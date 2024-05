Clippers iniciará una nueva era en el Intuit Dome y la comunidad latina es parte de sus planes

Show more sharing options

Sea cuál sea el resultado de los Clippers en su participación en estos playoffs de la NBA, el quinteto de Steve Ballmer recogerá sus maletas y se despedirá del Crypto.com Arena -anteriormente conocido como el Staples Center- para comenzar una nueva era en el Intuit Dome Arena de Inglewood en la temporada 2024-25.

Desde 1999, los Clippers vivieron bajo las sombras de los Lakers en Los Ángeles, con quienes compartieron piso en el Centro de L.A., en una ciudad que se destella por las luminarias y títulos que han hecho posible la familia Buzz, convirtiéndola en una de las franquicias más reconocidas del mundo deportivo. A pesar de no contar con campeonatos y toda la historia de sus rivales de patio, los Clippers han logrado atraer su propia afición y esperan que en su nueva casa consoliden su marca a otro nivel en su propio espacio, bajo su propio sol.

La nueva arena de los Clippers marcha viento en popa y se espera estará listo en agosto para hacer realidad la visión de Ballmer, quien se hizo multimillonario al ser dueño de un 4% de acciones de Microsoft y en donde funcionó como director ejecutivo por 14 años.

El inmueble de la bulevar Century será la casa de los Clippers en todo el sentido de la palabra, pues ahí estarán ubicadas las oficinas, canchas de entrenamientos y servirá también a la comunidad local.

Esta sería la cuarta ocasión que los Clippers inician una “nueva era” desde su fundación en 1970, cuando debutó con el nombre de Buffalo Braves y jugaban en Búfalo, Nueva York. En 1978, atravesaron el país hacia la costa oeste para convertirse en los San Diego Clippers y eventualmente, en 1984, forzaron su llegada a L.A. bajo el antiguo dueño para nuevamente cambiar su marca y renombrarse como Los Angeles Clippers. Entre 1984 y 1999, Clippers jugó en el ahora desaparecido LA Memorial Sports Arena.

Cuando inicie su participación en la temporada 2024-25 de la NBA, no habrá cambio de nombre, solo de dirección, en Inglewood, en donde existe una gran comunidad latina que los Clippers consideran como parte importante de su futuro, tanto como en el ámbito laboral y como aficionados.

En un estudio independiente de 2014 y basado en “la composición racial general de los fanáticos de la NBA y la composición racial general de varios mercados de medios”, se estimó que alrededor de 40% de latinos o de ascendencia latina conforman los aficionados de Clippers. Aunque esa base de aficionados es amplia, los latinos forman la mayor parte de esos números y la organización busca seguir atendiendo a ese lado en camino a su nueva arena.

“La Nación Clipper es para todos”, dijo la directora de mercadeo de Clippers, Claudia Calderón. “Tenemos muy en claro cuál es nuestra base de aficionados y en un mercado como Los Ángeles, en donde hay una población hispana muy grande, sabemos que el 40% de nuestra afición es hispana y tenemos que buscar una manera auténtica de conectar con ellos”.

Esa conexión debe tener “valor”, según Calderón.

Por varios años, la Noche de la Herencia Hispana, al igual que otras, ha sido celebrada en un día de juego de los Clippers durante la temporada regular y debido a que una gran cantidad de ese porcentaje de latinos son mexicanos, el equipo celebró su primera Noche de la Herencia Mexicana.

“Un 73% de esos consumidores son mexicanos”, explicó Calderón. “En esa noche, se hizo el anuncio de los jugadores en español, tuvimos mariachis antes del juego, los artistas eran todos hispanos, entonces se pensó en cómo introducir esa herencia mexicana en el juego y hacerlos sentir acogidos por nuestro equipo”.

En su propio análisis, Calderón dijo que solo un “23% de los aficionados latinos tienen interés de recibir el contenido en inglés y el resto lo quiere en ambos idiomas o solo en español”.

Según un dato de datausa.io de 2021, de los 108.206 habitantes en Inglewood, un 49.4% son hispanos.

Para Francisco X. Rivera, los Clippers han incrementado su base de aficionados latinos debido a la inversión de jugadores de renombre y algunas figuras, haciéndolo un equipo mayormente competitivo desde el 2010.

Francisco X. Rivera (izq.) en ClipperVision. (HANDOUT / FRANCISCO X RIVERA)

“Necesitas convertirte en un equipo de playoffs”, dijo Rivera, quien es la voz en español de ClipperVision. “Durante ese tiempo, los Lakers andaban muy mal, cuando las rodillas de Kobe Bryant no le daban más, entonces la nueva generación de niños creció viendo a Blake Griffin, Chris Paul, DeAndre Jordan llegar a playoffs y decían ‘yo quiero jugar como ellos’”.

Los trabajos comunitarios han servido para Clippers mantener una presencia entre la comunidad general al igual como una estrategia de mercadeo, sin embargo, aparte de ayudar, también se beneficia de atraer a futuras generaciones de aficionados que reconocen el branding.

Kawhi Leonard ha sido parte de grandes donaciones a jóvenes provenientes de familias de bajos recursos, al igual que Russell Westbrook con la renovación de cientos de canchas comunitarias en el Condado de Los Ángeles con los logotipos de Clippers impregnados en los tableros y pisos, además de la distribución de comida durante el Día de Acción de Gracias, entre otros.

“Una de las cosas que me dejó impactado fue el ver que hace cuatro años, el equipo de Clippers empieza a ponerle su marca a todas las canchas, en conjunto con el Departamento de Parques y Recreación de Los Ángeles”, recordó X. Rivera. “Causar ese impacto, dejar ese recuerdo ahí y decir ‘sabes qué, esta es una organización muy padre que hace cosas por la comunidad y yo quiero apoyarlos’”.

La capacidad del Intuit Dome será de 18.000 aficionados, no muy lejos de los 19.067 a los que Clippers estaba acostumbrado en el Crypto.com Arena, y aunque es un número que fácilmente el equipo de Ballmer espera llenar continuamente en la nueva arena, Armando Aguayo, el narrador en español en la radio KWKW 133 AM, sugiere que no deben haber limitantes en cuestión de atraer a aficionados de manera local y sus alrededores.

Armando Aguayo la voz radial de Clippers en la KWKW 1330 AM. (HANDOUT / ARMANDO AGUAYO)

“Va a ser para todas las comunidades… hacer un LA Clippers Bus o un LA Clippers Station, que salgan [buses] desde el Centro de Los Ángeles al estadio y de regreso”, dijo Aguayo. “Es lo que hacen los Rams, Chargers, Dodgers, cuando se vienen partidos internacionales al Rose Bowl, manejan 10 o 15 minutos hacia los autobuses y eso podría ser una gran opción”.

A menos de una milla del Intuit Dome está el imponente SoFi Stadium y un poco más adelante el histórico Forum de Inglewood, cuyo dueño es también Ballmer.

El área se ha ido convirtiendo en una atracción deportiva importante y se espera que el Intuit Dome, por estar muy cerca del aeropuerto internacional de Los Ángeles, sea aún más llamativo para otro tipo de eventos de entretenimiento, tal como actualmente sucede en el SoFi Stadium y el Forum.

“Van a ampliar a más comunidades, si ya salían del área de Los Ángeles hasta Inglewood, más allá donde está Culver City, tal vez Santa Mónica, seguramente llegarán más lejos aún”, dijo Aguayo. “Cuando los chicos ven el tipo de reconocimiento por su aportación a la comunidad, entonces quieren ser como ellos, como los jugadores de los Clippers. Inglewood ya tiene un gran arraigo con el basquetbol y el Intuit fue puesto ahí como punto estratégico pensando también en no solo para que llegue más gente, sino para abarcar más comunidades en los suburbios de Los Ángeles”.