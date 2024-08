Brasileña Haddad Maia se coloca en semis en Cleveland

“El partido de hoy fue también duro, pero me alegra la forma en que mejoré en el torneo”, dijo Haddad Maia. “Se siente bien estar en un gran torneo. Pienso que cada jugadora disfruta eso. Me siento lista y confiada para mañana”.

Newsletter Suscríbase al Kiosco Digital

Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.

Enter email address Sign Me Up

You may occasionally receive promotional content from the Los Angeles Times en Español.