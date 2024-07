Lamine Yamal de 16 años se convierte en el goleador más joven en la Euro

Lamine Yamal se convirtió el martes en el jugador más joven en anotar en un torneo de la selección mayor, al conseguir el empate provisional por España ante Francia en la semifinal de la Eurocopa, a los 16 años.

El golazo enfiló a la Roja hacia una victoria por 2-1. El adolescente cumplirá 17 años el sábado, un día antes de la final en Berlín, ante Inglaterra u Holanda.

“Me pido ganar, ganar y ganar. El objetivo era llegar a mi cumpleaños en Alemania y lo he conseguido”, dijo Yamal.

Anotó a los 21 minutos, superando al portero francés Mike Maignan con un tiro combado de 25 metros que entró por el ángulo superior izquierdo.

Yamal tiene 16 años y 362 días. El anotador más joven en una Euro era el suizo Johan Vonlanthen, quien marcó ante Francia en 2004, a los 18 años y 14 días.

“No sé si es el mejor gol del torneo, pero para mí ha sido el más especial porque mi primer gol en una Eurocopa con la absoluta es algo muy especial. Y nada, muy contento por pasar a la final”, comentó Yamal.

“Intento no fijarme mucho en eso, en lo de ser el icono o ser jugador referente porque creo que no te ayuda en nada, no te suma nada en el campo. Hay que intentar ayudar siempre al equipo, es lo que he intentado hacer hoy y, en todo lo que sea ayudar al equipo, pues ahí estaré”.

Yamal llegó a la Eurocopa 2024 con muchos récords a su merced por su edad, e inevitablemente ha establecido más. Se convirtió en el jugador más joven en participar en una Eurocopa masculina cuando fue titular en la victoria inicial de España por 3-0 sobre Croacia.

El adolescente del Barcelona ya era el jugador más joven en debutar y marcar en la liga española con 15 años, el jugador más joven en ser titular en la Liga de Campeones y el más joven en marcar para España.