¿Cuándo y dónde se jugará el Juego de Estrellas: Liga MX vs. MLS 2024?

(Alex Brandon / Associated Press)

Share via

Share via Close extra sharing options

El Juego de las Estrellas de la MLS de 2024 enfrentará a un combinado de estrellas de la liga estadounidense ante un representativo de los mejores jugadores de la Liga MX este 24 de julio en Columbus, Ohio.

Treinta jugadores representarán a la Major League Soccer en el Lower.com Field del Columbus Crew (5 p.m. Hora del Pacífico/ Apple TV). En conjunto con la Liga MX, la lista del MLS All-Star se amplió a 30 jugadores en 2024 para proporcionar más opciones a ambos conjuntos.

Este será el tercer duelo entre la MLS y la LIGA MX, la cual también contará con el segúndo parón de ambas competencias domésticas para dar lugar a la Leagues Cup, torneo binacional que se disputa en Estados Unidos durante el verano. Enm 2021, las MLS All Stars vencieron por penales a Liga MX All Stars tras empatar 1-1 en tiempo regular en el estadio del LAFC. En 2022, la MLS venció a Liga MX All Starts por 2-1 en Minnesota. En 2003, la MLS venció a las Chivas del Guadalajara en Carson por 3-1.

Anuncio

Se espera que Lionel Messi se pierda el cotejo debido a una lesión de ligamentos en su rodilla derecha ocurrida en la final de la Copa América.

Estas son las plantillas de ambas ligas para este cotejo de exhibición:

MLS:

Delanteros

Cristian Arango - Real Salt Lake

Christian Benteke - D.C. United

Federico Bernardeschi - Toronto FC

Denis Bouanga - LAFC

Cucho - Columbus Crew

Lionel Messi - Inter Miami CF

Diego Rossi - Columbus Crew

Luis Suárez - Inter Miami CF

Centrocampistas

Luciano Acosta - FC Cincinnati

Sergio Busquets - Inter Miami CF

Mathieu Choinière - CF Montreal

Evander - Portland Timbers

Ryan Gauld - Vancouver Whitecaps FC

Héctor Herrera - Houston Dynam FC

Robin Lod - Minnesota United

Hany Mukhtar - Nashville SC

Darlington Nagbe - Columbus Crew

Riqui Puig - LA Galaxy

Defensas

Jordi Alba - Inter Miami CF

Rudy Camacho - Columbus Crew

Justen Glad - Real Salt Lake

Aaron Herrera - D.C. United

Thiago Martins - New York City FC

Steven Moreira - Columbus Crew

Luca Orellano - FC Cincinnati

Miles Robinson - FC Cincinnati

Keegan Rosenberry - Colorado Rapids

Porteros

Roman Bürki - St. Louis City SC

Hugo Lloris - LAFC

Maarten Paes - FC Dallas

MLS

Delanteros

André-Pierre Gignac - Tigres UANL

Guillermo Martínez - Pumas UNAM

Salomón Rondón - CF Pachuca

Mediocampistas

Roberto Alvarado - Guadalajara

Alán Bautista - CF Pachuca

Germán Berterame - CF Monterrey

Juan Brunetta - Tigres UANL

Sergio Canales - CF Monterrey

Nelson Deossa - CF Pachuca

Javairô Dilrosun - Club América

Jonathan Dos Santos - Club América

Rodrigo Dourado - Atlético San Luis

Álvaro Fidalgo - Club América

Andrés Guardado - Club León

César Huerta - Pumas UNAM

Oussama Idrissi - CF Pachuca

Maximiliano Meza - CF Monterrey

Carlos Rodríguez - Cruz Azul

Defensas

Jesús Angulo - Tigres UANL

Brian García - Toluca

Bryan González - CF Pachuca

Alan Mozo - Guadalajara

Jesús Orozco - Guadalajara

Alexis Peña - Club Necaxa

Gonzalo Piovi - Cruz Azul

Guido Pizarro - Tigres UANL

Juan Manuel Sanabria - Atlético San Luis

Porteros

Ángel Malagón - Club América

Kevin Mier - Cruz Azul

Fernando Tapia - Tigres UANL