Robert Vargas refleja en su mural en honor a Fernando Valenzuela el símbolo de ‘unidad, comunidad y arte’

Unidad, comunidad y arte, son los elementos que el artista Robert Vargas quiso esbozar con la creación de un mural del legendario Fernando Valenzuela que fue develado el fin de semana del cumpleaños del ‘Toro’, en el corazón de Boyle Heights.

Es lo que el oriundo de Etchohuaquila, pueblo del municipio de Navojoa, Sonora, inspiró en Vargas y él quiere hacer lo mismo con aquellos que aspiran a alcanzar grandes cosas, tal como lo hizo Valenzuela como campeón mexicano en las Grandes Ligas.

Tres imágenes icónicas del exlanzador de los Dodgers adornan la pared gigante del Boyle Hotel que da justo en la esquina de la calle 1st y la entrada de la autopista 101 a Hollywood, a solo unos pasos de la Plaza del Mariachi.

Valenzuela falleció el pasado 22 de octubre, un día después de que el artista de quinta generación angelino había anunciado, por medio de una conferencia de prensa, sus planes de llevar a cabo su siguiente obra para homenajear al lanzador novato ganador del premio Cy Young en 1981. Sin embargo, la noticia lo tomó por sorpresa y Vargas se tornó en medio de lágrimas hacia sus seguidores en sus redes sociales.

“Había escuchado que estaba mejorando, entonces el escuchar que dio un giro para lo peor y fallecer, fue algo muy duro”, señaló Vargas. “Me siento terrible, pero también siento una responsabilidad de archivar este momento para todos nosotros, convirtiéndolo en un lugar de curación, de luto, pero además un altar para celebrar la vida y esto se convirtió en un trabajo de comunidad para completar esta ofrenda gigante rodeada de flores”.

A una milla, en Little Tokio, al otro lado del puente que da al mural, Vargas había entregado el 27 de marzo al mundo otra obra de arte de 150 pies de altura, la imagen de la superestrella japonesa Shohei Ohtani que estaba a un día de debutar oficialmente con los Dodgers y que el 30 de octubre celebró su primera Serie Mundial ante los Yanquis de Nueva York.

La visión de Vargas con Ohtani y Valenzuela es de conexión, de símbolos de unidad en las comunidades aledañas entre las diferentes razas.

“Esto proviene directamente desde el corazón, la intención es lo que vale, es más grande que yo, más grande que las palabras, es Fernando, la comunidad, la unidad y él nos sigue inspirando y uniendo a todos. He estado viendo gente de todo tipo de orígenes para demostrar apoyo a Fernando y es algo increíble”.

El oriundo de Boyle Heights fue apoyado por un equipo de colaboradores que lo acompañaron durante los días que trabajó en su mural. Una de esas personas es la reconocida escritora Josefina López, quien es la directora artística y fundadora del teatro Casa 0101.

López dijo haber pedido unos días antes a Vargas que acelerara el proceso del mural tan pronto se enteró del decaído estado de salud de Valenzuela.

“Le dije a Robert ‘tienes que hacerlo, tienes que celebrarlo porque oigo que no está con buena salud’”, dijo la coescritora del filme Real Women Have Curves (2002). “Con esto, la comunidad lo celebra y para nosotros aquí en Boyle Heights, que muchos somos inmigrantes, yo estuve indocumentada… Cuando era niña, verlo ganar, llevar a los Dodgers a la Serie Mundial, me inspiró tanto y a mi papá también”.

López estuvo indocumentada por 13 años hasta que recibió amnistía en 1987 y eventualmente se convirtió en ciudadana estadounidense.

Por su labor como escritora de varios proyectos, que ganaron reconocimiento tantos como nacionales e internacionales, López fue beneficiaria de muchos premios, entre ellos el Premio Gabriel García Márquez que le fue otorgado en 2003 por el entonces alcalde de Los Ángeles, James K. Hahn.

“Para nosotros fue un héroe porque hubo muchos estereotipos y tantos comportamientos racistas contra los mexicanos, contra los inmigrantes y tener a alguien como Fernando Valenzuela cambiaba todo y entonces ya no podían decir nada porque estaba ahí un campeón que estaba haciendo algo extraordinario”, dijo López.

Tras conocer del fallecimiento de Valenzuela, Vargas no cambió de planes en relación con las imágenes que tenía programado presentar, por el contrario, adicionó un altar con una improvisada ofrenda de flores y pidió cubrir una cerca con un manto blanco en el que le permitía a las personas dejar un mensaje al fallecido Valenzuela.

La intención de Vargas era develar el mural con motivo del cumpleaños (1 de noviembre) de Valenzuela, pero esa celebración se convirtió en un homenaje a su vida durante el Día de Muertos.

“Es terapéutico, es curativo, también es una celebración, pues la intención de todo esto es celebrar a Fernando y su contribución a nuestra comunidad latina en Los Ángeles”, dijo Vargas. “Estaba pintando desde un lugar lleno de amor y agradecimiento, entonces esto que ocurrió solo amplifica las intenciones iniciales”.

El impacto de los logros de Valenzuela, ha demostrado vencer la prueba del tiempo.

“Vino a abrir muchas de esas puertas que nuestros padres trataron de abrir, muchos logran abrirlas como inmigrantes y él lo logró en el aspecto deportivo como un gran lanzador”, dijo el productor del programa de radio Erazno y la Chokolata Show, Raúl ‘El Diablito’ Martínez. “Muchos lo conocen por lo que hizo en 1981 cuando ganó la Serie Mundial contra los Yanquis de Nueva York, pero es también conocido como un integrante de la comunidad. Fue recientemente uno de los comentaristas de los Dodgers en la radio, entonces dejó mucho en su vida”.

Abraham Boche es un aficionado de los Dodgers y amigo de Vargas que se hizo presente para ayudar en el desarrollo del altar a Valenzuela.

Él estaba junto a Vargas y otras personas cuando se enteraron de la noticia del deceso del legendario lanzador mexicano. Ellos se encontraban en un restaurante en Little Tokio, cerca al mural de Ohtani.

“Cuando llegaron las noticias, empezamos a llorar porque no era lo que queríamos, pero ya estábamos de acuerdo que si fallecía, que este mural se iba a convertir en la ofrenda más grande del mundo para él”, recordó Boche. “El día que hizo la conferencia de prensa aquí en el Mariachi Plaza, le había dicho a Robert que Fernando ya estaba mejor y estaba en Sonora… Eran las noticias que queríamos escuchar, estábamos contentos. Cuando ya nos enteramos de que había fallecido, nos pegó muy duro. Robert nos dijo que quería regresar a la pared, que quería tocarla y cuando llegamos aquí, estaban las noticias y nos pusimos de acuerdo para hacer todo eso mientras él pintaba”.

El pasado 8 de septiembre, Vargas fue invitado por los Dodgers para hacer el primer lanzamiento ceremonial. Durante esa experiencia tuvo la oportunidad de conocer a Valenzuela.

“Fue algo breve, tenía la esperanza de verlo aquí… no está en persona, pero está aquí en espíritu y la presencia de la gente aquí, apoya eso”, dijo Vargas.