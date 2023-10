A ritmo colombiano de Kley Bejarano, el Racing Los Ángeles da sus primeros pasos en la UPSL

Los gritos retumban de un lado a otro en medio de 27 jugadores.

“¡Vamos carajo! ¡Pasála, pasála… bien, así! Ahora abríte y ¡corré!”, se oyen las indicaciones con una mezcla de acentos regionalistas colombianos en una fusión de chocoano y antioqueño de Kley Bejarano, quien cumple su sueño como entrenador de un club profesional.

“El futbol es un baile, es una danza y yo soy el conductor de la orquesta”, les explica a sus jugadores mientras mueve sus brazos de un lado a otro el oriundo de Unguía, del departamento del Chocó, y que fue criado en Chigorodó, del Urabá Antioqueño.

El Racing City Group anunció oficialmente en agosto la adición de su nuevo equipo en el Sur de California, el Racing Los Ángeles, convirtiéndose en el sexto club en el portafolio de equipos en Estados Unidos: Houston, Dallas, Sacramento, Las Vegas y Miami. Según el portal del Racing City Group, su ideología basa en convertirse en “un referente en el mundo del fútbol creando capas de valor, centrándose en tres áreas: formación, deporte, entretenimiento”.

El consorcio deportivo fue formado por Pagniello junto a sus asociados Naser Al Tamimi y Mako Yáñez Villagrán. Proveniente de Emiratos Árabe, Al Tamimi es un exbasquetbolista y actualmente sirve como comisionado olímpico para su país. Además, fue uno de los jueces en judo para las Olimpiadas de Japón en 2021. El veracruzano Yáñez Villagrán es un empresario en la industria del petróleo y gas en México y está afiliado al club FC Porto Palmeiras.

Anuncio

Actualmente, el Racing City Group maneja equipos en diferentes ligas profesionales y semiprofesionales en el mundo con cinco de ellas en España, una en Italia y tres en México. Además, cuenta con dos academias de desarrollo: Rayo Vallecano International y el Genova International School of Soccer.

1 / 12 Coach Kley Bejerano (34 of Colombia) trains the Racing LA team at the Baldwin Park Sport Center (Baldwin Park, CA) on Thrusday, September 21, 2023. (Lorena Endara/De Los) 2 / 12 Coach Kley Bejerano (34 of Colombia) trains the Racing LA team at the Baldwin Park Sport Center (Baldwin Park, CA) on Thrusday, September 21, 2023. (Lorena Endara/De Los) 3 / 12 Coach Kley Bejerano (34 of Colombia) trains the Racing Los Angeles Team at the Baldwin Park Sport Center (Baldwin Park, CA) on Thrusday, September 21, 2023. (Lorena Endara/De Los) 4 / 12 Coach Kley Bejerano (34 of Colombia) at the Baldwin Park Sport Center (Baldwin Park, CA) on Thrusday, September 21, 2023. (Lorena Endara/De Los) 5 / 12 Racing LA team members practice at the Baldwin Park Sport Center (Baldwin Park, CA) on Thrusday, September 21, 2023. (Lorena Endara/De Los) 6 / 12 Racing Los Angeles team members practice at the Baldwin Park Sport Center (Baldwin Park, CA) on Thrusday, September 21, 2023. (Lorena Endara/De Los) 7 / 12 Racing LA team members practice at the Baldwin Park Sport Center (Baldwin Park, CA) on Thrusday, September 21, 2023. (Lorena Endara/De Los) 8 / 12 Racing LA team members practice at the Baldwin Park Sport Center (Baldwin Park, CA) on Thrusday, September 21, 2023. (Lorena Endara/De Los) 9 / 12 Racing LA team members practice at the Baldwin Park Sport Center (Baldwin Park, CA) on Thrusday, September 21, 2023. (Lorena Endara/De Los) 10 / 12 Racing LA team members practice at the Baldwin Park Sport Center (Baldwin Park, CA) on Thrusday, September 21, 2023. (Lorena Endara/De Los) 11 / 12 Coach Kley Bejerano (34 of Colombia) sorts the team’s practice uniforms at the Baldwin Park Sport Center (Baldwin Park, CA) on Thrusday, September 21, 2023. (Lorena Endara/De Los) 12 / 12 Coach Kley Bejerano (34 of Colombia) and the Racing Los Angeles team at the Baldwin Park Sport Center (Baldwin Park, CA) on Thrusday, September 21, 2023. (Lorena Endara/De Los)

Con el anuncio de un nuevo club angelino, que inició su participación en la División 1 de la United Soccer Premier League (UPSL) –una segunda división en Estados Unidos–, presentó a Bejarano, un exjugador cafetero, como el primer entrenador en la historia del nuevo club.

“Es un sueño, es lo que siempre he buscado”, dijo Bejarano a LA Times en Español. “Esto es obra de Dios. Esto es algo que llevo en la sangre, desde que era niño me gustaba mucho, les preguntaba mucho a los profes detalles de todas las cosas en la cancha”.

Bejarano, quien fue lateral defensivo durante su carrera, jugó en varios equipos de la Primera B colombiana como las reservas del Santa Fe con quien ganó el título en 2006, Expreso Rojo (2007), Barranquilla FC (2008-10), Cortuluá (2011), campeón con Fortaleza (2013) y en Estados Unidos con Los Ángeles Misioneros (2014) y los Springs Switchbacks de Colorado (2015).

Con el primer equipo de Santa Fe jugó un par de partidos en Primera no oficiales, mientras que en las reservas con Millonarios fue instruido por nombres reconocidos como Bonner Mosquera, Delio ‘Maravilla’ Gamboa y Arnoldo Iguarán. Él jugó por última vez como profesional en el Orange County SC de Irvine en 2022, alcanzando el primer campeonato del equipo en la UPSL.

Anuncio

Según Morris Pagniello, el dueño del grupo inversionista del Racing City Group y que es un agente FIFA, la decisión de señalar como el DT a Bejarano se debió no solo a su trayectoria sobre las canchas sino también al trabajo en el ámbito de desarrollo de jóvenes a nivel del Sur de California.

“Esto es obra de Dios. Esto es algo que llevo en la sangre, desde que era niño me gustaba mucho, les preguntaba mucho a los profes detalles de todas las cosas en la cancha” — Kley Bejarano, entrenador del Racing Los Ángeles.

Bejarano es además instructor privado de varios equipos locales jóvenes.

“Es un proyecto bastante importante y son varios años que estamos detrás de esto, buscando a las personas justas para desarrollar el proyecto y con Kley encontramos una sintonía muy buena”, señaló Pagniello en una videollamada desde el aeropuerto de Doha, Qatar. “Con los socios que tenemos localmente, es el momento ahora para empezar en la UPSL, pero después, más adelante, queremos seguir creciendo y aportando al futbol [estadounidense]”.

Pagniello destacó la capacidad y experiencia de Bejarano para trabajar con jugadores desarrollados que pueden ser parte del proyecto. Actualmente, el entrenador colombiano tiene en su nómina alrededor de 30 aspirantes, de los que solo 19 vestirán oficialmente la camiseta del Racing Los Ángeles.

El equipo entrena actualmente en el Bell Garden Sports Center y sus partidos en una de las canchas del Dignity Health Sports Park, que es la casa del LA Galaxy. Para la próxima temporada de la USPL, el Racing Los Ángeles jugará en el Championship Stadium de Irvine, en donde juega el Orange County SC como local.

Morris Pagniello (d) posa con Lionel Messi (c). (HANDOUT / FACEBOOK)

Anuncio

“Kley es un chico joven, que está al principio de su carrera como entrenador y lo vamos a apoyar lo más posible, vamos a traer entrenadores de Europa para ir asistiéndolo en el proyecto”, aseguró Pagniello, quien representa a jugadores como el mexicano Carlos ‘Gullit’ Peña y el colombiano Radamel Falcao.

Los inicios del entrenador de 34 años no fueron fáciles, pues tuvo que lidiar con la pobreza y la violencia del área en donde crecía. Emboscados en una guerra civil, el Urabá Antioqueño se veía afectado por la violencia que provenía de la guerrilla y los paramilitares, por lo que el futbol le sirvió como salida al terror que vivía junto a su familia, además de las pocas oportunidades financieras debido a la pobreza general.

Como padre de dos hijos, a quienes no ve desde hace 10 años, espera poder seguir creciendo como director técnico y algún día verlos a su lado. Su hijo mayor está siguiendo sus pasos en el futbol y actualmente juega en las divisiones inferiores del Once Caldas tras un traspaso reciente del Huila, mientras que su hija cursa la primaria.

Al momento de enterarse de que fue el elegido como el director técnico, pensó en sus hijos, Juan Felipe y Dalgi María, en su pareja actual y en su madre.

“Le llamé a mi pareja, Carolina Arciniega, se puso muy feliz, ella ha sido muy importante para mí en todo esto, desde el principio me apoyó y me ayudó en muchos aspectos”, contó Bejarano. “Le llamé también a mi hijo y le dije que quisiera algún día dirigirlo a él también. A mi madre le debo todo. Ella hizo el papel de papá y mamá, trabajó muy duro para cuidarme. Limpiaba casas y hacía de todo para mantenerme”.

Su deseo es volver a tener a sus hijos cerca de él.

Los Ángeles tendrá un nuevo equipo de futbol soccer https://t.co/cQmPFCtOVi — kley Bejarano 🇨🇴 (@89kley) August 28, 2023

“Esto es importante para mí porque me permitiría traerlos a mi lado, es un anhelo que tengo en mi corazón y que vean que los sueños se pueden cumplir. No quiero que pasen las cosas que viví cuando yo era niño. A mi papá lo mató la policía por equivocación cuando yo tenía apenas dos años y he pensado que no quiero que mis hijos y mi madre pasen necesidades allá en Colombia”.

Anuncio

Para enero de 2024, existen planes de llevar a cabo una academia en la que esperan convocar a exjugadores italianos y españoles, que según Pagniello, hacen parte de su organización. México es también una plaza que considera será importante para el desarrollo de futuros proyectos.

“Hay una gran cantidad de mexicanos en Los Ángeles y eso nos va a ayudar a crecer mucho”, dijo Pagniello.

“Hay una gran cantidad de mexicanos en Los Ángeles y eso nos va a ayudar a crecer mucho” — Morris Pagniello, dueño de Racing City Group.

La ideología del nuevo club es promover jugadores a nivel internacional y aunque el proyecto apenas inicia, uno de los jugadores que hace parte del Racing Los Ángeles tendrá una oportunidad de viajar a España para probar suerte. Iván Francisco Orozco, quien hace parte del club angelino, será el primer jugador en viajar al extranjero en busca de cumplir el sueño europeo.

“Conozco un poco de Rayo Vallecano, aprendí de ellos viendo La Liga, es una gran oportunidad”, dijo Orozco, quien nació en Downey y es hijos de padres michoacanos. “Al principio no lo creí cuando me dijeron, pero ahora estoy muy emocionado con muchas ganas de ir y hacer bien las cosas”.

El joven de 18 años sorprendió en la cancha con su rapidez, proviniendo por la lateral y enviando centros al corazón del área, además de sumarse al ataque, dando señales de ser un jugador hábil y versátil.

Anuncio

“Primero me habían dicho que sería en enero, pero después me dijeron que sería mucho antes, a finales de octubre”, dijo Orozco. “Ha sido emocionante ser parte de esto, tan rápido y tener una oportunidad para que me vea un equipo en Europa es surreal”.

La razón primordial por la que el Racing Los Ángeles inicia su camino en el futbol estadounidense en la UPSL y no la Major League Soccer es porque, según Pagniello, es “una liga que da mucha oportunidad a los jóvenes para lanzarse”.

Los planes no terminan ahí pues Pagniello espera apoyar a la UPSL para que se pueda convertir en una liga profesional al nivel de la MLS.

En 2013, el New York City FC pagó $100 millones para convertirse en franquicia de la MLS, mientras que esa cifra fue superada por el FC Cincinnati y el Nashville SC al pagar $150 millones cada uno en 2019 y 2020 respectivamente. Las cifras seguirán aumentando según la MLS para los futuros equipos que se quieran unir a la liga.

“Es un poco exagerado y no estamos listos para eso todavía, pero podríamos estarlo”, dijo Pagniello. “Invertiríamos en la MLS solo si hubiese una segunda o tercera división porque no lo veo a futuro a la MLS siendo así. En los otros deportes, tiene una cultura que nadie baja y nadie sube. El futbol es otro tipo de deporte y es el más lindo y jugado en el mundo por no solo la competición, pero te juegas la vida de bajar y subir. La Liga MX también sufre ahora de este problema. Si no hay promoción y relegación, el futbol en Estados Unidos no crecerá como debería”, afirmó Pagniello.

El camino apenas inicia para el Racing Los Ángeles y Bejarano espera dirigir su orquestra con el deseo de que sea capaz de convertir cada partido en una sinfonía de goles y triunfos.

Anuncio

“El futbol es alegría, es un baile y si no eres capaz de seguir la batuta, entonces no tienes cabida en la cancha y mi equipo”, concluyó Bejarano.