Swiatek salva un punto de partido para eliminar a Osaka en tres sets en el Abierto de Francia

“Me encanta la arcilla, siento que encaja con mi juego. Intento usarlo en mi favor y me encantan las canchas aquí. Especialmente jugar en la cancha Philippe Chatrier fue especial y memorable. Me siento muy cómoda ne esta cancha”, indicó Kenin. “Tengo grandes memorias ahí, entonces intento usarlo en mi favor”.

