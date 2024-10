Pateador Brandon McManus firmará con los Packers de Green Bay, dice fuente a la AP

(Doug Murray / Associated Press)

Share via

Share via Close extra sharing options

Los Packers de Green Bay contratarán al pateador Brandon McManus, según una persona con conocimiento de la negociación.

La persona conversó en condición anónima con The Associated Press el martes debido a que el acuerdo todavía no se anuncia oficialmente.

El movimiento surge luego que la NFL indicó a finales del mes pasado que no ha encontrado suficientes evidencias que respalden las acusaciones de que McManus abusó sexualmente de dos mujeres que trabajaban como sobrecargos en un viaje de los Jaguars de Jacksonville hacia Londres el año pasado.

Anuncio

La liga considera cerrado el caso, lo que dejó el camino libre para que McManus se reintegrara al equipo, aunque podría reabrirse si surge alguna nueva evidencia.

El caso civil se mantiene activo en el Tribunal de Circuito del Condado de Duval, en Florida. Un mensaje enviado a los abogados que representan a las mujeres denunciantes no fue respondido de inmediato.

A finales de mayo, se presentaron los documentos iniciales en la corte bajo seudónimos. A inicios de septiembre se utilizaron los nombres luego un juez dictaminó que la demanda no cumplía con los criterios de anonimato.

En los documentos, las mujeres alegan que McManus intentó besar a una de ellas y frotó su cuerpo contra los de ambas mientras estaban tratando de cumplir con sus responsabilidades laborales durante el vuelo transatlántico del 28 de septiembre de 2023. El equipo estaba en camino a disputar un par de partidos en Inglaterra.

McManus firmó en marzo como agente libre con Washington y estuvo en la nómina de los Commanders cuando la demanda fue presentada. El equipo lo dio de baja poco después.

El veterano de 33 años llega a Green Bay después de que el novato Brayden Narveson falló su quinto gol de campo, el peor registro de la liga esta temporada, en el partido del domingo, una victoria de 34-13 sobre Arizona.

Los Packers han tenido dificultades para encontrar a un pateador confiable desde que se desprendieron de Mason Crosby, quien ocupó el puesto entre 2007 a 2022, y continúa como el mayor anotador en la historia de la franquicia.