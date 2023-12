Mariano Trujillo: La Copa MLS podría ser el último Vela en LAFC, pero no deberían dejarlo ir

(Jae C. Hong / Associated Press)

Show more sharing options

La historia de Carlos Vela con el LAFC podría llegar a su fin este sábado cuando enfrenten al Crew de Columbus en la Copa MLS, en el Lower.com Field de Ohio (1 p.m. PT, FOX Deportes), en un partido que los angelinos buscan repetir el título de 2022 y ser el primer bicampeón de la liga estadounidense desde el 2011.

No será fácil para el LAFC, pues, a diferencia de la final de la temporada pasada, tendrá varias situaciones en su contra como el de que jugará de visita con una temperatura de alrededor de 56 grados Fahrenheit y con posibilidades de lluvia al medio día. Sin embargo, los de Steve Cherundolo demostraron en los playoffs que son un equipo más maduro y consistente que en años anteriores, eso además de tener a un Denis Bouanga aniquilador en el ataque y un inspirado Max Crepeau bajo los tres palos.

Si bien no tiene el mismo despliegue en su regateo, Vela sigue siendo la figura y líder de onceno angelino, convirtiendo al LAFC en el mejor equipo actual de la MLS. De ganar o no en la final, el mexicano ha dejado un modelo claro y una huella muy profunda no solo en la franquicia, pero en la MLS que bien se puede copiar y aportar en el sueño de convertir a esta en una de las mejores ligas del mundo.

Anuncio

El contrato de Vela finaliza este año y las posibilidades que continue parecen escazas, a menos de que el equipo esté dispuesto a mantenerlo en otro roll y el ‘Bombardero’ acepte términos distintos a los que actualmente tiene, que podría incluir no ser un Jugador Designado, abriendo paso a otra figura.

“Lo mejor, y viéndolo desde afuera, sería que Carlos continuara”, dijo al LA Times en Español el analista de FOX Deportes, Mariano Trujillo. “Es un jugador que ha dado resultado y que hoy sigue rindiendo a pesar de que los años y las lesiones lo han mermado… pero creo que sigue siendo líder, teniendo peso con el equipo, quizá cada vez menos, pero sería bueno para la institución y para él que continuara acá”.

Pensando en el futuro de LAFC, el exjugador de las desaparecidas Chivas USA, cree que Vela puede seguir contribuyendo al equipo a sus 34 años.

“El próximo año se viene la Leagues Cup y demás torneos, entonces su experiencia sería crucial”, explicó Trujillo. “Es una opción y van a ver muchos partidos el próximo año. Creo que lo que le pasó factura a Carlos Vela fue que el equipo tuvo muchas lesiones y a lo mejor tuvo el que jugar cuando tenía que descansar”.

Con respecto al partido de este sábado, Trujillo considera que Vela sigue siendo importante, además que cuenta con el apoyo de jugadores que han sido cruciales en algunos momentos importantes de los playoffs como el goleador de la liga, Denis Bouanga, Maxime Crépeau, Diego Palacios, Ilie Sánchez, Jesús Murillo y Ryan Hollingshead.

Para Trujillo, el Crew de Columbus es el favorito para destronar al LAFC, pues considera que será “un equipo agresivo, yendo al frente, acaparando la pelota”, mientras que, los angelinos lograron su primer título, ese equipo “quedó campeón, olvidando que era un equipo espectacular y con Steve Cherundolo se convirtió en un equipo frio y calculador, que contragolpea y si debe tener la pelota cuando debe tenerla y si tiene que echarse para atrás, lo hace”.

No obstante que el LAFC y el Crew ocuparon la tercera posición en sus respectivas conferencias, el conjunto de Columbus será el local por haber alcanzado más puntos que su rival durante la temporada regular. El Crew alcanzó 57 puntos, mientras que el club Oro y Negro logró 52 unidades.

En esta temporada, la MLS impuso un nuevo formato de primera ronda de los playoffs, en el que los equipos clasificados tendrían que enfrentarse hasta tres veces, de ser necesario, para avanzar a la siguiente fase. El equipo ganador de dos juegos sigue y el otro es eliminado. Las opiniones estuvieron divididas, Vela fue uno de los que estuvo en contra de iniciar los playoffs de esa forma, mientras que su compañero Giorgio Chiellini le pareció “interesante”.

Este formato es común entre las ligas de otros deportes en Estados Unidos como el basquetbol, beisbol, hockey, etc., y no lo es tanto en el futbol, en que los juegos de Ida y Vuelta son más usados.

Con este formato, la MLS está nos ha mostrado que está innovando, según Trujillo, que quiere hacer del futbol algo más “espectacular” al eliminar las especulaciones de los equipos, obligándolos a ir por todo.

“Creo que muchos aficionados tradicionalistas, si lo queremos llamar así, pero más románticos, evidentemente lo ven como una aberración”, señaló Trujillo. “Cuando ves en otras ligas que son series a dos partidos que el primer juego es aburridísimo, que da igual que se juegue porque van con todo en el partido de Vuelta. A mí desde que anunciaron el formato, me gustó porque obliga a los equipos a ganar y no te permite especular porque el marcador global no cuenta, tienes que ganar para avanzar”.