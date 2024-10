En última fecha de MLS se definen pasajes finales de playoffs e Inter Miami podría hacer historia

Varios equipos luchan por mejorar su posición en los playoffs en la última fecha. En tanto, el Inter Miami de Lionel Messi intentará hacer historia en la MLS.

El equipo del astro argentino tiene la oportunidad de asegurar el récord de más puntos en la historia de la liga este sábado, cuando enfrente al Revolution de Nueva Inglaterra.

El propio Revolution estableció el récord en 2021 con 73 puntos. Miami tiene actualmente 71.

Miami ha asegurado ya el primer lugar en la Conferencia Este y en toda la MLS, con lo que ha obtenido el trofeo Supporters Shield.

Messi, uno de los principales candidatos a Jugador Más Valioso de la MLS esta temporada, ha marcado 17 goles y dado 15 asistencias a pesar de haber jugado sólo 18 partidos debido a una lesión de tobillo y a sus compromisos con la selección argentina.

Es posible que Messi no juegue de inicio contra Nueva Inglaterra ya que el partido no tiene implicaciones para los playoffs, y el crack acaba de regresar esta semana de la selección nacional que disputó una doble fecha de las eliminatorias mundialistas.

“Si ustedes me preguntan o me preguntaban el 20 de enero, si íbamos a lograr el récord de puntos y veníamos de estar afuera de los playoffs, me parecía una pregunta ilógica”, recordó el técnico de Miami, Gerardo “Tata” Martino. “Pero ahora lo tenemos al alcance, lo que no vamos a hacer es locuras por esto, porque en definitiva a los seis días empezamos a jugar lo más importante y sobre todo yo tengo que tener mucho cuidado”.

Christian Benteke, del D.C. United, está a punto de ganar el Botín de Oro de la MLS de 2024, al liderar la liga con 23 goles. Benteke está por delante del campeón goleador de 2023, Denis Bouanga de LAFC, y del colombiano Juan Camilo “Cucho” Hernández de Columbus, quienes tienen 19 tantos cada uno.

Todavía hay dos plazas de playoffs disponibles en la Conferencia Este entrando al llamado “Día Decisivo”. D.C. United y Montreal están en el octavo y noveno puesto pero aún no han asegurado su clasificación, mientras que Filadelfia y Atlanta todavía están en la contienda.

Benteke negó que D.C. United vaya a estar observando otro marcador durante su último cotejo contra Charlotte. Todos los partidos sabatinos del Este se juegan simultáneamente.

“Tuvimos algunos altibajos durante la temporada. Y éste es el resultado. Estamos ahí. Podemos ver la línea de meta”, dijo Benteke. “¡Hombre, es emocionante porque esta es nuestra oportunidad! Hemos trabajado muy duro y hemos pasado por muchas, muchas cosas.”

El octavo y noveno preclasificado en cada conferencia juegan en un partido por el último boleto de playoffs y una oportunidad de enfrentar al club situado en la cima — Miami en el Este y ya sea el Galaxy de Los Ángeles o LAFC en el Oeste.

Aunque los nueve lugares de playoffs ya están definidos en el Oeste, el Galaxy y LAFC todavía están luchando por el primer sitio. El Galaxy necesita una victoria o empate en Houston el sábado para asegurarlo.

Con una victoria, el Galaxy arribará a 67 puntos, igualando el total del equipo en 2011 cuando ganó el título de la MLS.

“Creo que es genial que el partido sea significativo. En esta época del año, prefiero tener un encuentro significativo en el que estamos jugando algo, en lugar de un duelo donde no sientes eso justo antes de que realmente comiences a jugar por algo”, dijo el entrenador del Galaxy, Greg Vanney. “Así que creo que eso mantiene la intensidad adecuada y la atención correcta en el grupo.”

Los cuatro primeros de cada conferencia después del Día Decisivo ganan la ventaja de local para la primera ronda de la postemporada.

Más abajo en la tabla del Oeste, los rivales de la Copa Cascadia, Portland y Vancouver, ocupan las posiciones de comodín. Eso podría cambiar, ya que los cinco equipos de playoffs en la parte inferior están separados entre sí por una diferencia de seis puntos.

Los Whitecaps esperan subir en la tabla este fin de semana, cuando visiten a Real Salt Lake, pero Vancouver no ha ganado en sus últimos seis partidos.

“Obviamente, hemos tenido una mala racha de resultados recientemente”, dijo el delantero Brian White. “Así que sería genial entrar en los playoffs con un poco más de energía positiva, una victoria, y ver qué podemos hacer desde allí.”