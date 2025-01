La voz radial de los Kings, Francisco X. Rivera, narrará un juego en inglés en un crossover especial

Los LA Kings reciben a los Flyers de Filadelfia en el Crypto.com Arena y no solo será un partido más de la temporada regular de la NHL sino que marcará un momento especial para el comentarista deportivo Francisco X. Rivera, quien cubrirá por primera vez un partido de hockey el domingo (6 p.m. PT, ESPN+) de la NHL en inglés, a través de la emisora de ESPN 710 AM.

El oriundo de la Ciudad de México comenzó su relación con los LA Kings en 2018 como narrador en español para la estación radial KWKW 1330 AM. Desde entonces, ha desempeñado diversos roles, incluyendo consultor, asesor y embajador para la comunidad hispana del Sur de California.

“La oportunidad es significativa porque ese fue el primer partido que narré, pero en español”, recordó Rivera a LA Times en Español. “Fue un 1 de noviembre del 2018, nuestra noche de Día de Muertos… Ese fue mi primer gol, fue Jeff Carter, nunca lo voy a olvidar, que curiosamente fue una gran estrella de Filadelfia, fue cambiado los Kings y fue el refuerzo fundamental para ganar dos campeonatos en 2012-2014”.

Su labor ha sido clave en la expansión de la presencia de los Kings en Latinoamérica, particularmente en México. En 2021, dio un primer paso hacia la narración en inglés al unirse al equipo de ligas menores Ontario Reign en la AHL. Esa experiencia le sirvió como muestra de lo que estaba por venir.

A lo largo de su carrera, Francisco ha demostrado versatilidad, narrando eventos de gran envergadura como el Super Bowl, la final de la Copa Libertadores, la Serie Mundial, las Finales de la NBA, entre otros. Su habilidad para adaptarse a diferentes deportes y en dos idiomas, le ha permitido ir abriendo puertas.

El partido contra los Flyers es especialmente significativo para Francisco, ya que este equipo fue también protagonista de su debut como narrador en español en 2018, durante la celebración de la Noche de Día de Muertos y ahora será su plataforma para el crossover.

Francisco también subraya la importancia de diversificar el talento en el deporte, no solo en las gradas, sino también frente al micrófono. El lograr esta oportunidad para narrar un juego en inglés dijo no fue fácil, pero cree que ocupar espacios históricamente inaccesibles como estos es el resultado de la preparación constante y la pasión por aprender.

Rivera contará con el apoyo en los análisis de su compañero Zach Dooley.

“Él es conocido como el LA Kings Insider, es quien maneja la cuenta de los Kings”, señaló Rivera. “Y como lo dice su nombre, es básicamente es la persona que está metida en el equipo, la persona que tira todas las noticias, que siempre la gente sigue, porque él es el que dice: Oye, ¿quién no entrenó hoy? ¿Cuál de los porteros salió primero del hielo? ¿Quién va a iniciar hoy?. Él está metidísimo y aparte, es una mente super brillante, maneja muchas cosas en podcasts, en programas de los 15, etc, y conoce al equipo de pies a cabeza”.

Al asumir este desafío en la NHL, reafirma su compromiso de llevar el hockey a una audiencia más diversa. El hockey sobre hielo, aunque no es tradicionalmente popular entre la comunidad hispana, Rivera cree que sus esfuerzos ayudarán para que gane terreno entre nuevos aficionados.

Iniciativas como la “Noche Mexicana” o la participación de figuras latinas en eventos especiales han sido fundamentales.

“Ana Bárbara fue un hitazo recientemente con nosotros porque”, dijo Rivera. “Pusimos a Ana Bárbara en una suite y una de las razones fue porque la gente en los pasillos se volvió loca… La llevamos al palco de transmisión y el director de entendimiento dice ‘Vamos a ponerla en la pantalla gigante’. Le ponen una canción, se para, empieza a bailar y la gente se vuelve loca. Hicimos lo mismo con Chiquis, la pusimos en unos asientos cerquita en la mitad del hielo, ponen una rola de chiquis, la ponen en la pantalla gigante de nuestra Noche Mexicana, ella se para, se pone a cantar y la gente se vuelve loca”.

El hockey sobre hielo es quizá uno de los deportes más difíciles de practicar día a día, por lo que programas como “Learn to Play” y clínicas de hockey con pelota han permitido que niños y jóvenes de diversas comunidades experimenten el deporte sin necesidad de invertir en equipo costoso.

“Es algo que no puedes negar, no estamos en Minneapolis, no estamos en Chicago, no estamos en Toronto, aquí no tenemos lagos que se congelan”, dijo Rivera. “Tienes que pagar para barrer una pista de hielo y aprender a patinar. A mí me tocó hacerlo recientemente. Es lo que es. Pero hay que aprovechar y hay que buscar todas las formas posibles para que la gente se involucre”.