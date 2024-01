Guardado regresará a México luego de 17 años para jugar con el León de la primera división

(José Bretón / Associated Press)

A sus 37 años y luego de una exitosa carrera en la que disputó cinco Mundiales, Andrés Guardado contempló el retiro, pero finalmente decidió seguir en activo.

Un día después de finiquitar su salida del Betis de España, Guardado se convirtió el jueves en nuevo jugador del León de la primera división mexicana para el torneo Clausura.

Guardado pasó 17 temporadas en el fútbol de Europa, los últimos siete de ellos con el Betis, donde era el capitán.

“No sabía si quería seguir jugando o no, pero creo que aun puedo ser útil tanto dentro como fuera de la cancha y León me ofreció eso, el sentirme útil y querido”, dijo Guardado. “Por eso tomé la decisión”.

León, ocho veces campeón de liga, anunció el movimiento en sus redes sociales sin dar detalles sobre la duración del acuerdo, ni los términos económicos.

Guardado, cinco veces mundialista, debutó con el Atlas y emigró al Deportivo La Coruña en 2007, luego militó con el Valencia, el Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven hasta desembarcar con el Betis donde culminó su etapa en los últimos días.

Aunque el “Principito” había declarado hace años su deseo por cerrar su carrera con Atlas, en una entrevista con la cadena ESPN dijo que la dirigencia del equipo en el que debutó no le interesó su regreso y que sólo Grupo Pachuca, propietario del León, mostró interés.

“Elegí León porque fue el que me demostró que me quería, el que realmente puso los esfuerzos para que fuera para allá y no hablo de lo económico”, agregó Guardado. “Me mostró el cariño de sentirme importante, el León es histórico y simplemente voy a sumar un poco más a esa historia”.

Guardado es uno de tres jugadores mexicanos que ha disputado cinco Copas del Mundo. Los otros dos, el portero Antonio Carbajal y el zaguero Rafael Márquez, que también jugaron para la Fiera.

La “Tota” Carbajal jugó un par de años para el desaparecido Real España y luego jugó toda su carrera con León. mientras que Márquez, al igual que Guardado, eligieron al club como su sitio de retorno a México luego de jugar en Europa.

“Ningún equipo puede presumir tener tres jugadores con cinco Copas del Mundo. pero para mí lo más importante es ir a un club histórico”, añadió Guardado. “Me motiva ir con este proyecto a ayudar en lo que pueda, es algo súper bonito”.