Allegados a Saúl Álvarez opinan sobre cuánto tiempo le queda al Canelo en el boxeo

Saúl Álvarez afirma estar en su mejor momento en mucho tiempo. Durante la semana previa a su pelea contra Jermell Charlo, que se disputará en el T-Mobile Arena (5 p.m. PT, PPV.com / Showtime PPV) de Las Vegas, Canelo dijo haber tenido uno de los mejores campamentos de su carrera y que se siente al tope.

A sus 33 años, que cumplió el 18 de julio, Canelo busca defender su cetro unificado de peso supermediano por tercera vez, algo que nadie ha podido realizar desde que existe la era de los cuatro cinturones. Desde que tenía tan solo 15 años, Canelo se convirtió en profesional, lo que equivale a más de la mitad de su vida y 63 peleas en su haber – 59 victorias, dos empates y dos derrotas.

En sus últimos combates, no se vio del todo bien y su último nocaut lo consiguió ante Caleb Plant en noviembre de 2021.

En 2022, cayó ante Dmitry Bivol, en un intento de probarse nuevamente en las 175 libras, dejando dudas en medio de una lluvia de críticas.

Anuncio

Su siguiente pelea ante Gennady Golovkin, en mayo de 2022, no ayudó mucho su causa, pues a pesar de ganar por decisión, su afición esperaba que de una vez por todas acabara de manera contundente con ‘GGG’ y sellar la trilogía. Además, Canelo sufrió una lesión en su mano izquierda que tuvo que recurrir a una cirugía.

En mayo de 2023, Canelo dejó Las Vegas para volver a Guadalajara en frente de su afición y nuevamente dejó mucho que desear en un frío triunfo ante el inglés John Ryder, con quien tuvo que irse a los 12 asaltos.

Canelo dijo estar contento con la preparación que tuvo para Ryder cuando entrenó en Guadalajara, que tiene una altura de más de 5.000 pies sobre el nivel del mar. Por esta razón, para prepararse contra Charlo, decidió ir a Lake Tahoe, en donde la altitud alcanza más de 6.000 pies. Eddy Reynoso, su entrenador, ya había trabajado ahí con anterioridad con otros peleadores.

Recientemente, en una de las conferencias de prensa y en otras oportunidades, Canelo dijo que se ve peleando por lo menos cuatro años más, todo dependiendo de su salud y resultados. Aunque muchos ven a Canelo en decline, para las personas allegadas en el pequeño circulo del jalisciense, hay muchas variables que se deben tomar en cuenta para definir un tiempo en concreto.

Anuncio

El consenso es que el futuro está en manos de Canelo. El Padre Tiempo no perdona y Canelo podría estar viviendo sus últimos combates en el cuadrilátero, sin embargo, no todos lo piensan así.

“Él es una persona inteligente y si así lo considera, él sabe cómo siente su cuerpo”, dijo don José ‘Chepo’ Reynoso a LA Times en Español en una visita reciente al gimnasio de los Reynoso en Guadalajara. “Cuándo se llega a una edad… hay que entender que Saúl está por cumplir 18 años de profesional. Es mucho y muchos ni sueñan con haber llegado. Muchos grandes peleadores no lograron eso y él seguramente con su cuerpo debe sentirse fuerte, aunque a veces las lesiones empiezan a perjudicar, pero claro que puede llegar a donde quiera”.

Don Chepo cree que Canelo será capaz de tomar la decisión correcta cuando su tiempo haya llegado.

Canelo Álvarez con ‘buen humor’ y acondicionamiento para enfrentar a Jermell Charlo



DESDE LAS VEGAS: https://t.co/uV6QrrkT6w pic.twitter.com/utsCScpKta — Jad El Reda (جادالله الرضا) (@jadelreda) September 28, 2023

“Cuando vea que su cuerpo ya no le responde, a pesar de que trabaje y se cuide, ya es el momento del adiós. Tu cuerpo te va a decir ‘párale, párale, ya no puedo’, pero hay mucha gente que no escucha a su cuerpo y terminan mal”.

Rigo, el mayor de los Álvarez y quien también fue boxeador, dijo que la longevidad de Canelo dependerá de sí mismo, pero que cree que puede pelear más allá de los 40 años.

“Creo que sí porque un peleador de su talla, de su peso, predomina mucho la pegada y la pegada no se va”, explicó Rigo. “Tengo 45 años y he subido con condición, me he subido con muchachos olímpicos y que han traído buena trayectoria y no me han hecho nada”.

El secreto de Canelo ha sido la disciplina, según Rigo.

Anuncio

“Me cuido mucho y si un muchacho se cuida mucho su cuerpo, cuando ya entras a una edad de los 30 en adelante, si no tomas, no fumas, no te desvelas y eres disciplinado, pues tu cuerpo te lo va a agradecer. Le vas a dar más longevidad a tu físico y pasa que estás más fuerte”.

El tiempo sobre el cuadrilátero no tiene fecha establecida para Eddy Reynoso y prefiere que Canelo se enfoque en su siguiente rival sin pensar en un número estipulado.

“El boxeo es uno de los deportes que no puedes hacer planes a futuro, es un deporte de contacto”, dijo Eddy. “Hay boxeadores que dicen que pueden pelear cinco o seis años más y no llegan a ni un año. Este es un deporte de contacto, entonces vemos que Saúl está físicamente bien, es un peleador técnicamente es muy buen peleador. Tiene mucha disciplina y está muy fuerte. Creemos que puede pelear unos años más, pero como te digo, el boxeo es incierto y nunca sabes cuándo es la última pelea”.

Los expertos opinan

Claudia Trejos, de Telemundo Deportes

Anuncio

“No le daría un número a Canelo porque él es uno de esos fenómenos que conoce bien su cuerpo. No se si te has dado cuenta, que hasta su físico se ha ido ajustando a medida que ha subido en las divisiones y la matemática es que entre más alto es el peso en el que estás, menos el abuso. ¿Cuándo pensamos que George Foreman iba a estar peleando a los 42 años? Hablemos de Bernard Hopkins… estamos hablando de otro calibre de talento. En una conversación me dijo que se veía haciéndolo unos tres años más, para terminar su carrera en la mejor condición física… dijo ‘yo me veo haciendo esto un par de años y no me voy a retirar porque me voy a desgastar, sino precisamente que no quiero llegar a ese punto para seguir viviendo otra vida’. Él quiere compartir con sus hijos y su familia”.

Bernardo Osuna, de ESPN

“Le queda bastante, lo que él quiera. Lo que su cuerpo le permita y lo que su mente le permita sacrificar para poder estar al nivel que a él le guste estar. Es un peleador que debutó a los 15 años, ya tiene 18 años de carrera, o sea, tiene más vida adentro de un cuadrilátero que afuera del ring como adolescente. Eso es lo que hay que tomar en cuenta, el día que Canelo se canse de todo eso, dinero no le falta, fama tampoco. El día que diga ‘ya estoy cansado del sacrificio que conlleva’, porque todos nos quedamos con los 12 rounds que vemos el sábado en la noche, debajo de las luces, todos los millones que se le pagan, nadie ve todo el sacrificio de estar alejado de la familia, estar en campamento… ¿sabes lo que es estar 18 años de que tu cuerpo recienta esas exigencias físicas? No es fácil. Aparte del aspecto físico también va el mental”.

Jaime Mota, de FOX Deportes

“Todo depende de esta pelea. Si el resultado es positivo, veremos las siguientes opciones y si tendremos Canelo para rato, pero todo depende de esta pelea del sábado. El contrato de Canelo es para tres peleas más y entre sus opciones cerrará con Benavídez y hasta entonces hay que ver cuál Canelo es el que llega. ¿Hambre? Tiene más hambre que nunca porque en sus últimas tres peleas no pudo demostrar lo que ha querido hacer, entonces no creo que haya perdido su hambre”.

Ricardo Celis, periodista deportivo

Anuncio

“A sus 33 años, ya van a ser 64 peleas con esta del sábado… él mismo lo dijo, que ha estado a la baja en sus últimas tres peleas, primero por las lesiones en las manos y rodillas. Creo que es también que le sobra el billete, que le sobre el dinero y cuando un boxeador no tiene esa necesidad de pelear por dinero, su motivación baja notablemente. ¿Qué es más fácil, el golf o el boxeo? Por supuesto es el golf, pues va con sus amigos y la pasa bien, mientras que el boxeo es trabajo para él y cuando uno no necesita trabajar para sobrevivir, él y su familia, entonces es mejor retirarse. Creo que le quedan dos o tres años más a lo mucho. Si pierde contra Charlo, debería considerar el retiro”.

Este reportaje se hizo con colaboración de Eduard Cauich.