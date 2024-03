Real Madrid empata ante un aguerrido Leipzig y avanza a cuartos en la Liga de Campeones

“Objetivo cumplido, todos sabemos que no ha sido nuestro mejor partido pero a veces tienes malos partidos”, dijo el zaguero y capitán madridista Nacho Fernández. “Ellos han estado fenomenal y nosotros no hemos estado bien. Pero hay que estar contentos porque estamos en cuartos de la Champions”.

“Esto es una vieja historia que empezó hace ocho años donde la fiscalía piensa que era residente y yo pienso que no era un residente”, dijo Ancelotti. “Estoy convencido de que soy inocente, que no era residente en 2015 y a ver qué decide el juez”.

