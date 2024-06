Anunoby permanecerá con Knicks, mediante contrato por 5 años, dice fuente AP

(Frank Franklin II / Associated Press)

OG Anunoby permanecerá con los Knicks de Nueva York, por medio de un acuerdo por cinco años y más de 210 millones de dólares, dijo el miércoles una persona enterada de los detalles contractuales.

Mantener en sus filas al versátil jugador era una prioridad para los Knicks, cuyo desempeño floreció con la presencia de Anunoby en la alineación. Arribó en diciembre, mediante un canje con Toronto.

El acuerdo fue reportado originalmente por ESPN, que lo estimó en 212,5 millones de dólares. La persona confirmó los detalles a The Associated Press, con la condición de permanecer en el anonimato, porque el convenio no es todavía oficial.

El acuerdo llega un día después de que los Knicks accedieron a adquirir a Mikal Bridges mediante un canje con los Nets de Brooklyn. Implica que Nueva York tendrá a dos grandes jugadores defensivos como aleros.

Anunoby lideró la NBA en robos durante la temporada 2022-23.

Los Knicks tuvieron una foja de 20-3 con Anunoby en la alineación durante la temporada regular, luego de enviar a RJ Barett e Immanuel Quickley hacia los Raptors. Superaron a sus rivales en puntos cuando Anunoby estuvo en la cancha en cada uno de esos encuentros.

Nueva York tuvo una ventaja de 2-0 ante Indiana en las semifinales de la Conferencia Este, antes de que Anunoby se perdiera los cuatro duelos siguientes, a raíz de una lesión en un muslo. En el segundo partido, anotó 28 puntos, su mejor número en playoffs.

Anunoby intentó volver en el séptimo partido, pero estaba todavía lastimado y se marchó rápidamente. Eventualmente, los Knicks cayeron.