Sergio Cossio va por Bellator con la fuerza de un dragón, pero con la sensibilidad de un padre

El momento en que Sergio Cossio tome posesión en la jaula circular, por primera vez como peleador de Bellator el sábado, su mirada y sus instintos se fijarán en su rival de turno, el invicto de peso ligero Jesse Roberts, con toda la intensidad de su ser.

Como un dragón, el duranguense echará toda su furia y buscará el triunfo a como dé lugar y a toda costa en el Pechanga Arena de San Diego.

Es el mismo sentimiento que usa para todas sus peleas, motivadas por un pasado que de chico lidió con miedos y el bullying, sintiéndose sin protección y que encontró en las artes marciales mixtas una fuente de seguridad para sí mismo y que después le permitieran lograr sus metas de vida.

‘Drako’ es un peleador de MMA que se ha ganado el respeto de sus rivales y la fama de ser un peleador aguerrido. El solo hablar con Cossio permite sentir esa fuerza, sin embargo, su semblante de aniquilador cambia inmediatamente tan pronto el nombre de su pequeña Carla Jimena sale a la luz.

Anuncio

“Es mi motor, mi motivación, mi hija, mi esposa, mi mamá, mis hermanos, mi equipo, toda mi gente que está detrás… mi hija, que tiene 11 años, es una niña que ha crecido en el mundo de artes marciales, desde que nació yo me dediqué a ser profesional y ha crecido echándome porras, apoyándome siempre”, dijo un orgulloso Cossio a LA Times en Español. “Nerviosa, con miedos porque su papi se anda peleando, pero ella me ve que me preparo, que entreno duro, me ve que estoy en forma y se relaja y dice ‘mi papi va a ganar y vamos a ganar’”.

Como peleador, su misión es prepararse para no ser derrotado dentro de la jaula circular, mientras que, como padre, su cometido es preparar a su hija para la vida, por lo que le permite que vea sus peleas.

“Soy un padre muy liberal, dejo que vea todo lo que tiene que ver de la vida y parte de la vida es que uno como padre quiere esconderles a los hijos la realidad y eso es un error”, señaló Cossio. “Desde chiquitos hay que enseñarlos que aquí están y por qué están. Hay que venir a trabajar, la vida no es fácil, la vida es dura y no hay que confiar en nadie”.

Aunque quiere ser visto como un dragón en sus combates, su corazón se ablanda por su hija, a la que espera proveerle todo lo posible por medio de los “trancazos” que él tiene que dar y aguantar.

El ‘Dragón del Nocaut’

Cuando fue apodado como Ivan Drago, el personaje ficticio ruso de la legendaria franquicia de Rocky Balboa, de Sylvester Stallone, Cossio prefirió adaptarlo a ‘Drako’ para no ser relacionado al boxeador ruso en Rocky IV.

“Busco siempre finalizar mis peleas, por eso soy ‘Drako’, el Dragón del Nocaut”, explicó Cossio. “Me pusieron Drago, de Rocky IV, porque yo estaba güero y pues dijeron ‘este está mamadito y güero’ y no me gustó. Les dije que mejor ‘Drako’, que se escucha igual y pensé en un dragón, verde, que busca el nocaut, un Dragón del Nocaut’”.

Anuncio

El combate será parte de la cargada velada de Bellator MMA 300 en la que estelarizan la legendaria y campeona Cyborg, Cat Zingano, quien es la peleadora número uno en peso pluma, el campeón de peso ligero Usman Nurmagomedov y otros más.

La cartelera del sábado en el Pechanga Arena, de San Diego, iniciará con las Preliminares a las 3:30 p.m. PT por el canal de YouTube de Showtime Sports y Pluto TV, mientras que la Cartelera Principal será a las 7 p.m. PT por Showtime.

Esta será la primera pelea de Cossio con Bellator y en territorio estadounidense, en donde tendrá la dura misión de enfrentar a Roberts, un peleador invicto que ha ido subiendo los rankings de las MMA rápidamente.

“Nada más pienso que se le va a poner su primera rayita de la derrota y le voy a dar a probar el sabor amargo de la derrota”, dijo Cossio. “Sabemos que desde chiquito él estuvo muy metido en las luchas, así como nosotros en el futbol… Sé que es un joven fuerte y que viene con toda el hambre del mundo, pero le hace falta mucho por aprender… y no ha peleado como un vato como yo, un peleador duro, que le exija, que lo presione. Vamos a ver cómo se comporta contra un campeón mexicano”.

Cossio considera que, aunque peleará fuera de México, se sentirá en casa en San Diego, en donde espera mucha afición latina, específicamente de Durango, México, de donde es originario.

El peleador acarrea siete victorias y su último combate fue en diciembre de 2022 bajo la promoción de Lux Fight League.

Anuncio

“Tengo muchos años tocando las puertas, tengo 17 años practicando las artes marciales mixtas y más de 10 años como profesional, pues soy un campeón mexicano que ha estado buscando oportunidades desde hace mucho”, dijo Cossio. “Ahora se me presenta la oportunidad gracias a mi agencia, Upper Management, ya que ellos se encargaron de contactar a las personas para las negociaciones y llegar a Bellator”.