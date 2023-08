Reggaetonero y estrella de reality, Jawy Méndez, decide probar suerte en MMA 

Como lo hemos visto recientemente, algunos influencers y YouTubers han probado suerte en los deportes de contacto, tal como los hermanos Jake y Logan Paul, quienes han tenido éxito en boxeo y lucha libre en Estados Unidos. Y ese fenómeno ya comenzó a darse en la televisión latina.

La estrella de reality, YouTuber y artista de reggaeton, Jawy Méndez, hará su debut profesional en las Artes Marciales Mixtas (MMA) en Miami este domingo, 6 de agosto.

Combate Global es una promotora que se ha enfocado en foguear el talento latino en funciones que se originan mayormente desde Miami para la televisión nacional. Hace dos semanas anunció que alcanzó su mayor audiencia en la historia en su último evento con más de 1.2 millones de televidentes.

Méndez, de 34 años, formó parte del elenco del popular reality show mexicano “Acapulco Shore” durante nueve temporadas. En la próxima temporada participará en otro reality, “Hotel de los Famosos”, que emite Televisa en México. En Instagram tiene más de 3.1 millones de seguidores, en TikTok más de 3.5 millones y en Facebook otro millón.

Sin embargo, a pesar de ser un cantante y estar en shows exitosos de televisión, el originario de la Ciudad de México siempre había querido probar suerte en las artes marciales mixtas. Finalmente lo hará en Combate Global cuando se enfrente al colombiano Johan Rodríguez, que también debutará como profesional, en un duelo de peso gallo (176 libras). La cartelera será televisada en diferido el lunes, 7 de agosto, a las 7 p.m. Hora del Pacífico por UniMás después de los partidos de la Leagues Cup.

“Soy muy versátil, muy hiperactivo. Me gustan las metas. Me aburro rápido, entonces siempre estoy buscando qué hacer”, indicó Méndez, un hombre que practicó karate de niño y es admirador del veterano Lyoto Machida, expeleador de UFC.

“Mucha gente me dice ‘¿por qué lo haces?, no lo necesitas’. No es que yo no lo necesite, yo no hago esto por dinero. Lo hago porque me gusta, me apasiona, es algo que de niño soñé y me hace muy feliz”, indicó Méndez, quien ha practicado en su gimnasio de la Ciudad de México con entrenadores de diferentes disciplinas de MMA durante un año, incluyendo un coach mental. Entrenó con los veteranos de MMA Alfredo Morales y Carlos Enrique Cañada.

Los casos más conocidos de influencers que prueban suerte en los deporte de contacto son los hermanos Paul. El influencer, hombre de negocios y YouTuber Jake Paul, de 26 años, tiene un récord de 6-1, 4 KOs en boxeo. Ha derrotado a otros influencers menos habilidosos en el deporte, así como peleadores profesionales de MMA con poca técnica en el pugilismo como Ben Askren y Tyron Woodley, y a la leyenda de 48 años, Anderson Silva. Sin embargo, cuando se subió al ring ante un pugilista más formado en Tommy Fury, fue derrotado por decisión. Esta noche enfrenta a Nate Díaz, un peleador de MMA que es conocido por su excelente boxeo. Su hermano, Logan Paul, 28, también YouTuber e influencer, ha peleado en boxeo en contra de otros influencers pero su pleito más famoso fue un duelo ante Floyd Mayweather Jr. en una contienda de exhibición en el que se vio la diferencia entre uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos y él. Luego probó suerte en lucha libre, donde ha sido estrella de funciones en Smackdown de WWE, así como la más reciente Wrestlemania en Los Ángeles.

Méndez tratará de emular lo que hacen los hermanos Paul. Sin embargo, la peligrosidad y violencia de las MMA no son para ignorarse y todo dependerá de su suerte en este su primer combate para saber si se mantiene en el deporte, según el propio Méndez.

“Yo quiero seguir en esto, pero primero quiero vivir la experiencia, saber los sentimientos que voy a tener. No hablo del resultado, sino de la adrenalina que voy a sentir”, expresó Méndez, quien dijo estar nervioso, pero que se siente muy seguro de que tendrá una experiencia que valdrá la pena.

Méndez dijo que consultó la decisión con su familia y que sus padres siempre lo apoyan en todas sus aventuras. No obstante, en esta ocasión, les dijo que no podían viajar con él a Miami para el pleito, por temor a que se lleven una dura impresión en la contienda.

“Esto son las grandes ligas, no es un juego”, declaró Méndez. “Me han acompañado en este sueño pero sé que les va a costar mucho ver la pelea”.

Méndez señaló que ha tenido diferentes reacciones por parte de sus seguidores: “Mucha gente me quiere ver perder, otros me quieren ver ganar”.

Su rival Rodríguez, de 25 años, es originario de Charala, Santander, y cinturón negro de kárate Shotokan. Hará su debut profesional después de acumular un récord de 4-1 como aficionado. El año pasado, Rodríguez se trasladó a Phoenix, Arizona, donde ha estado entrenando con Javier Torres y su equipo de lucha.

Esta función de Combate Global también contará con el regreso de Lucero ‘La Loba’ Acosta (3-2), que se enfrentará a Silvia Juaneda (3-1) en un combate de peso mosca (125 libras).