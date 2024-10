Shohei Ohtani estaba mirando su teléfono cuando me acerqué a él delante de su vestuario tras la derrota por 7-3 de los Dodgers ante los Mets de Nueva York el lunes en el segundo partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Levantó la vista.

Estábamos solos, ya que los demás periodistas se encontraban en otras partes de la sede del club entrevistando a otros jugadores.

Supuse que los lectores de esta publicación querrían saber algo de su estrella después de la derrota que igualó la serie al mejor de siete a un partido por bando, pero Oh-fer-tani se mostró reacio a hablar.

“No sé qué pensarán los demás medios de comunicación”, dijo en japonés.

“No pasa nada”, le aseguré.

Ohtani llamó a uno de los responsables de relaciones públicas del equipo, como pidiéndole permiso para ser entrevistado. El funcionario me informó de que Ohtani no hablaría.

Anuncio

Le dije a Ohtani que me gustaría oírlo directamente de él. Al igual que cualquier otro jugador, Ohtani tiene derecho a rechazar una entrevista posterior al partido. Sólo porque no quiera parecer poco cooperativo, no debería pasar esa carga a un funcionario del equipo que en realidad no tiene control sobre lo que él dice o hace.

Ohtani se encogió de hombros. Mostró esa sonrisa juvenil que le ha convertido en el deportista más querido de este mercado. No dijo nada y se marchó.

Bueno, supongo que eso es mejor que hacer como Lincoln Riley y decir a la defensiva: “No hay nadie que asuma más responsabilidad que yo”, pero lo cierto es que Ohtani dio la impresión de estar mimado, ¿verdad?

Por lo general me he abstenido de hablar de Ohtani fuera de cuando el jugador habla en oportunidades organizadas por el equipo, pero los tres bateos de Ohtani contra el abridor de los Mets Sean Manaea fueron posiblemente sus tres peores de toda la postemporada:

Un strikeout en la primera entrada.

Otro strikeout en la tercera, este fue uno buscando y en tres lanzamientos.

Un débil pop-up a primera base en la quinta.

Una cosa es parecer confuso contra el abridor de los Padres de San Diego Yu Davish, como le ocurrió a Ohtani en la Serie de División de la Liga Nacional. Otra cosa es ser dominado por el zurdo de los Padres Tanner Scott, contra quien Ohtani tuvo 0 de 4 en la NLDS. Otra cosa muy distinta es verse completamente indefenso ante Manaea, que no tiene la variedad de lanzamientos de Darvish ni la bola rápida de Scott, de más de 90 grados.

Ohtani pareció no recuperarse mentalmente de un par de barridas de Manaea en su primer turno. Comenzó a buscar el lanzamiento en su segundo turno, que es probablemente la razón por la que se ponchó en tres lanzamientos, todos ellos bolas rápidas bateables. En su tercer turno de bateo, Ohtani estaba desesperado por hacer contacto y lanzó un segundo lanzamiento a la primera base.

Anuncio

“Pensé que no se veía cómodo contra Manaea”, dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts.

Manaea salió del juego en la sexta entrada, pero los Mets continuaron neutralizando a Ohtani al no lanzarle. Ohtani fue caminado en la séptima entrada y de nuevo en la novena.

Con sus tres turnos sin hit, Ohtani lleva 0 de 19 en los playoffs con las bases vacías. Lleva seis de ocho con un corredor o más. En total, ha bateado .222 en la postemporada.

Shohei Ohtani se dirige a la primera base después de dar un paseo en la séptima entrada del segundo partido de la NLCS el lunes. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

En defensa de Ohtani, los lanzadores tienen menos presión para lanzar strikes cuando no hay tráfico en las bases. La defensa contraria también se alinea de forma diferente.

Sin embargo, los números son los números, y los de Ohtani son inaceptables para un bateador principal. El papel exige que llegue a la base.

No obstante, Roberts dijo que no estaba pensando en mover a Ohtani hacia abajo en el orden.

Anuncio

“Simplemente no quiero ser demasiado reactivo”, dijo Roberts. “Simplemente no veo el beneficio. Tenemos que asegurarnos de que nuestros muchachos estén bateando bien. Y francamente, quiero que Shohei haga cinco bateos por partido. Creo que es nuestro mejor bateador”.

Ohtani tiene que volver a jugar como tal. No necesariamente tiene que batear para que los Dodgers ganen, pero ciertamente es más probable que ganen cuando él batea. Los Dodgers han ganado cuatro partidos esta postemporada, y Ohtani ha impulsado carreras en tres de ellos.

La serie se trasladará del Dodger Stadium al Citi Field de Nueva York para los próximos tres partidos. Los Mets comenzarán con un derecho en el Juego 3, Luis Severino, y eso por sí solo podría hacer que Ohtani vuelva a ser tan peligroso como lo fue en el Juego 1, cuando bateó dos de cuatro con dos carreras anotadas y otra impulsada.

Por otra parte, si los Dodgers quieren ganar la Serie Mundial, Ohtani en algún momento podría tener que batear un llamado Ohtani Stopper. Podría tener que llegar a la base, no para impulsar carreras, sino para estar en posición de anotarlas cuando Mookie Betts o Freddie Freeman o Teoscar Hernández estén en el plato.

Porque a medida que Ohtani avanza, los Dodgers avanzan.