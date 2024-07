Ella es Hezly Rivera, la adolescente de 16 años del equipo olímpico de gimnasia de EEUU

(Abbie Parr / Associated Press)

Hezly Rivera planeaba pasar una parte importante de este verano aprendiendo a conducir.

La joven de 16 años tendrá que posponer el examen para conseguir su permiso de conducir por un tiempo. En su lugar, se unirá a Simone Biles en el equipo de gimnasia de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos.

Nunca pensó ser la “no favorita” compitiendo contra algunos de sus ídolas en las pruebas olímpicas de Estados Unidos. Se ganó su lugar en el equipo de cinco mujeres después de dos días y ocho rondas que pusieron a prueba los nervios de atletas cuyos pergaminos están llenos de oro.

Rivera terminó quinta en el concurso completo, empatada en el puntaje más alto en viga y se ubicó en un sólido cuarto lugar en las barras asimétricas, los dos eventos en los que probablemente saludará a los jueces durante la clasificación por equipos el 28 de julio.

Aún así, la campeona juvenil de Estados Unidos en 2023 admite que se “sorprendió” cuando escuchó su nombre. Esperaba haber hecho lo suficiente para al menos ganarse un lugar como suplente. En su lugar, pisará la pista del Bercy Arena como parte de un grupo que será el gran favorito para terminar en lo más alto del podio.

“Solo confío en mí misma”, señaló la hija de dominicanos.

Es un momento que Rivera no anticipó exactamente después de un comienzo titubeante en el período previo a las pruebas olímpicas. Terminó en un distante 24to lugar en el U.S. Classic a mediados de mayo, y no pudo clasificarse en ningún sitio por debajo del 25to en ningún evento.

Los problemas climáticos que interrumpieron sus planes de viaje a Hartford, Connecticut, fueron solo una excusa. La realidad es que tuvo un mal día y eso es todo. Rivera, quien entrena en la Academia Olímpica Mundial de Gimnasia en el área de Dallas, simplemente siguió adelante.

“Solo pensé, ‘Está bien, confiaré en mi y haré lo que siempre hago en el gimnasio’”, dijo Rivera.

Y lo hizo. La gimnasta que comenzó a entrenar rutinas de élite mucho antes de que las necesitara se encontró en el Target Center abrazando a las mujeres a las que ha admirado durante mucho tiempo, mujeres que ya no son estrellas para ella sino sus pares.

“Definitivamente me encanta competir con las mayores”, dijo Rivera. “Todas son tan dulces y solidarias, siempre te animan. Así que realmente me encanta eso”.

Su inesperada llegada le da al equipo olímpico femenino de gimnasia de Estados Unidos de mayor edad una sacudida de juventud.

En una lista llena de veinteañeras, desde Biles (27) hasta la actual campeona olímpica Sunisa Lee (21), Rivera, quien celebró su cumpleaños número 16 hace menos de un mes, remonta a la época, no mue lejana, cuando la lista olímpica de Estados Unidos estaba repleta de adolescentes.

“Me siento tan vieja en comparación con ella”, dijo Lee entre risas. “No puedo imaginar cómo se siente Simone”.

Biles, quien conoció brevemente a Rivera antes de los Juegos Olímpicos de 2016 cuando la novata aún estaba en la escuela primaria, estaba impresionada por la madurez que mostró durante un encuentro que es tan importante como lo que le espera en Francia.

“Estamos muy emocionadas”, dijo Biles. “Y no tiene que hacerlo sola. Tiene cuatro veteranas que han estado allí antes”.

Rivera se quedó paralizada cuando Biles ganó el título olímpico en Río de Janeiro en 2016. Durante los retrasados Juegos de Tokio en 2021, imaginó estar en esa posición para Los Ángeles en 2028.

Pero lo que es el destino. Las principales contendientes Shilese Jones, Skye Blakely y Kayla DiCello se vieron obligadas a retirarse después de lesionarse en Minneapolis, creando una oportunidad para ella.

“Está tan tranquila, fría y serena”, dijo la líder del equipo nacional femenino de Estados Unidos, Alicia Sacramone Quinn, quien formó parte del comité de selección de tres personas. “Ella tuvo algunas competencias como junior que fueron difíciles y necesitas esos encuentros difíciles para construir algo de carácter y experiencia, y ella nunca estuvo nerviosa”.

Rivera incluso tuvo el temple para felicitar a Quinn por su atuendo, un indicio de que no está exactamente atrapada en la enormidad del momento.

No fueron unas pruebas muy reñidas, sino la determinación férrea de una atleta que alcanzó su punto máximo en el momento adecuado. Hubo lágrimas con su familia, que se mudó de Nueva Jersey a Texas para que Rivera pudiera entrenar en uno de los principales gimnasios del país.

Es muy consciente de los sacrificios que otros han hecho para llevarla a este punto. Las próximas semanas se centraran en aquellos que la han guiado.

La joven que se inició en la gimnasia asistiendo a la fiesta de cumpleaños de una amiga pisará el escenario más grande del mundo en un grupo repleto de estrellas al que pertenece.

Así que sí, las lecciones de manejo pueden esperar. Cualquiera puede obtener su licencia. Muy pocos tienen la oportunidad que Rivera, aunque de manera algo inesperada, se ganó. Y ella lo sabe.

“Voy a documentar todo... Guardaré recuerdos de ello y simplemente seré la versión más feliz de mí misma”, dijo. “Porque llegué hasta aquí”.