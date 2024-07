Masvidal y Díaz chocan en Anaheim en duelo de boxeo con morbo

Dos exestrellas de UFC se enfrentarán en un ring de boxeo el sábado, cuando Nate Díaz se mida a Jorge Masvidal en el Honda Center de Anaheim, California (6 p.m., PPV.com). Masvidal y Díaz, son viejos conocidos pues sostuvieron un duelo en UFC 244 por el cinturón “BMF” de esa promoción en 2019. Ahora volverán a verse las caras en un cuadrilátero de boxeo en un combate a 10 asaltos en el peso semipesado que se celebrará el sábado en el sur de California.

Se trata de un intento de volver a la relevancia para ambos hombres, ninguno de los cuales sigue vinculado oficialmente a la compañía de artes marciales mixtas, por lo que decidieron hacer el duelo en boxeo. Hoy en día, estos duelos que involucran atletas de artes marciales mixtas, exboxeadores e influencers muchas veces organizan peleas más lucrativas, aunque de dudosa calidad, que las contiendas auténticas de boxeo profesional.

“El boxeo es una de las artes que podemos hacer como peleadores de artes marciales mixtas”, dijo Díaz, de 39 años. “Pero el dinero está en el boxeo”.

Anuncio

Masvidal, de 39 años, apareció por última vez en el octágono con una derrota en tres asaltos ante Gilbert Burns en UFC 288 en Miami en abril de 2023, mientras que Díaz sometió a Tony Ferguson en su último combate oficial de UFC en septiembre de 2022.

Masvidal, de raíces cubanas, dijo que el boxeo para él es ideal en esta fase de su carrera, pues también tiene lesiones que cuidar.

“No es para quitarle nada al boxeo, porque es un deporte sumamente brutal. Pero en MMA hace mucho daño al cuerpo, estamos alzando pesas, guanteando, jiu-jitsu, boxeo, corriendo, nadando. Es un deporte muy demandante para el cuerpo, te va desgastando. Es un mundo que no perdona. En el MMA te pueden llevar al piso y no recibes un golpe, en boxeo te van a dar en la cabeza y en el cuerpo”, dijo Masvidal a LA Times en Español.

El duelo tiene una vibra muy mala desde la gira promocional en Los Ángeles cuando los aficionados de Díaz estuvieron a punto de darse a golpes con Masvidal y su equipo. En ese evento de prensa, el originario de Stockton se levantó y se fue apenas recién comenzado el evento.

Dwayne “The Rock” Johnson, en el centro, coloca el cinturón “BMF” a Jorge Masvidal, a la izquierda, mientras Nate Diaz reacciona después de un combate de artes marciales mixtas de peso welter en UFC 244 temprano el domingo 3 de noviembre de 2019, en Nueva York. Masvidal ganó en el cuarto asalto. (AP Photo/Frank Franklin II) (Frank Franklin II / Associated Press)

“Yo soy un peleador de verdad, no me gusta estar ahí encarando a alguien y fingiendo que vamos a pelear ahí”, declaró Díaz, conocido por sus dos emocionantes peleas ante Conor McGregor en MMA. “Es por eso que no me gusta ir a conferencias de prensa, no me gusta pensar lo que voy a decir o no. Yo solo lo que quiero es pelear”.

Semanas después, el ambiente alrededor del duelo se tornó peor pues en una rueda de prensa en Anaheim, un miembro del equipo de Díaz se enfrentó al entrenador de Masvidal, Jorge Capetillo, a golpes.

“No me gusta hacer prensa, me gustaría mejor entrenar”, expresó Masvidal. “Viéndolo a él, creo que no tiene mucha confianza. Viendo sus ojos, creo que está quebrado”.

Por outro ângulo: a briga envolvendo supostos companheiros de equipes de 🇺🇸 Nate Diaz e 🇺🇲 Jorge Masvidal em uma coletiva de imprensa, nesta quinta-feira, nos EUA.



O duelo de boxe rola no dia 7 de julho.

pic.twitter.com/cLcj9SMzB7 — MMA Melotto (@MMAmelotto) June 6, 2024

Sin embargo, Masvidal parece estar en su ambiente cuando se trata de discutir y amenazar a los aficionados de Díaz, los cuales viajaron más de 360 millas para apoyar al mexicoamericano.

“Me encanta lo caliente. Yo prefiero pelear en la casa tuya. He peleado dos veces solamente en mi casa en toda mi carrera, dos veces en Miami”, expresó Masvidal.

Los puristas del boxeo podrán ver la contienda semiestelar entre Daniel Jacobs ante Shane Mosley Jr. a 10 rounds en pesos supermedianos. Además, Chris Avila enfrenta al expeleador de UFC, Anthony “Showtime” Pettis, en una pelea a seis asaltos en el peso semipesado. El prospecto Curmel Moton en un combate a seis asaltos en el peso ligero va contra Nikolai Buzolin, mientras que los invictos prospectos Amado Vargas y Sean García se ven las caras en una atracción a ocho asaltos en el peso ligero. Los contendientes del peso ligero Devin Cushing y Manuel Correa se miden a ocho giros.