Palou correrá la Indy 500 con un casco dedicado a su abuela; Castroneves busca otro récord

Para el español Álex Palou, dos veces campeón de la serie IndyCar, no es extraño tener presión. Al final de cuentas, está defendiendo su corona de la serie esta temporada y este domingo buscará retener el liderato general de puntuaciones en la madre de todas las carreras de este circuito, la Indy 500.

La 108ª edición de las 500 Millas de Indianápolis está programada para este domingo, 26 de mayo (8 a.m. Hora del Pacífico, NBC, Peacock, Universo).

Como acostumbra para esta carrera, el originario de Sant Antoni de Vilamajor diseñó un casco especial y será en dedicatoria a su abuela María, quien hace unos años tuvo un sueño muy peculiar de su nieto en las 500 millas.

Anuncio

“Hace dos años mi abuela me llamó por teléfono y me dijo que había tenido el sueño de un casco, el cual yo llevaba en las 500 millas”, declaró Palou a LA Times en Español previo a la carrera del domingo.

“Yo no estaría aquí si no fuera por todos y cada uno de los miembros de mi familia que me han apoyado. Pensé que era una buena idea. Además de hacerle un merecido tributo a ella para las 500 millas. Siempre para las 500 millas hago un casco especial y creo que es uno de los mejores cascos que he tenido”, señaló Palou, quien entra en su quinta temporada en IndyCar Series y la cuarta con Chip Ganassi Racing.

El casco cuenta la historia de Palou en el deporte, desde que era pequeño cuando se montó en un kart, referencias a gente que lo ha ayudado a competir en Japón y Estados Unidos, y el nacimiento de su hija en diciembre pasado.

Palou lidera la IndyCar series con 152 puntos, gracias a la victoria del pasado 11 de mayo en Sonsio Grand Prix, una pole y cuatro Top 5 y cuatro Top 10, seguido por Will Power, con 140 puntos, y Scott Dixon, con 127. Palou también ganó el All-Star Challenge en Thermal, California, pero la competencia no otorgó puntos para el campeonato, aunque sí medio millón para Palou.

Alex Palou, de España, se prepara para conducir durante una sesión de práctica para la carrera de autos Indianapolis 500 en el Indianapolis Motor Speedway, el jueves 16 de mayo de 2024, en Indianápolis. (AP Photo/Darron Cummings) (Darron Cummings / Associated Press)

El histórico óvalo rectangular de 2.5 millas de este domingo está situado a sólo seis millas al oeste del centro de Indianápolis. Es el tercer circuito permanente de carreras de automóviles más antiguo del mundo y su aforo permanente de 257,325 localidades lo convierte en el recinto deportivo más grande en el planeta.

Palou recordó que la primera vez que vio una competencia de Indy 500 por televisión fue hace 15 años cuando su ahora compañero en Chip Ganassi Racing, Dixon, lideraba la carrera, mientras él estaba en karting.

“Me acuerdo porque mi padre lo veía cada año desde que era pequeño. Las veíamos porque era algo que no teníamos en Europa, que son las carreras de óvalo, y me llamó mucho la atención”, recordó Palou.

El español Alex Palou disputa el Gran Premio de Indianápolis, el sábado 11 de mayo de 2024 (AP Foto/Darron Cummings) (Darron Cummings / Associated Press)

El español habló del ambiente que se vive en Indianápolis en días de la carrera.

“No es nada parecido a que lo que se ve en televisión. En la televisión se puede ver emocionante, pero en la realidad, lo supera por 100 veces”, declaró Palou. “Es el único evento deportivo que alberga tantas personas en un mismo complejo. Se escucha el ruido de la gente, la energia de la gente. Es un evento muy especial”.

Palou ganó en 2021 el campeonato de la IndyCar Series y en 2023 repitió la hazaña, por lo que no le asusta la presión de sus competidores.

“Siempre hay presión. Lo del año pasado fue increíble, pero este año, los puntos empezaron para todos en cero. Así que siempre hay la presión de volver a hacer lo mismo”, indicó el piloto de 27 años. “En 2022 no fue posible (repetir), pero este año si luchamos y seguimos haciendo las cosas como las hemos empezado a hacer este año podemos llegar al final del campeoanto con opciones”.

Al final de la carrera el domingo, a pesar de que saldrá en el puesto 14, Palou espera celebrar comiendo pollo frito, una tradición que mantiene desde sus orígenes en karting cada que gana una competencia.

“Conseguir unas 500 millas sería algo especular, no solo a nivel personal o individual, coreo qeu sería algo muy bonito para toda la familia que me apoya de casa y amigos, pero todos los aficionados. Estaremos luchando hasta el final para conseguirlo”, añadió.

Hélio va por la quinta

Helio Castroneves buscará ser el máximo ganador de la Indy 500 el domingo. (Jeff Roberson / Associated Press)

A sus 49 años, el brasileño Hélio Castroneves, piloto de Meyer Shank Racing, se prepara para su oportunidad de ganar en el Indianapolis Motor Speedway, la cual sería su quinta y rompería un récord de mayor número de victorias en esta tradicional carrera. Castroneves saldrá 20º en su tercer intento de convertirse en el primer quíntuple ganador de una carrera. Los otros pilotos en ganar cuatro competencias de las 500 millas son Rick Mears, A.J. Foyt y Al Unser.

“Los récords están ahí para ser quebrados o conquistados. Sería increíble ser parte de la historia como el mayor vencedor de las 500 millas”, declaró el brasileño a LA Times en Español.

A pesar de tener mucha experiencia, el originario de Ribeirao Preto dijo que aún se siente como en aquel muchacho que disputó sus primera Indy 500 en 2021.

Helio Castroneves, de Brasil, conduce a través de la primera curva durante las calificaciones para la carrera de autos de las 500 Millas de Indianápolis en el Indianapolis Motor Speedway en Indianápolis, el sábado 18 de mayo de 2024. (AP Photo/Michael Conroy) (Michael Conroy / Associated Press)

“Se siente como que fuera la primera carrera, obviamente ahora tengo más experiencia, pero es increíble, la vibra del público, la tradición, es una carrera única obviamente”, expresó Castroneves, quien recuerda con mucho cariño su debut en 2001 en la que partió de 11 y escuchó las recomendaciones de Mears para ser competitivo. Aquella vez llegó con el auto número 68 Dallara IR-01-Oldsmobile de Penske y lideró las 52 vueltas finales, para ganar la carrera en su primer intento.

“Yo hablé mucho con él (Mears) durante todo el mes y obviamente lo ejecuté durante la carrera y fue perfecto”, expresó Castroneves.

Un año después lo repitió, al convertirse en el primer rookie bicampeón en Indianápolis. El brasileño ganó una tercera ocasión en 2009 también con Penske y en 2021 con Meyer Shank Racing.

Helio Castroneves, de Brasil, habla con otros pilotos durante una sesión de entrenamientos para las 500 Millas de Indianápolis en el Indianapolis Motor Speedway, el martes 14 de mayo de 2024, en Indianápolis. (AP Photo/Darron Cummings) (Darron Cummings / Associated Press)

Castroneves vio por primera vez la carrera por televisión en 1995 mientras estaba en Inglaterra y añoraba estar ahí.

En febrero pasado, Castroneves recibió un ladrillo conmemorativo en un estadio conocido como “Brickyard” o “patio de ladrillos”. La pista recibió ese sobrenombre porque se pavimentó originalmente con ladrillos en 1909. En la actualidad, solo la línea de salida y meta es de ladrillo, mientras que el resto del circuito está pavimentado con asfalto.

Castroneves no lo toma a la ligera tanta historia y está contento de tener su legado plasmado en un lugar tan emblemático.

“Indianápolis es como que fuese un Coliseo, es el Coliseo del automovilismo. El tener mi nombre ahí cimentado en el asfalto de Indianápolis es una historia muy grande para mi nombre, para mi familia. No hay duda de que es lo máximo del automovilismo”, expresó Castroneves.

El mexicano Pato O’Ward posa para una foto tras clasificarse para las 500 Millas de Indianápolis en el Indianapolis Motor Speedway de Indianápolis, el sábado 18 de mayo de 2024. (AP Photo/Dave Parker) (Dave Parker / Associated Press)

Por otro lado, el mexicano Pato O’Ward, séptimo en la tabla general, y piloto del Arrow McLaren Chevrolet, dijo que espera que los tres autos Penske serán los rivales a vencer.

“Confío en que podamos abrirnos camino y situarnos en una posición que nos permita ganar”, declaró O’Ward en el día de medios.

O’Ward dijo también, bromeando, que había aprendido mucho de la carrera en Indianápolis de la temporada pasada. El mexicano de 25 años era la mejor opción de Arrow McLaren para ganar la carrera del año pasado hasta que se estrelló en los últimos compases, después de que una maniobra sobre Marcus Ericsson, a la postre subcampeón, acabara en el muro. El jueves, cuando le preguntaron qué aprendió del incidente y respondió con una broma.

El mexicano Pato O’Ward, de McLaren Arrows, sale de la zona de pits durante la sesión de práctica de las 500 millas de Indianápolis en el Indianapolis Motor Speedway, el jueves 16 de mayo de 2024, en Indianápolis. (AP Foto/Darron Cummings) (Darron Cummings / Associated Press)

“No acabar en el muro porque si lo haces, no podrás ganar la carrera”, declaró O’Ward, cuya extensión de contrato en marzo pasado es de cuatro millones en 2026 y 4.2 millones en 2027, según el Indianapolis Star.

O’Ward ganó la primera competencia de la temporada en St. Petersburg en marzo pasado. Sin embargo, nada se compararía con apuntarse un triunfo el domingo.

“Me encantaría decirte qué se siente al ganar esta carrera, pero aún no lo he conseguido”, expresó el originario de Monterrey.

Ocho ganadores anteriores forman parte de la parrilla, que cuenta con un campeón de la NASCAR Cup en 2021, Kyle Larson, entre los novatos, así como una bandera verde estará encabezada por una primera fila formada íntegramente por el equipo Penske.

Hay una predicción de 86% de probabilidad de lluvia con potencial de tormentas severas el domingo. La Indy 500, debido a que no se puede correr en la lluvia, se ha visto afectada por esas condiciones 12 veces en las primeras 107 carreras. La carrera es oficial después de 101 vueltas, y en caso de que se suspenda por lluvia, se declararán como posiciones finales los lugares determinados hasta el momento de la suspensión de la competencia.