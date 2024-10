Gago, nuevo DT de Boca Juniors: ‘Actué de manera correcta con Chivas’

El flamante técnico de Boca Juniors Fernando Gago afirmó el lunes en su presentación que actuó “de manera correcta” cuando decidió desvincularse de las Chivas de Guadalajara antes de finalizar su contrato para dirigir al club que lo formó como futbolista.

“Considero que actué de buena manera, tenía una cláusula de rescisión del contrato por pedido del club cuando firmé”, afirmó Gago en rueda de prensa en el predio de entrenamiento de su nuevo equipo. “Obviamente, hay varias situaciones que quedan personalmente para mí y el club Chivas”.

Gago tenía contrato vigente con el popular club mexicano que expiraba en diciembre, pero su acuerdo incluía una cláusula de salida, que según medios mexicanos rondaba los dos millones de dólares.

El técnico argentino, que había llegado en enero al fútbol mexicano, negó públicamente contacto con la dirigencia de Boca días antes de ejecutar la cláusula, lo cual generó malestar en los hinchas del Rebaño Sagrado y en la prensa mexicana.

Gago aclaró que “recibí la llamada el martes pasado. El que me quiera creer, que me crea y el que no, que no me crea. Se habló durante demasiado tiempo...tomé la decisión que creía mejor para mí”.

“Siempre se van a decir cosas. Yo estoy muy confiado y creo que actué de una manera correcta”, remarcó.

Gago, de 38 años, llega a Boca para reemplazar a Diego Martínez, quien renunció hace dos semanas por la mala campaña.

“Para todos los hinchas de Boca hoy es un día muy importante. Siempre que alguien vuelve a casa para nosotros es un día especial”, destacó el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, al presentar al nuevo entrenador. “Fernando sabe que esta es su casa y que estamos muy felices de tenerte acá. Los ‘bosteros’ estamos muy contentos”.

“Vuelvo a mi casa, vuelvo al lugar donde crecí. Estoy muy contento, muy emocionado”, expresó Gago, quien se formó y debutó como profesional en el club xeneize antes de irse al Real Madrid.

Consultado sobre el estilo de juego que buscará imprimirle a Boca, el técnico adelantó que “van a ver un equipo que quiera tener la pelota, va a atacar y a buscar el partido...Hay algo innegociable, independientemente de mi estilo de juego, que es correr. Hay que jugar y correr”.

Gago dirigirá su primer partido contra Tigre de visitante por la liga argentina. Boca está en la décima posición con 24 puntos, a 12 del líder Vélez Sarsfield. Además, tiene por delante un cruce ante Gimnasia La Plata por los cuartos de final de la Copa Argentina.

“Al hincha agradecerle lo que estoy viviendo en estos días. Desde mi lado le voy a prometer que el equipo va a competir, va a intentar ganar todo lo que juegue. Pero de la única forma es compitiendo internamente y externamente”, concluyó.