Arteaga quiere aprovechar oportunidad de ser titular como lateral izquierdo de México

Cuando el entrenador Jaime Lozano habla de que es momento de dar oportunidad a otros jugadores en la selección mexicana nunca da nombres específicos, pero sin dudas uno de ellos es el lateral Gerardo Arteaga.

El zaguero del Monterrey ha aprovechado la ausencia de su compañero Jesús Gallardo, uno de los cuatro grandes ausentes en la nómina que disputará la Copa América, para adueñarse de la lateral por izquierda de la selección mexicana.

Además de Gallardo, Lozano dejó fuera al portero Guillermo Ochoa y a los delanteros Raúl Jiménez e Hirving Lozano.

Arteaga es uno de los pocos que jugaron de inicio en los dos partidos de preparación de México, primero ante Uruguay y luego ante Brasil.

“La oportunidad siempre la he buscado, le he batallado, pero a lo largo del tiempo en estos años la he buscado”, dijo Arteaga. “Ahora que soy titular puedo demostrar eso y estoy agradecido que se me puede dar”.

El jugador de 24 años debutó con Santos y en el 2020 emigró al Genk de Bélgica antes de aceptar una oferta de Monterrey para volver a México a principios de año.

Fue mundialista en Qatar 2022, pero Gallardo permaneció como titular. Ahora espera que con buenas actuaciones pueda estar en el once inicial en el 2026, cuando México, Estados Unidos y Canadá sean anfitriones.

“Estoy contento porque tenía tiempo que no jugaba dos juegos seguidos con selección y por eso estoy motivado para que ya empiece la Copa”, agregó. “Pueden pasar muchas cosas en dos años, pero quiero trabajar de la mejor manera para llegar bien a ese Mundial”.

Aunque jugó en Europa, Arteaga por momentos comete errores de desconcentración. Dos de los cuatro goles de Uruguay cayeron por costado, aunque no necesariamente fueron por errores suyos. Ante Brasil también se vio titubeante, pero para él todo es una lección.

“Deja mucha experiencia medirte ante rivales de esa talla. En lo personal tengo aspectos por mejorar, eso me dejaron estos rivales, cositas puntuales y mis errores”, dijo Arteaga. “Grupalmente también hay que mejorar en todas las posiciones, pero quedan muchos días para trabajar antes del inicio”.

México debuta en el torneo continental el 22 de junio cuando enfrente a Jamaica. Después se medirá con Venezuela y cierra la primera fase ante Ecuador.

“El equipo está para lograr grandes cosas, no me gusta decir cuál, no me gusta decir promesas que no puedo cumplir, pero nos estamos preparando, creo que en el grupo que nos tocó podemos llegar lejos”, agregó.

Aunque el ánimo parece ser bueno en el grupo, Arteaga sabe que las dos derrotas recientes han mermado el ánimo de los aficionados.

“Siempre se habla después de una derrota, pero estamos bien, el ‘Jimmy’ (Lozano) con nosotros y nosotros con él. Está el grupo muy unido”, añadió. “La gente siempre va a criticar, ganes o pierdas, nosotros nos vemos como favoritos”.