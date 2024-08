Los organizadores de Los Ángeles 2028 y su dura tarea: cumplir las promesas

Share via

¿Cuánto falta para el comienzo de los Juegos Olímpicos de verano de 2028 en Los Ángeles? Casey Wasserman responde inmediatamente: “1,487 días”, sin necesidad de pensarlo.

“Está en mi teléfono”, dice. “Y lo miro cada mañana”.

Como presidente del grupo privado encargado de organizar los Juegos, Wasserman también sabe que queda mucho por hacer antes. Reflexiona: “No podemos ganar más tiempo”.

El reloj sigue corriendo para la LA28, que llegará a un punto crítico el mes que viene. Atrás queda el rubor inicial de ser nombrado anfitrión. Atrás quedan los años de lluvia de ideas sobre cómo dar a las Olimpiadas un toque distintivo del sur de California.

Si todos los comités organizadores locales tienen tres vidas -licitación, planificación, entrega-, ahora llega la tercera y más difícil. Tan pronto como concluyan los Juegos Olímpicos de París 2024, a mediados de agosto, Los Ángeles será el siguiente destino, lo que significa que los organizadores deben tomarse en serio el cumplimiento de los plazos, ajustarse al presupuesto y tomar decisiones difíciles.

“Es una gran prueba de realidad”, afirma Angela Schneider, profesora del Centro Internacional de Estudios Olímpicos de Ontario (Canadá). “Están realmente bajo presión”.

La presión del momento se ve exacerbada por el hecho de que, a medida que un comité organizador evoluciona, debe cambiar de un conjunto de habilidades a otro.

Las licitaciones requieren personas capaces de elaborar una propuesta y persuadir de su mérito a los miembros del Comité Olímpico Internacional. Schnieder lo llama: “Vender el sueño”. Si es seleccionado, el comité de candidatura se transforma en un comité organizador centrado en la planificación y la financiación.

Los arquitectos diseñan un proyecto detallado y a menudo ambicioso para los Juegos, mientras que los vendedores persiguen el dinero de las empresas y los grupos de presión del gobierno ayudan a impulsar cualquier proyecto de infraestructura que la ciudad anfitriona pueda querer o necesitar.

Casey Wasserman, presidenta de la LA28, en el centro, habla durante una rueda de prensa en septiembre de 2022. (Jae C. Hong / Associated Press)

“No existe algo así como que todo esto funcione a la perfección”, afirma Adrien Bouchet, que estudia los Juegos Olímpicos como profesor de negocios en la Universidad de Florida Central. “Los megaeventos siempre pasan por estas fases”.

La tercera fase -o de entrega- comienza oficialmente cuando la alcaldesa Karen Bass acepte la bandera olímpica en la ceremonia de clausura de París. LA28 no esperará hasta entonces.

Aunque Wasserman sigue al mando, varios miembros clave del personal, entre ellos la exdirectora ejecutiva Kathy Carter, experta en marketing, se han marchado mientras el comité se reorganiza.

Carter ha sido sustituida por Reynold Hoover, un teniente general retirado que supervisó la logística de la guerra del ejército estadounidense en Afganistán y fue comandante adjunto del Mando Norte de Estados Unidos en la base Peterson de la Fuerza Aérea en Colorado Springs, Colorado.

“Fue una contratación interesante”, afirma Michael Payne, antiguo ejecutivo del COI. “Si nos fijamos en el perfil de lo que se busca, la enorme complejidad de los grandes ejércitos es probablemente lo más parecido a la entrega olímpica”.

Aunque los cambios de liderazgo son típicos a estas alturas, no son necesariamente fáciles. La moral en LA28 “no es horrible, pero tampoco es genial”, dice un empleado que no está autorizado a hablar públicamente de la organización. “El nivel de confianza no es el que era”.

Wasserman responde: “Espero que nunca tengamos confianza porque no quiero que seamos complacientes”.

Su comité se enfrenta a un reto especialmente crucial durante los próximos cuatro años para equilibrar su presupuesto, estimado en 7,000 millones de dólares.

LA28 se ha comprometido a seguir los pasos de los Juegos de Los Ángeles de 1984 generando ingresos suficientes -incluidos 2,500 millones de dólares en patrocinios corporativos- para cubrir todos los costes.

Tras un aluvión de acuerdos con empresas como Nike y Delta Air Lines, los organizadores han entrado en una fase de calma y acaban de romper relación con uno de sus principales socios, Salesforce. El mes pasado se anunció un nuevo acuerdo con el gigante tecnológico Cisco, cuyas condiciones no se revelaron, y se dice que otros acuerdos son inminentes.

Todo esto es importante porque a la LA28 aún le faltan 1,000 millones de dólares para alcanzar su objetivo de patrocinio. Si no se puede salvar esa brecha del 35%, si no se pueden pagar las facturas, los legisladores municipales y estatales saldarán cualquier deuda con posibles cientos de millones de dólares de los contribuyentes.

“Tenemos que alcanzar ciertos hitos”, declaró recientemente Danny Koblin, director de operaciones de la LA28. “Esa sensación de urgencia siempre está ahí”.

Representación artística del Memorial Coliseum de Los Ángeles durante los Juegos Olímpicos de verano de 2028. (LA28)

Las sedes no deberían preocupar tanto porque, a diferencia de las anteriores sedes, la LA28 no está construyendo estadios ni pabellones.

Los organizadores han anunciado recientemente un programa renovado que incluye el SoFi Stadium para natación, la nueva Intuit Dome para baloncesto y el Crypto.com Arena para gimnasia. El Coliseum, que albergó los Juegos Olímpicos de 1932 y 1984, se remodelará temporalmente para el atletismo.

La tarea consiste ahora en ultimar los contratos con esas instalaciones y, lo que es igual de importante, con las ciudades en las que están situadas.

La LA28 ha conseguido acuerdos iniciales para los Juegos con Los Ángeles, Carson y Long Beach. Las conversaciones futuras se centrarán en garantizar que las ciudades reciban un reembolso por los servicios adicionales de policía, recogida de basuras y otros durante los Juegos.

“Nuestras negociaciones con LA28, vamos paso a paso”, dice el alcalde de Long Beach, Rex Richardson. “Nuestro objetivo es recuperar todos los costes”.

Santa Mónica y Pasadena aún no se han adherido, en parte por la preocupación de que Los Ángeles sea la primera en la cola para recuperar los gastos, mientras los demás esperan detrás. Un funcionario de una de esas ciudades, que habló bajo condición de anonimato, se queja de que las conversaciones “han ido y venido durante el último año” sin grandes avances.

David Sunkin, abogado que representa a Santa Mónica y Pasadena, resta importancia a cualquier fricción, calificándola de “el tira y afloja normal de las negociaciones.”

Hay otra cuestión que podría resultar problemática: En los cuatro años que preceden a los Juegos, los organizadores suelen tener que hacer concesiones y desechar algunos planes en aras del presupuesto o los plazos.

Las autoridades parisinas, por ejemplo, esperaban celebrar una extravagante ceremonia inaugural a orillas del Sena para 600,000 espectadores. La preocupación por la seguridad les ha llevado a reducir esa cifra a la mitad.

Los planes actuales de LA28 incluyen una inauguración igual de ambiciosa que incorpore tanto el SoFi como el Coliseum. En el valle de San Fernando, Sepulveda Basin se convertiría en un conjunto de instalaciones temporales para la práctica del monopatín, BMX y tiro con arco. El campus de la UCLA se transformaría en un complejo de vida y entrenamiento para miles de atletas.

El éxito de esta visión depende de la capacidad del comité para cambiar de marcha en la recta final. Una vez más, personas de dentro de la organización creen que el liderazgo será clave.

“Hay mucha gente hablando de lo que deberíamos hacer y poca gente haciendo el trabajo”, afirma un miembro del personal. Con un Director General eficaz, añade, “podríamos salir de esta y navegar hacia adelante”.