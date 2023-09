Expulsan a aficionado del US Open luego que Zverev denuncia que profirió grito nazi

Un aficionado fue expulsado de un partido del Abierto de Estados Unidos la madrugada del martes, luego que el tenista alemán Alexander Zverev se quejó que el hombre profirió lenguaje del régimen nazi de Adolf Hitler.

Zverev, 12do cabeza de serie del torneo, sacaba con el marcador 2-2 en el cuarto set del partido contra el italiano Jannik Sinner (6to preclasificado) cuando súbitamente se acercó al juez de silla James Keothavong y apuntó hacia el aficionado, que estaba sentado en una sección situada detrás del juez.

“Acaba de decir la frase de Hitler más famosa que existe en este mundo”, le dijo Zverev a Keothavong. ”Esto no es aceptable”.

Keothavong se volteó, exigió al aficionado que se identificara y luego pidió a la multitud que guardase respeto a los jugadores. Poco después, durante el cambio de lado luego que Zverev defendió su saque, el aficionado fue identificado por los espectadores que estaban cerca de él y la seguridad le removió.

“Se profirió una frase despectiva hacia Alexander Zverev”, dijo el portavoz de la Federación Estadounidense de Tenis Chris Widmaier. “El aficionado fue identificado y fue expulsado del estadio”.

Luego del partido, Zverev dijo que ha recibido comentarios despectivos por parte de aficionados en el pasado, pero nunca sobre Hitler.

“Se puso a cantar el himno de Hitler. Fue ‘Deutschland über alles’. Ya era demasiado”, dijo Zverev.

“Creo que estaba muy metido en el partido. No presto atención a eso, me gusta que los aficionados se involucren. Pero yo soy alemán y no estoy orgulloso de esa historia, no es lo correcto de hacer y estaba sentado en las primeras filas, así que mucha gente le escuchó. Si yo no hubiera reaccionado, habría sido un fallo de mi parte”.

Zverev perdió ese set y sufrió con la humedad de la noche luego que Sinner padeció calambres en la tercera manga. Pero Zverev se repuso para ganar el quinto set, imponiéndose al cabo de 4 horas y 41 minutos, casi a las 1:40 de la madrugada. Su próximo rival será el campeón defensor Carlos Alcaraz en los cuartos de final.