Narrador de DAZN acusa nuevamente a Canelo de bloquearlo de la transmisión de la pelea

Ricardo Celis, un veterano narrador de las peleas de boxeo en español por DAZN, ha acusado por segunda vez este año de ser “bloqueado” por Canelo Álvarez para que no transmita la función de este sábado, 14 de septiembre, en el T-Mobile de Las Vegas, Nevada.

Álvarez defenderá sus coronas de peso supermediano ante Edgar Berlanga y tal como sucedió en mayo cuando el mexicano enfrentó a Jaime Munguía, Celis no será utilizado por DAZN. De acuerdo al mismo Celis, quien ha narrado este año otras peleas de boxeo por la cadena DAZN en las que no está involucrado Canelo, afirmó que su ausencia en las transmisiones se debe por petición del mismo boxeador mexicano.

El equipo de Canelo fue contactado pero no ha respondido al momento de publicarse este artículo. La cadena que contrata a Celis, DAZN, también fue contactada pero no ha respondido al momento de publicarse esta historia.

Celis trabaja también para un sitio especializado en boxeo, llamado ProBox, en el que muchas veces ha criticado las elecciones boxísticas de los rivales que escoge el Canelo. De acuerdo a Celis, esto no ha sido probablemente del agrado del Canelo, pero eso no debe ser motivo para dejarlo fuera de la transmisión.

En mayo pasado, el popular periodista de TUDN, David Faitelson, también fue “bloqueado” por Canelo, de acuerdo al mismo periodista deportivo, debido a las críticas que ha lanzado hacia Canelo en sus diferentes programas. Faitelson se encuentra en Las Vegas como parte de la cobertura de TUDN para este combate.

“Pensaba que solamente iba a estar enojado para una pelea, pero es una tendencia”, indicó Celis. “La bronca es que ahora soy yo, la otra vez también fue Faitelson. No sé qué intentan ganar con esto. Yo no me voy a callar, voy a seguir cuestionándolos”.

Celis señaló que después de la pelea entre Canelo y Munguía, tuvo contacto con la publicista personal del boxeador jalisciense y esta le dijo que existía la posibilidad de que Celis entrevistara a Canelo en su campamento en Lake Tahoe, sin embargo, ya no recibió más respuestas cuando trató de arreglar más detalles de la entrevista.

“No creo que nadie tenga el poder suficiente para vetar periodistas”, declaró Celis. “En cuestión de generar dinero él es el mejor, pero no puede estar por encima de las reglas, de los organismos de boxeo”.

La promotora del evento, Matchroom, no ha respondido a los comentarios acerca de las acusaciones. Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, uno de los organismos involucrados en la pelea del Canelo, tampoco contestó a una petición de comentario.

El sector deportivo de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ, por sus siglas en inglés), publicó un comunicado el viernes pidiendo una explicación a los involucrados.

“El NAHJ Sports Task Force de la pide a Canelo Álvarez, Matchroom Boxing y DAZN, junto con cualquier contratista contratado para ayudar a organizar los combates de Álvarez, que se comprometan a la transparencia y la equidad en el tratamiento de todos los medios de comunicación”, indicó en una declaración el NAHJ Sports Taskforce.

“Celis pidió una explicación al equipo de Álvarez y la oportunidad de reunirse para discutir el asunto. La NAHJ Sports Task Force pidió al equipo de Álvarez una explicación de por qué se prohibió a Celis y a otro periodista crítico con la elección del oponente del boxeador cubrir el combate de mayo, y un portavoz remitió cualquier pregunta sobre el acceso de los medios al promotor de la pelea Matchroom Productions”, dijo el comunicado.

“Celis y otros periodistas latinos desempeñan un importante papel en la cobertura de los deportes de combate, haciendo preguntas en nombre de los aficionados y responsabilizando a los atletas y promotores de la observancia de las normas que ayudan a crear combates justos. Los periodistas que cubren a Álvarez deberían ser libres de plantear cuestiones profesionales sin temor a que se les retiren sus credenciales, al igual que hacen a diario los periodistas que cubren la NFL, la NBA, la MLB y otros deportes profesionales”.