Recuerdan colegas de medios hispanos a Valenzuela como un hombre ‘real, humilde y de buen humor’

A pesar de que Fernando Valenzuela pasaba varias horas del día en Dodger Stadium, son pocos los que realmente pudieron entrar a su círculo de confianza en la sala de prensa.

Era una persona muy reservada. Eso se vio reflejado en el momento en el que pocos sabían sobre su enfermedad y la gravedad de ella. Valenzuela falleció el martes, según anunciaron los Dodgers de Los Ángeles y las Grandes Ligas, aunque no se reveló la causa de su muerte.

La noticia del fallecimiento de Valenzuela llegó la misma semana en la que los Dodgers enfrentan a los Yanquis de Nueva en Dodger Stadium en el Juego 1 de la Serie Mundial 2024. La última vez que ambos equipos se enfrentaron en estas instancias, fue en 1981, precisamente en una Serie Mundial en la que Valenzuela ganó el Juego 3 ante los Yanquis, serie que conquistó Los Ángeles 4-2.

Una de las más afectadas al darse la noticia del fallecimiento del expelotero mexicano fue la reportera independiente de KWHY 22, Claudia Gestro, quien tiene desde 2013 cubriendo a los Dodgers y que en su momento compartió varios almuerzos con Valenzuela en la sala de prensa, junto a Mike Brito, scout fallecido de los Dodgers, y el periodista también fallecido Alex ‘Ruso’ Radzichovsky.

Gestro dijo que en los últimos años se dio cuenta que el ‘Toro’ comenzó a adelgazar y llevar licuados de proteína al trabajo, aunque nunca le preguntó sobre su estado de salud. No quería invadir su privacidad.

“Fernando era una persona muy privada, en cuestión de enfermedades”, declaró Gestro. “La gente me preguntaba qué le pasaba, pero yo no lo veía con esos ojos. No quería pensar que estaba enfermo. Yo quería pensar de forma positiva”.

Sin embargo, en los últimos meses, Valenzuela parecía muy delgado. En septiembre de este año dejó la cabina de transmisión de los Dodgers para enfocarse en su salud, aunque el mismo equipo angelino declaró que tenía esperanzas de que el legendario exlanzador regresara en 2025 a su trabajo.

Aquellos que lo conocían más de cerca lo describen como un “niño que siempre quería jugar”.

Claudia Gestro (izq.) durante una entrevista en entrenamiento de primavera en Arizona. (Cortesía Claudia Gestro)

“Tenía un sentido del humor increíble. Nunca lo vi de mal humor”, recordó Gestro. “Él se daba cuenta quién se acercaba a él por interés. Él tenía buen ojo para eso”.

A Valenzuela le gustaba platicar mucho en la sala de prensa sobre los Tigres de Quintana Roo, equipo que adquirió en la Liga Mexicana de Béisbol. Gestro también notó antes de que fuera hospitalizado que se veía cansado y algo ausente.

Diana Alvarado, periodista deportiva de KMEX Canal 34, también fue de las colegas cercanas al ‘Toro’, desde que lo conoció en los años noventas cuando ella comenzaba a trabajar en el mercado angelino con la 1330 AM.

“Soy una de las personas afortunadas porque tuve la oportunidad de convivir con una leyenda. Además era un ser humano, con sus virtudes y defectos”, expresó Alvarado. “Era una persona auténtica, seria”.

“Cuando ya lo tratabas y tenías esa confianza con él, era una persona entretenida, bien humano, bien real. Era muy sencillo”, declaró Alvarado, quien dijo que el sonorense no hablaba mucho de su familia, pero que gozó mucho de una entrevista profunda cuando le retiraron su número 34 en 2023, lo que lo convirtió en el onceavo jugador de los Dodgers en recibir ese reconocimiento.

Alvarado recordó que a Valenzuela no le gustaba presumir sus logros, a pesar de haber ganado dos Series Mundiales, un Cy Young y un premio al Mejor Novato de la Liga durante su exitosa carrera con los Dodgers. Valenzuela jugó 11 años con la novena angelina, formando parte de seis equipos del All-Star, ganando 141 partidos y lanzando un partido sin hit en 1990.

Alvarado dijo que admiraba mucho la puntualidad de Valenzuela y amabilidad con la gente.

Diana Alvarado (izq.) entrevistando a Fernando Valenzuela. (Cortesía Diana Alvarado)

“Yo me quedo con ese recuerdo y satisfacción de agradecimiento que me ha dado mi carrera, el haber conocido y compartido estos grandes momentos con Fernando, lo vamos a extrañar muchísimo”, expresó Alvarado.

Humberto Barrera, periodista corresponsal de Radio Fórmula, compartió momentos inolvidables con Valenzuela, como lo fue comer pan dulce con el ‘Toro’. Con él platicaba de anécdotas que tuvo durante su carrera como pelotero.

“Era una persona muy humilde. Me confiaba muchas cosas”, declaró Barrera, quien ha cubierto a los Dodgers desde 2005. Para él, el expitcher de los Dodgers está entre los primeros tres atletas en la historia del deporte mexicano, junto al boxeador Julio César Chávez y el futbolista Hugo Sánchez.

Humberto Barrera (izq.) compartiendo la sala de prensa con Fernando Valenzuela. (Cortesía Humberto Barrera)

“Yo siempre le decía ‘Don Fer’, porque era una leyenda”, explicó Barrera.

Barrera dijo que una de las anécdotas favoritas fue cuando Valenzuela le confesó que ya se iba a regresar a México antes de firmar con los Dodgers, pues no tenía dinero para comer y no sabía inglés. Sin embargo Brito, el scout de los Dodgers, lo firmó en julio de 1979 a la edad de 18 años por $120,000.

Brito fue un scout cubanoamericano que trabajó con los Dodgers por más de 45 años y que falleció en 2022. Gestro dijo que la muerte de Brito le afectó mucho a Valenzuela, pues estaba muy apegado a él.

Alvarado recordó el legado de Valenzuela, al reconciliar a la comunidad latina con el equipo después del desplazamiento de las familias en Chávez Ravine, así como de traer a muchas aficionadas a Dodger Stadium durante la “Fernandomanía” y abrir brechas a varios peloteros mexicanos en las Ligas Mayores.

“Deja un gran vacío para toda la afición”, declaró Alvarado. “Abrió brechas, vino de una familia numerosa, pasó muchas dificultades para convertirse en una leyenda del béisbol”.

Edgar González, expelotero de Grandes Ligas y ahora analista deportivo de Fox Deportes, convivió con él cuando era el entrenador del equipo de México en el Clásico Mundial en 2016 y el ‘Toro’ fue parte del equipo de entrenadores. González record´ø que durante una discusión de cómo enfrentar a un pitcher en el torneo, Valenzuela se metió.

“Nos dijo: ‘pues es bien fácil, si te tira hazle así’. Eso te dice la inteligencia que tenía como jugador”, dijo González, hermano Adrián González, exjugador de los Dodgers.

“Es muy triste porque se fue tan joven”, expresó González. “Es un ídolo para México, abrió las puertas para muchos mexicanos. Los Dodgers no serían los mismos sin él”.

El comisionado de los Grandes Ligas, Rob Manfred, dijo que Valenzuela será honrado durante el Juego 1 de la Serie Mundial el viernes en Dodger Stadium.