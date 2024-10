Perú sale del sótano en eliminatoria con triunfo ante un Uruguay sin gol y sin armonía interna

(Ariana Cubillos / Associated Press)

Perú obtuvo su primer triunfo en la eliminatoria mundialista y se suministró oxígeno en casa el viernes, con una victoria por 1-0 sobre un Uruguay que no encontró el gol ni el desempeño que le ayudaran a superar el maremágnum de los últimos días.

Miguel Araujo anotó a dos minutos del final para dar el triunfo a la selección inca, que salió del fondo de la tabla, frente a un equipo que se siguió enredando en una eliminatoria mundialista que había comenzado con esperanzas bajo el mando de Marcelo Bielsa, pero que se ha enturbiado en medio de una controversia ante las duras críticas que le lanzó al estratega el astro retirado Luis Suárez hace una semana.

“No ignoro todo lo que pasó, y sé que mi autoridad queda de algún modo afectada”, reconoció Bielsa, con voz apesadumbrada y sin mirar a los periodistas mientras respondía en la conferencia de prensa. “Pero la preparación del partido yo la hice con máxima seriedad”.

Piero Quispe, quien ingresó como suplente, recibió un largo pase adelantado por la banda derecha y envió un centro. En el corazón del área y con absolutas facilidades concedidas por la zaga uruguaya, Araujo se elevó para cabecear con potencia y dar la victoria a los peruanos.

El balón impactó al arquero Sergio Rochet y a un palo, antes de irse a las redes.

Jorge Fossati, entrenador de la selección peruana, se mostró feliz por el triunfo ante su país natal, pero aclaró “no mezclo patria con fútbol... yo nací uruguayo hasta que Dios o el diablo me lleven”.

La Celeste, dinámica en el primer tiempo, llegó en varias ocasiones al arco de los anfitriones con ataques peligrosos de Federico Valverde, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo, que fueron neutralizados por el guardameta peruano Pedro Gallese.

Pero paulatinamente, el dominio en el encuentro fue pasando a los peruanos, ante un equipo sin contundencia adelante.

“Sinceramente me siento responsable de que, con los jugadores con los que contamos de mitad de cancha hacia adelante, la proporción de goles que generamos en el último periodo fuera tan baja”, reconoció Bielsa.

Fue el tercer duelo consecutivo en que la selección uruguaya se fue sin gol en el certamen clasificatorio al Mundial de 2026. Había igualado sus duelos ante Paraguay y Venezuela.

“Duele, duele, tenemos que seguir trabajando, y nada, a pensar en el martes… Perdimos un partido que era importante para nosotros”, dijo el centrocampista Nahitan Nández.

Y el gol no es lo único que ha perdido un Uruguay hoy carente de armonía.

La selección dos veces campeona del mundo llegó al compromiso en el Estadio Nacional de Lima envuelta en un torbellino tras las declaraciones de Suárez, quien se quejó de un supuesto maltrato por parte del estratega argentino Bielsa sobre distintos jugadores y miembros del cuerpo técnico de la Celeste.

Tras las declaraciones del “Pistolero” Suárez, el mediocampista Agustín Canobbio, quien no fue convocado tras la Copa América, describió a Bielsa como un jefe que “humilla” a sus subordinados.

¿Incidió el conflicto en el desempeño de Uruguay?

“Influencia no tuvo ninguna”, dijo Bielsa “La entrega del equipo me pareció que fue una entrega muy generosa, más allá de cómo hayamos jugado... Lo que pasó en la semana no... lo vinculo con cómo jugamos, ni creo que haya tenido efecto que haya sido una semana con mucha efervescencia”.

Bielsa no quiso ahondar en los temas que abordó durante una reunión convocada con sus dirigidos en medio de la situación convulsa.

“Son cosas que corresponden al ámbito privado y que yo no voy a responder sobre el contenido de los encuentros que se dieron y de los temas que se revisaron”, zanjó.

A las complicaciones recientes de Uruguay se suma una derrota, ahora frente al equipo que marchaba como el peor de la eliminatoria.

Uruguay permaneció en la tercera posición. Tiene 15 puntos, uno menos que Colombia.

Perú es ahora penúltimo, tras llegar a seis unidades, una más que Chile. Está a cinco de Venezuela, que ocupa por ahora el séptimo puesto, con el cual se abre una posible vía de acceso al Mundial mediante un repechaje.

El martes, Uruguay recibirá a Ecuador, mientras que Perú visitará a Brasil.