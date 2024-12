Diego Valeri: Tuve dos veces la misma lesión que Riqui Puig, su recuperación será rápida

Diego Valeri sabe lo que posiblemente estaría pensando Riqui Puig en estos momentos.

El argentino sufrió una dura lesión en octubre de 2014 al romperse el ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda cuando jugaba para el Timbers de Portland, similar a lo que vivió el mediocampista del LA Galaxy ante el Sounders de Seattle en la final de la Conferencia del Oeste y que lo dejó fuera para el juego más importante del año en la final de la Copa MLS ante el Red Bulls de Nueva York.

No cabe duda que la ausencia del motor del equipo angelino cambia los planes para la gran final del sábado (1 p.m. PT, Apple TV/FOX Deportes) en el Dignity Health Sports Park.

“Es muy personal, pero es muy probable que no pueda creer por qué sucedió en ese momento, por qué ahora es la pregunta… Estará pensando ‘¿por qué me pasa ahora, por qué no en los últimos minutos de la final?’”, dijo Valeri en conversación con el LA Times en el que recordó su dura lesión. “Me pasa en un momento en el que mi carrera iba para arriba y no podía creer por qué, me sentía tan bien y de repente me pasaba algo. Has visto que cuando un instrumento como un violín suena muy afinado es porque está a punto de romperse. Llevas el cuerpo a niveles en el que se esfuerza de una manera y el cuerpo es una máquina difícil de descifrar”.

El argentino tuvo esa misma lesión por primera vez cuando tenía 19 años (2005) cuando hacía parte de Lanús, equipo con el que debutó en 2003.

Con los Timbers, Valeri fue campeón de la MLS en 2015, también fue señalado como la Contratación del Año (2013), el Jugador Más Valioso de la Copa MLS (2015) y Jugador Más Valioso de la MLS (2017). Es el único futbolista en la historia de la liga en recibir esos tres premios.

Valeri espera que la recuperación de Puig sea rápida debido a su juventud y al buen estado físico que presenta el jugador galáctico de 25 años.

“Si nunca tuvo una operación de este estilo, estará pensando ‘¿Qué me va a pasar? ¿Me sentiré de la misma manera?’”, dijo Valeri, quien recordó lo que vivió durante la etapa de su lesión. “Imaginate que te corten la rodilla, te abren, te sacan un pedazo, te ponen un tornillo, uno se siente diferente cuando pasa todo eso. Pasan muchos meses sin tocar la pelota, extrañas el campo, hay mucho dolor, le tenía miedo a la anestesia… Es una mezcla horrible de sensaciones”.

En 29 juegos de temporada regular, Puig jugó un total de 2.539 minutos, detrás de cuatro jugadores más que lo superaron en la lista. Además, tuvo 108 intentos de gol, de los que anotó 13 y acompañó con 15 asistencias.

El esfuerzo de Puig partido a partido es inobjetable. Su presencia en defensa y ataque durante el transcurso de cada minuto de juego es casi contínua.

Según el LA Galaxy, Puig ocupó el primer lugar en el equipo -el cuarto lugar en la MLS- durante la temporada regular en distancia recorrida con un promedio de 3,26 millas con posesión de balón. Además, ocupó el puesto 43 en la liga durante la temporada regular con una distancia recorrida general con un promedio de 6,7 millas por juego.

“Si ves la hoja de estadísticas del equipo en cualquier juego, te das cuenta que ha tocado el balón de 120 a 140 veces, liderando al equipo en toques de balón con un gran margen y es porque quiere ganar e impactar el juego”, dijo el entrenador Greg Vanney durante la semana previo a la final.

Valeri, que será analista para Apple TV durante la final, siente que Vanney ha dado algunas pistas sobre quién sería el reemplazo de Puig, pero realmente se sabrá cuando se oficialice la alineación previo al juego.

“Va a pesar la ausencia de Puig, lo que es la gestación del juego, la salida desde atrás, que es una estampa del Galaxy, de cómo trata la pelota, de cómo la saca desde el fondo, sobre todo con su número 10”, analizó Valeri.

El uruguayo Álvaro Izquierdo, quien se retiró en el año 2000 y ahora se desempeña como analista y comentarista con FOX Deportes, dijo que espera a un LA Galaxy listo para enfrentar el reto más importante en sus últimos 10 años, cuando ganó su quinta estrella en 2014.

Izquierdo señaló varias alternativas que podrían suplantar la posición de Puig. “Sí, Riqui fue importante para llegar a esta instancia, pero el LA Galaxy tiene futbolistas que pueden suplantarlo”, dijo Izquierdo. “Se habla de Gastón Brugman o se habla del también charrua Diego Fagúndez, que tienen diferentes estilos, pero que tiene el mismo corte de Riqui Puig, pues Fagúndez es más ofensivo, para encarar, para pase gol y crear la jugada. Brugman es más mixto, da más equilibrio”.

Izquierdo ganó la Copa Libertadores en 1987 con Peñarol bajo el mandato del legendario entrenador Óscar Washington Tabárez.

‘El Zurdo’ tuvo varias lesiones en su carrera y aunque no una similar a la de Puig, dijo sentir la frustración que puede estar viviendo el jugador exbarcelonista.

“Tuve la suerte de no tener un problema de rodillas, que se dice es el corazón del futbolista… Me pasó de todo en mi carrera, tuve esguinces, desgarros, tuve la boca cosida con alambres por un mes, pero la rodilla no, que es lo que más se teme de un jugador”, dijo Izquierdo. “Ojalá que lo de Riqui se pueda solucionar lo más pronto posible para tenerlo nuevamente en la cancha en el menor tiempo posible. Se habla de que puede durar de cuatro a seis meses afuera, pero sí viví junto a unos compañeros que tuvieron este tipo de lesiones y es muy difícil recuperar y te lleva mucho tiempo, entonces son lesiones duras para llevar”.