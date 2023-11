Ryan García afirma que hizo cambios para alejarse de las distracciones de Los Ángeles

Show more sharing options

Ryan García regresará al cuadrilátero por primera vez desde su derrota ante Gervonta Davis cuando se enfrente este sábado, 2 de diciembre, a Óscar Duarte. García (23-1, 19 KOs) y Duarte (26-1-1, 21 KOs), de Parral, México, se enfrentarán a 12 asaltos en peso superligero en el Toyota Center de Houston, Texas. La función arranca a las 5 p.m. Hora del Pacífico y será transmitida por DAZN como parte de su suscripción.

Para García, se trata de una oportunidad de regresar a la senda de la victoria tras caer brutalmente ante Davis en abril pasado. La contienda, la cual representó la primera derrota en la carrera de García, fue un éxito con 1.2 millones de PPVs vendidos, pero para el californiano representó su primer gran fracaso.

“Todo mundo se dio cuenta que yo no era el que estaba en el ring”, indicó García, de 25 años, en entrevista con LA Times en Español.

Anuncio

“Ese fue un Ryan García no comprometido. Fue una locura para mí hacer esa pelea, pero de nuevo, el boxeo era aburrido. Nadie estaba peleando entre sí. Hice que sucediera. Gervonta (Davis) debería agradecérmelo. Hizo mucho dinero, que nunca habría hecho sin mí y yo acepté todas esas cláusulas en contra”, añadió García al referirse a la cláusula la cual no le permitía pesar más de 146 libras el día de la pelea, 10 más de las pactadas en el peso oficial.

Tras la derrota, García hizo cambios grandes en su esquina. Dejó a su entrenador Joe Goossen y comenzó a trabajar con Derrick James, el entrenador del excampeón welter Errol Spence Jr. en Dallas, muy lejos de las distracciones que representa Los Ángeles.

“No quiero que piense mucho en esa pelea de Gervonta, quiero que siga hacia adelante”, dijo James sobre la estabilidad mental de García.

Entrenar en Texas ha ayudado a García a mantener su enfoque en el boxeo.

“Me encanta estar en Texas,” indicó García, originario de Victorville. “Hay un montón de distracciones en Los Ángeles. Estar aquí me ha dado claridad y dedicación.” Dijo que le gusta compartir el entrenamiento con los boxeadores Frank Martin y Alex Holley.

Su papá, Henry, quien lo entrena desde los siete años, sigue en su esquina. García fue boxeador profesional y se retiró poco después de comenzar su carrera debido a que se dio cuenta que los riesgos del deporte eran muy grandes para él.

“Hay un montón de distracciones en Los Ángeles. Estar aquí me ha dado claridad y dedicación” — Ryan García

“Realmente tenemos un vínculo entre nosotros y a veces no me siento solo. Sé que el boxeo es un deporte solitario, pero con todos esos tipos no se siente tan solo”, expresó Garcia, de Victorville, California.

García tendrá que prestar mucha atención al púgil mexicano pues Duarte ha demostrado que su poder de pegada es una amenaza: sus últimos 11 combates han terminado por nocaut. Duarte tiene experiencia en trabajar el cuerpo y podría aprovechar los defectos defensivos de ‘KingRy’, expuestos en su derrota ante Davis.

Ryan García es contado fuera por el árbitro Thomas Taylor después de recibir un golpe al cuerpo de Gervonta Davis en el séptimo asalto de su combate en el T-Mobile Arena de Las Vegas el sábado 22 de abril de 2023. (Luis Sinco / Los Angeles Times) (Luis Sinco/Los Angeles Times)

Según algunos reportes, James se ha enfocado en remediar varios defectos defensivos de García.

“Hemos estado trabajando en todo, no sólo en defensa, juego de pies, sincronización, todo el juego, toda la dulce ciencia”, comentó García.

Por ahora, García quiere obtener un triunfo y ligar victorias en las 140 libras ante peleadores importantes, que le den una oportunidad para una revancha ante Davis.

Ryan García regresa al ring este sábado. (Luis Sinco/Los Angeles Times)

Por su parte, Duarte, quien solamente tiene una derrota en su carrera, en 2019, se mostró tranquilo y confiado, garantizando una victoria sobre el popular contendiente de peso welter. Duarte pelea con un perfil bajo, y le gusta esconderse entre sus músculosos brazos y espalda. Busca mucho el cuerpo y tiene un excelente timing.

“Me siento en mi mejor momento, mi equipo y mi familia y todo México es mi fuerza”, declaró Duarte. “Será una victoria contundente. Soy la próxima figura del boxeo mexicano porque voy a ganar. Estoy listo para los grandes retos”.

El duelo también representa la primera vez que García pelea después de que acusó a su promotor Óscar De La Hoya de invalidar un acuerdo promocional. Poco después, De La Hoya le demandó ante un tribunal federal para que cumpliera su contrato. Por lo pronto este proceso legal se encuentra en el proceso de mediación, pero ambos han decidido dar un paso hacia adelante en la carrera del boxeador californiano.