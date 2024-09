Carlos Vela regresa a LAFC tras nueve meses de ausencia: Fue fácil volver

Carlos Vela está de regreso con el LAFC, quizás no como la afición lo recuerda, ni como él lo desea.

El capitán, la cara del club angelino desde el 2017, fue nuevamente presentado de manera oficial el miércoles ante la afición angelina, que lo ovacionó mientras portaba en sus manos la camiseta con el número 10 desempolvada y posaba junto a su esposa. Ambos estuvieron presentes en el BMO Stadium para ver el empate de 1-1 del LAFC ante Austin FC.

El jugador mexicano jugó por última vez con el LAFC el 9 de diciembre de 2023, cuando su equipo perdió la Copa MLS ante el Crew de Columbus.

“Ha sido mucho tiempo de ver estas caras… no voy a mentir, no los extrañé, pero al final del día es parte del show”, dijo Vela con una sonrisa ante los medios de comunicación. “Cuando nueve meses atrás terminó la temporada, no me imaginé que ese sería el último partido y después de un tiempo sentí que me estaba faltando algo”.

El contrato de Vela terminó el 31 de diciembre de 2023 y ahora terminará la temporada con el equipo, dejando el 2025 con la opción al club.

Vela no quería que su fin con el LAFC llegase con una derrota en la final de la MLS. Con seis partidos por jugar en la temporada regular, la final de la Copa Abierta ante el Sporting Kansas City (25 de septiembre) y los playoffs, el mediocampista mexicano sabe que quizá no pueda aportar de la mejor manera porque no sabe realmente cuál es su estado físico para enfrentarlos.

“Sabré la próxima semana cuánto tiempo me tomará”, dijo el jugador, que ha estado entrenando separado del resto del equipo y espera su autorización médica para unirse de lleno a las actividades deportivas.

Durante gran parte de su tiempo libre, algo a lo que no estaba realmente acostumbrado desde que inició su carrera como profesional, Vela se enfocó mayormente en su familia.

Aunque se mantuvo activo lo más posible, durante su tiempo sabático obligado, el jugador de 35 años dijo que no espera tener un impacto inmediato con el equipo y tan pronto se sienta listo, le dejará saber a su entrenador, Steve Cherundolo.

“Hay que ser realistas y no solo decir ‘lo puedo hacer’, no se trata de solo querer terminar los juegos, sino realmente poder hacerlo”, dijo Vela.

Tras la expiración de su contrato, el club y el jugador estuvieron enfrascados en una negociación que por momentos parecía no llegar a ningún lado, pero que según John Thorrington tenían la confianza que eventualmente se resolvería.

“Fue por momentos frustrante, tanto para él como para nosotros, pero creo que logramos encontrar un terreno común ahora”, dijo Thorrington tras la conferencia de prensa. “Hubo un momento que pensé que no se daría, pero la creencia estaba ahí porque si te das cuenta, no le hicimos la publicación del adiós y no era esta la forma que queríamos hacerle su despedida -sea cuando eso ocurra- tiene que ser de la manera correcta, como se lo merece”.

Vela ganó el título de la Copa MLS con el LAFC en 2022 cuando derrotaron al Union de Filadelfia en penales, además de liderar a su escuadra a alcanzar dos Supporters’ Shields. El ‘Bombardero’ fue reconocido como el Jugador Más Valioso en 2019, cuando alcanzó el récord de 34 goles en 31 partidos, además de ser elegido en cuatro ocasiones para ser parte del Juego de las Estrellas .

Vela regresa a una escuadra con algunas diferencias importantes, que entre ellos resaltan el portero Hugo Lloris y Olivier Giroud, con capacidades de liderazgo.

“Eso no me preocupa, él regresará y será tanto como lo era antes, además que él se mantuvo realmente siempre muy cerca de los jugadores, siempre enviado mensajes, hablando y siendo parte del Fantasy”, dijo Thorrington. “Realmente no se alejó, de pronto hablábamos y estaba también en constante comunicación con su representante”.

Según reportes, el oriundo de Cancún estuvo muy cerca de firmar con el Earthquakes de San José en marzo, algo que no fue concretado y el jugador prefirió darle más tiempo a las negociaciones con el LAFC.

“Al final, regresé después de nueve meses y fue fácil volver las mismas caras trabajando en el club, siguen los mismos problemas con las duchas, entre otras cosas, así que no fue difícil volver a adaptarse nuevamente a lo que ya había”, dijo Vela.