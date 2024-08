Landon Donovan sitúa la salud mental en el centro de su estrategia como entrenador

Desde que se retiró del fútbol hace casi una década, Landon Donovan ha jugado nueve partidos con el Galaxy, ha pasado seis meses en la liga mexicana con el León, ha jugado ocho partidos en la Major Arena Soccer League, ha ayudado a fundar un equipo en la segunda división de la USL Championship y lo ha entrenado hasta dos veces en los playoffs, se ha convertido en copropietario de un equipo en Gales y en asesor estratégico de un equipo de tercera división en Inglaterra, y ha hecho de comentarista de fútbol para Fox y ESPN.

Para muchos deportistas, la jubilación significa el final de una carrera; para el peripatético Donovan, se ha convertido en una oportunidad de probar un montón de carreras nuevas. Sin embargo, su elección más reciente puede ser la más sorprendente, porque hace nueve días Donovan, ampliamente considerado el mejor jugador masculino de la historia del fútbol estadounidense, fue nombrado entrenador interino de un equipo femenino, el San Diego Wave.

“Yo mismo estoy bastante sorprendido”, declaró Donovan.

Pero lo más interesante de la historia no es tanto que Donovan haya conseguido el puesto. Sino cómo lo consiguió. Cuando la presidenta del Wave, Jill Ellis, se puso en contacto con él a principios de mes en busca de recomendaciones para un entrenador interino que sustituyera al despedido Casey Stoney, Donovan se recomendó a sí mismo.

“Él y yo mantuvimos una conversación y me dijo: ‘Sabes, echo de menos entrenar. Me gustaría que me tuvieran en cuenta para esto”, dijo Ellis. “Y yo dije: “wow, está bien”.

“Así que nos pusimos manos a la obra. Y creo que ha sido un paso estupendo”.

Hasta ahora los resultados han sido desiguales, con la derrota en casa del sábado por 2-1 ante Angel City tras la victoria por 2-0 en la Copa de Campeones de la Concacaf en Panamá. Sin embargo, eso no ha mermado la confianza de Ellis. Claro que Donovan no ha tenido ninguna relación con los partidos femeninos en su larga carrera. Pero no se le contrató para entrenar a mujeres. Le contrataron para entrenar a futbolistas.

“No se trata de entrenar a hombres o mujeres. Se trata de entrenar a una persona”, dijo Ellis, que entrenó a la selección nacional femenina hasta conseguir títulos consecutivos en la Copa Mundial. “Landon Donovan tiene la inteligencia emocional más astuta que he visto. Va a conectar con la gente y con los jugadores”.

Es un rasgo que Donovan, de 42 años, se ha ganado a pulso. A pesar de su éxito sin parangón, el seis veces campeón de la Copa de la MLS luchó contra una depresión tan severa que tuvo que tomarse un descanso de cinco meses del fútbol en el mejor momento de su carrera. Desde que regresó, se ha convertido en un defensor declarado de la importancia de la salud mental.

“He pasado por eso. Quería compasión y gracia, así que voy a dárselas”, dijo Donovan refiriéndose a sus jugadores. «Eso no significa que no sea duro con ellos. Les hago responsables.

“[Pero] si puedes tomarte cinco minutos y empatizar con algo por lo que están pasando, va a ayudarles a mejorar. Me preocupo de verdad por ellos como personas”.

Landon Donovan, entrenador interino del San Diego Wave, observa desde el banquillo el partido del sábado contra el Angel City FC. (Orlando Ramirez / Getty Images)

Eso se nota en su forma de hablar. Mientras muchos entrenadores gritan para transmitir su mensaje, Donovan habla en voz tan baja que a menudo hay que esforzarse para oírle. Para Donovan, lo importante no es sólo el mensaje, sino la forma de transmitirlo.

Ese enfoque ya está marcando la diferencia con el Wave.

“Es muy inflexible a la hora de controlar a la gente”, afirma el defensa Kennedy Wesley. “Ha hecho un trabajo muy bueno dirigiéndonos individualmente”.

Wesley, como la mayoría de las jugadoras de la NWSL, ha jugado para varios entrenadores masculinos a lo largo de su carrera. Sólo tres de los 14 equipos de la liga tienen entrenadoras, y a nivel universitario, más de dos tercios de los equipos de fútbol femenino están entrenados por hombres.

Para Donovan, en cambio, entrenar a mujeres es una novedad. Pero la transición ha sido suave.

“Al final son seres humanos y son futbolistas”, dijo. “Hay diferencias sutiles. Podría enumerar diez. Pero no son grandes diferencias. La mayor para mí hasta ahora ha sido lo rápido que han captado la información, procesado la información, implementado la información”.

Durante el entrenamiento del viernes en las amplias instalaciones de entrenamiento del Wave, escondidas al final de un camino de grava a unos cinco kilómetros de la interestatal 5 en Del Mar, el nuevo entrenador se dedicó sobre todo a observar, dejando que sus ayudantes dirigieran el tráfico y organizaran los ejercicios. Pero todas las ideas eran suyas.

Donovan era cerebral como jugador y no lo es menos como entrenador. Aunque los aspectos técnicos no son su punto fuerte, tampoco los ignora. Después de todo, se retiró como máximo goleador de todos los tiempos tanto en la MLS como con la selección nacional, y no estableció esos récords siendo pasivo. Así que la Ola tampoco lo será.

“Ha cambiado mucho”, afirma Wesley sobre el estilo de juego del equipo. Queremos llevar el balón al ataque, mantener el balón en su campo tanto como podamos”.

“Confiamos en todo lo que nos dice, porque está claro que sabe lo que hace”.

Wesley, debutante en la NWSL, se crió como seguidora del Galaxy y recuerda ir a los partidos con su familia llevando recortes de la cara de Donovan grapados a un palo. Así que no sabía muy bien cómo reaccionar cuando Ellis le dijo al equipo que su jugador favorito iba a ser su nuevo entrenador.

“Me pareció muy gracioso”, dijo. “Sinceramente, fue un shock muy grande, como una gran sorpresa”.

Y tendrá que hacerlo con una plantilla plagada de lesiones, en la que el sábado faltaron siete jugadoras, entre ellas las medallistas de oro olímpicas Jaedyn Shaw y Naomi Girma. Ello obligó a Donovan a dar entrada por primera vez en la NWSL a la centrocampista Melanie Bárcenas, de 16 años.

Tanto si tiene éxito como si fracasa, Ellis dijo que la recién nombrada directora deportiva Camille Ashton y los nuevos propietarios Lauren Leichtman y Arthur Levine esperarán hasta la temporada baja para hablar de candidatos al puesto de entrenador a tiempo completo. Y si vuelven a pedir a Donovan una recomendación, su respuesta será la misma que la primera vez que Ellis se la pidió.

“Me parece lo más natural, con diferencia, de todas las cosas que he hecho desde que me retiré”, dijo. “No sé por qué. Ojalá pudiera”.

“Siento que estoy destinado a estar aquí”.

This story was first published in English. Please click here to read it.