‘La Morena’ Hijonos ilustrará su arte latino e indígena en Super Bowl: ‘finalmente nos están viendo’

El mundo deportivo siempre tiene una forma de hacerse presente en el camino de la muralista Lucinda Yrene Hinojos.

Recientemente recibió la noticia de que la NFL la había seleccionado para crear el arte que se utilizará en varios elementos que rodean al Super Bowl LVII, como un mural dedicado al gran juego del 12 de febrero en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. Hinojos, también conocida como ‘La Morena’, es la primera artista mexicoamericana e indígena seleccionada por la NFL para una colaboración de esta índole.

La noticia hizo que Hinojos derramara lágrimas, pues hasta hace unos años, tenía un trabajo de tiempo completo en un banco y ha luchado desde los 18 años como una madre soltera víctima de violencia doméstica.

“Me hace llorar de una forma feliz. Finalmente, hay mucha gente que está feliz por mí, porque finalmente nos están viendo”, indicó Hinojos en una entrevista con Los Angeles Times sobre ser parte del partido más visto en Estados Unidos en cualquier deporte.

“Fue emocionante, mis hijos estaban a un lado de mí. Cuando me dieron el trabajo, comencé a llorar. Se vinieron imágenes de todo lo que tuve que pasar para llegar aquí. Fue validación. He pasado por tantas cosas, crecer a tres hijos yo sola, trabajar a tiempo completo. Nunca me di por vencida. El ser una mujer de color, latina e indígena… He trabajado mucho para estar aquí. Lo merezco”, expresó Hinojos.

Hinojos trabajará con otros artistas indígenas para crear un mural de 9,500 pies cuadrados, el más grande de la historia del Super Bowl. Hinojos ya ha diseñado el arte que acompañará los boletos del Super Bowl, el cual honra sus orígenes mexicanos, así como las tribus Pascua Yaqui, Chiricahua Apache, White Mountain Apache y Pima (Akimel O'Odham). En el proyecto de la NFL, trabajará con Randy Barton (Diné/Navajo), Anitra “Yukue” Molina (Yaqui) y Carrie “CC” Curley (San Carlos Apache).

Arte de Hijonos que acompañará los boletos del Super Bowl. La obra de arte en sí presenta múltiples símbolos que representan partes clave de la cultura y la historia de Arizona. (Cortesía NFL)

“Siempre he tenido esa determinación de nunca darme por vencida, y siempre he tenido esa determinación de seguir”, declaró Hinojos, una exjugadora de futbol que tuvo que dejar el deporte competitivo cuando se embarazó a los 18 años y perdió una beca atlética.

Hinojos jugó futbol desde los seis años y estuvo en competencias desde los 14 a nivel club. Logró una beca deportiva y tenía planeado disputar torneos en Brasil, hasta que llegó la noticia de su primer embarazo.

Pero Hinojos nunca se dio por vencida, al final de cuentas, tenía a un gran ejemplo como inspiración. Su abuelo Abram Arollo había sido un pionero del futbol en el área de Phoenix. Estuvo involucrado en el futbol de la región desde los años sesenta al ser dueño del AZ Cotton y AZ Sahuaros (USISL). Falleció en 1998 cuando Hinojos tenía 17 años.

Lucinda Hinojos, también conocida como ‘La Morena’, es una artista visual y organizadora que ilustra sus raíces nativo-americanas/mexicanas y su activismo a través de su arte. (Cortesía NFL)

“Yo estaba muy cerca a él, fue una gran inspiración para mí. Era un ingeniero, quien ayudó a desarrollar la autopista 10 aquí en Phoenix, Arizona. También fue profesor de ASU y Glendale Community College”, recordó Hinojos.

La artista también dijo tener muchos recuerdos de su abuelo como su entrenador de futbol desde los seis años.

“Cuando mi abuelo falleció llegó mucha gente de la comunidad de futbol”, declaró Hinojos. “Cuando Pelé falleció, me acordé mucho de él”.

Lo que no sospecharía Arollo es que su nieta se convertiría en una exitosa muralista que exhibe su trabajo por varios puntos de Phoenix y que ha trabajado en proyectos desde Nueva York hasta Marsella, Francia. El arte de Hinojos, el cual se encuentra plasmado en varios puntos de Phoenix, hace alusión a las mujeres indígenas, así como niños desparecidos y la pelea de los “Dreamers”.

“Yo no hago esto por fama o por dinero, yo lo hago para algo más grande que yo. Yo quiero conectarme con mis ancestros y yo soy un instrumento para ellos”, expresó Hijonos.

Aunque ya tiene más de una década desde que comenzó a ser muralista, Hinojos señaló que fue en 2015 el año en el que se convirtió en una persona consciente de las causas que impactan a su gente. En ese año, fue anfitriona de un grupo de artistas que iban a pintar un mural en el centro de la ciudad, algo que le cambió la perspectiva de las cosas. Se trataba de un grupo que iba a trabajar en un mural sobre inmigración en la calle Washington de Phoenix. De repente, el proyecto fue detenido por cuestiones de logística, pero ella sintió que se trataba de algo más. En su opinión, el proyecto se detuvo cuando los dueños del lugar se enteraron de que en el mural se trataba de un asunto de inmigración. Entonces comenzaron varias protestas a favor del mural, en un estado conocido por temas de inmigración, como la B1070, la ley “muéstrame tus papeles”.

“No había visto que el arte lograra ocasionar algo así. Eso me hizo pensar”, declaró la muralista.

Aquel mural fue finalmente completado en otra pared de la ciudad, pero lo más importante fue la huella que había dejado en Hinojos.

La oriunda de Arizona ha trabajado de cerca con varias organizaciones políticas y de servicio social, como Promise Arizona, ACLU y en 2018 cofundó Colors of La Comunidad, un movimiento de artistas y activistas para inspirar y motivar a las comunidades en necesidad.

Hinojos tuvo su primer gran proyecto en Rochester, Nueva York, en 2017 donde trabajó en un mural que se hizo viral. Después de eso, comenzaron a llegar más oportunidades y poco a poco comenzó a estar muy ocupada con proyectos artísticos, hasta que empezó a interferir con su trabajo de tiempo completo en el banco. Sus jefes le dijeron que se decidiera pues no estaba cumpliendo con las expectativas del trabajo.

Al final, en 2018 se dedicó a su arte a tiempo completo y desde ese entonces no se ha detenido.

“Tomé un paso de fe. No he tenido tiempo de tener miedo. Hasta el momento todo ha funcionado”, declaró Hinojos.

Cuando la NFL llegó hacia ella, pensó que todo era mentira. Después de la primera reunión, la NFL le pidió que le mandara su primera propuesta. Ellos necesitaban una propuesta rápida, por lo que se puso a trabajar inmediatamente en la propuesta, con la ayuda de sus hijos, en especial Nathaniel, de 18 años y gran aficionado al futbol americano.

“La perspicacia de Lucinda y su conexión directa y personal con la increíble y diversa historia de Arizona la convirtieron en la socia perfecta para este proyecto”, dijo Marissa Solis, vicepresidenta de Marca Global y Marketing de Consumo de la NFL. “Ella es una artista talentosa, una mamá futbolista y una mujer que representa auténticamente su herencia chicana, y estamos tan emocionados de usar el Super Bowl como una plataforma para mostrar su hermosa obra de arte y, por extensión, resaltar las comunidades locales integrales de Arizona”.

Lejos han quedado por ahora aquellos tiempos en los que Hinojos trabajaba a tiempo completo en un banco, mantenía a sus tres hijos y se las ingeniaba para hacer lo que más quería, su pasión por el arte. Ahora, se dedica a lo que realmente le apasiona y ha aprendido que puede completar proyectos con la ayuda de personas que comparten su determinación.

Por eso, hoy en día tiene un mensaje para aquellas madres solteras que quieren seguir su sueño.

“La fe es número uno. Determinación numero uno, sigue yendo. Todo se puede solucionar. Yo no miré hacia la derecha y la izquierda, solo seguí hacia adelante. Ve con tu corazón y lo vas a lograr”, recomendó Hinojos.

‘La Morena’ estará en el NFL Experience en Arizona, además de que hará una colaboración con Wilson, la compañía que fabrica balones de futbol americano para la NFL para crear un nuevo diseño de balón de futbol americano que pronto estará a la venta.