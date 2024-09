Los Ángeles castiga a México con pobre entrada en debut de Javier Aguirre

Share via

Share via Close extra sharing options

Con una entrada muy triste, la selección mexicana venció por 3-0 al representativo de Nueva Zelanda el sábado por la tarde en el Rose Bowl de Pasadena. El partido representó el debut de Javier Aguirre como entrenador después de que Jaime Lozano fuera separado del cargo de director técnico tras la eliminación de México en la primera ronda de la Copa América 2024.

Fue el primer partido de Aguirre en su tercera era con la selección mexicana, de cara al Mundial 2026, después de finalizar en octavos de final de los mundiales en 2002 y 2010.

El partido también representó el debut de Rafa Márquez como asistente de la selección mexicana. El exdefensa del Barcelona está posicionado para ser el próximo entrenador del representativo mexicano rumbo al Mundial 2030.

Anuncio

La mala asistencia, inferior a los 25,271 que anunciaron los organizadores, reflejó el mal momento que vive la selección mexicana, una jornada de calor impresionante que azota al Sur de California, así como el escaso nivel de su rival. Fue la segunda ocasión en la que la afición mexicana de Estados Unidos le ha dado la espalda a México en la época reciente. La anterior fue después que México fue goleado por Estados Unidos (3-0) en la semifinal de la Nations League 2023 y en el partido por el tercer lugar se jugó con un estadio casi vacío ante Panamá en Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Orbelín Pineda anotó al minuto cinco de acción para comenzar con el pie derecho la era de Aguirre, en un partido que parecía que podían ganar en el resultado parcial por mayor cantidad de goles, pero sus atacantes no tuvieron la frialdad para la definición. Nueva Zelanda tuvo una clara oportunidad al finalizar el primer tiempo en un tiro de esquina, pero en la segunda mitad fue borrada con goles de César Huerta al 53 y Luis Romo al 57.

Héctor Durán, del Valle de San Fernando y oriundo del Estado de México, desafió los más de 100 grados Fahrenheit para hacer la tradicional carne asada que acostumbra antes de los partidos del combinado mexicano. Durán dijo que solamente llegó al Rose Bowl para distraerse y por el ambiente antes de los partidos, pues sabe que la selección mexicana no tiene para dar mucho.

“Va a ser lo mismo de los mundiales pasados. Creo que será lo mismo que el Mundial pasado. Pero no se ve nada bueno para la selección, para empezar no hay ni jugadores. Todo se está haciendo mal. El fútbol mexicano ya no es lo que era antes”, indicó Durán, un aficionado de los Pumas de la UNAM.

Hugo Mijangos, tío de Alan Mozo, llegó desde Querétaro y algunos familiares para apoyar al equipo mexicano y a su sobrino, uno de los jugadores convocados y que no tuvo oportunidades bajo la anterior gestión, bajo Lozano. Mozo no jugó el sábado pero podría tener acción el martes cuando México enfrente a Canadá en Texas.

La afición mexicana llegó para el debut de Javier Aguirre en un proceso de cara al Mundial de 2026 y varios de ellos desafiaron las temperaturas más allá de los 100 grados Fahrenheit 🇲🇽⚽️☀️🔥🥵 pic.twitter.com/H0X0VtiLqd — Eduard Cauich (@MayanTiger1) September 8, 2024

“Yo creo que un período de dos años es tiempo suficiente, los convocados se la tienen que rifar”, declaró Mijangos.

Otros como Raúl Ortiz, quien llegó desde Fontana, compraron su boleto para apoyar a México en las buenas y en las malas.

“Si somos aficionados, no importa el calor. Hay algunos aficionados que dicen ‘no vamos a ver a México porque la selección mexicana no gana nada’. Pero ¿cuándo ha ganado algo? Si quieren ver a una selección ganar, que vayan a ver a la de Argentina y España. Esta es la selección que tenemos. Uno conoce sus límites”.

México enfrentará a Canadá el martes, 10 de septiembre, en el AT&T Stadium de Arlington. Por su parte, Nueva Zelanda enfrenta a Estados Unidos ese mismo día en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio.