Emanuel. “La hipocresía es asombrosa. Ya es suficiente”.

En 2011, White fue blanco de otra controversia, cuando su madre publicó una biografía – no autorizada por Dana – en el que señala cómo su hijo cambió de ser una persona “considerada y cariñosa” a un sujeto “egoísta, egocéntrico, arrogante y cruel” al obtener sus riquezas.

En una entrevista, June destacó que la relación de su hijo con Anne era una “farsa”.

“Su matrimonio es un chiste”, dijo June. “Tiene muchas chicas que se acuestan con él... Se acostó con su cuñada en mi casa, lo que me puso absolutamente furiosa. Él va detrás de cualquier chica que quiera y por lo general las consigue. Él y su esposa pelean constantemente. En su luna de miel, ella le dio el peor ojo morado que he visto en mi vida”.

White estaba a punto de presentar el 11 de enero su nuevo programa “Power Slap”, curiosamente en el que los participantes se abofetean hasta derrotar a su adversario cuando este no pudiera continuar, pero aparentemente debido a la situación con su esposa, el debut del show fue pospuesto.

La cadena TBS, por donde se planeaba transmitir la competencia, decidió retrasarlo hasta el 18 de enero sin dar una mayor explicación por su decisión.

Al igual que TBS, la compañía Endeavor y la cadena deportiva ESPN, que es un socio de transmisión de UFC, tampoco han comentado sobre la situación de White, dejando todo al aire y esperando quizá que el silencio permita calmar las aguas para seguir navegando la maquina multimillonaria.

El silencio es fundamental por los arreglos de contratos y la cantidad de dinero involucrado entre UFC y esas organizaciones, pues mantiene un grado de “calma” que evita un desmorone financiero que podría provocar un castigo ejemplar a semejante figura como lo es White.