Álex Palou celebra un año redondo con campeonato en IndyCar y será papá por primera vez

Álex Palou aseguró el campeonato de la Serie de IndyCar con una jornada de anticipación en las pistas de la Portland International Raceway el pasado 3 de septiembre, alcanzando un segundo título en tres años. Lo logrado por el español no es algo común, pues desde el 2005, el campeón se definía hasta la última carrera, además, Palou sumó su impresionante quinta victoria de la temporada para celebrarlo en doble.

La cereza en el pastel fue la de haber evitado que Scott Dixon, su compañero de equipo en Chip Ganassi Racing, sumara un campeonato más que le permitiera igualar la marca histórica de siete campeonatos que está en manos del legendario A.J. Foyt.

Palou terminó la temporada con 656 puntos, mientras que Dixon lo hizo con 578. A pesar de lo cercano que estuvo, el español aclaró al LA Times en Español, que su equipo no tenía intenciones de favorecer a ninguno de los dos en ningún momento, permitiéndoles pelear por el campeonato sin obstáculos.

“Desde el primer día en Chip Ganassi, dijeron que no habría ordenes de equipo, la única orden de equipo es que no nos choquemos entre nosotros y que nos respetemos en pista”, aclaró Palou en una videollamada el martes. “No creo que sería justo para mí que le ayudáramos para lograr el campeonato, que es algo histórico. Tampoco le hace falta y tampoco sería justo para él que me ayudaran a mí”.

Dixon ganó la última carrera de la temporada en el Grand Prix de Monterey para sumar su tercera victoria de la temporada, mientras que Palou finalizó como tercero.

“Es una persona brillante, tanto dentro como fuera de la pista”, dijo Palou. “Es difícil tener a Scott peleando por el campeonato. Es una de las personas que nunca se rinde, que sabe pasar de una mala carrera a una victoria, como vimos en esta última carrera donde tenía una penalización de salida por cambio de motor y tuvo una penalización en pista y aún así terminó ganando después de iniciar como último”.

Palou es uno de los pilotos que habla español actualmente en la serie, por lo que rápidamente entabló una relación de amistad con el mexicano Patricio O’Ward, quien compite con Arrow McLaren.

“Tenemos una buena relación fuera de la pista”, aseguró Palou.

En 2021, ellos tuvieron una dura batalla por el campeonato que finalmente se llevó Palou, mientras que O’Ward cerró de tercero. El regiomontano se mantuvo muy cerca de la cima durante el campeonato, incluso ganando dos carreras que le permitieron estar en disputa del trofeo, pero no le alcanzó al cierre de la competencia.

“Estuvimos luchando mano a mano por el campeonato hasta la última carrera en Long Beach y siempre fuimos muy agresivos, pero siempre respetándonos hasta el limite y fue muy bonito”, recordó Palou sobre esa competencia en 2021. “Lo respeto mucho como piloto y también como persona. Nos llevamos super bien. Estoy seguro de que su momento va a llegar también”.

O’Ward terminó esta temporada como cuarto con 484 puntos, a solo cuatro del tercer lugar que ocupó Scott McLaughlin.

“No tenemos mucho tiempo fuera de las pistas, pero en Indy 500 tendremos tiempo para jugar un partido de pickleball, pues los dos hemos estado entrenando bastante este año”, dijo Palou.

En noviembre, Palou estaría cerrando un año importante tanto en lo profesional como en lo personal, pues él y su esposa Esther le darán la bienvenida a su primogénita.

“Es un año increíble”, destacó Palou. “Estamos muy contentos y va a ser un off-season lleno de alegrías. Todo mundo está tirando consejos y es bueno tomar de todos un poco para así estar listos”.

Desde que se supo que Palou sería padre por primera vez, los consejos de otros pilotos y amigos que ya han experimentado la paternidad no han dejado de llover sobre él.

El consejo que más me han dicho y el que más pienso seguir va a ser el de intentar dormir el máximo posible ahora, que me lo puedo permitir, ya que después va a ser bastante difícil”, dijo entre risas el oriundo del municipio de San Antonio Villamayor, de Cataluña.