¿Cuándo y dónde ver el Inter de Miami de Messi y Suárez vs. El Salvador?

(Lynne Sladky / Associated Press)

El delantero del Inter de Miami Lionel Messi sostiene su trofeo del Balón de Oro antes del partido amistoso de fútbol del equipo contra el New York City FC, el viernes 10 de noviembre de 2023, en Fort Lauderdale, Florida.

Lionel Messi y el Inter de Miami arrancarán sus partidos de pretemporada este viernes cuando enfrenten a El Salvador en el Estadio Cuscatlán de San Salvador, El Salvador. Su primer partido amistoso de 2024 tendrá lugar este viernes, 19 de enero, a las 5 p.m. (PT).

Los Herons ficharon el año pasado a Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, además del uruguayo Luis Suárez en el mercado de invierno y además del juego en El Salvador, embarcarán en una gira por Oriente Medio y Asia antes de la próxima temporada de la MLS.

El plantel regresó a los entrenamientos el fin de semana y a partir del próximo mes buscará la Copa MLS en la primera temporada completa de Messi con el club.

Nada más lindo que jugar con amigos 💫 pic.twitter.com/S4G7ST8lFs — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 13, 2024

Después del partido ante El Salvador, enfrentará al FC Dallas el lunes, 22 de enero, a las 3 p.m. Hora del Pacífico. Luego, se las verá ante el Al-Hilal el lunes, 29 de enero, a las 10 a.m. Hora del Pacífico. Posteriormente, va contra el Al-Nassr el 1 de febrero a las 10 a.m. Hora del Pacífico. Tres días después, el 4 de febrero, va contra el Hong Kong XI a la 1 a.m. Hora del Pacífico y ante el Vissel Kobe el 7 de febrero en una hora por confirmar. Aún tiene un partido programado ante el Newells de Argentina el 15 de febrero y el Real Salt Lake el 21 de ese mismo mes, antes de debutar en la temporada regular el 25 de febrero a las 5:30 p.m.

De acuerdo a Front Office Sports, el Inter volará más de 23,000 millas en sólo tres semanas.

El partido podrá verse en streaming exclusivamente en MLSsoccer.com (inglés) y MLSes.com (español) en Estados Unidos.