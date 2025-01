Los Dodgers fichan a Hyeseong Kim y ultiman el regreso de Teoscar Hernández

El mismo día en que los Dodgers dieron oficialmente la bienvenida a Teoscar Hernández, una de las piezas clave de su equipo de la Serie Mundial de 2024, también hicieron una adición inesperada en la agencia libre.

Poco antes de que los Dodgers concretaran la recontratación de Hernández por tres años y 66 millones de dólares, el equipo también llegó a un acuerdo el viernes para contratar al jugador de cuadro surcoreano Hyeseong Kim, un utility de 25 años con un valioso guante y, en palabras del gerente general Brandon Gomes, un “verdadero potencial con el bate”.

El acuerdo de Kim, que será por tres años y 12,5 millones de dólares más una opción de dos años en 2028 y 2029 que podría elevar su valor a 22 millones de dólares, añadió otro jugador versátil a los planes de los Dodgers para defender el título, pero también suscitó especulaciones sobre otros movimientos que podrían llegar a la plantilla del equipo en 2025.

“Creo que es más que estamos añadiendo un jugador realmente talentoso, y [entonces vamos a] ver cómo se desarrollan las cosas”, dijo Gomes sobre la adición de Kim, restando importancia a la idea de que los Dodgers ahora necesitan intercambiar inmediatamente a otro jugador de su repentinamente abarrotada colección de jugadores de cuadro. “Es útil tener piezas realmente fuertes en muchas áreas diferentes. Así es como lo estamos viendo ahora mismo”.

Durante ocho temporadas en la Organización Coreana de Béisbol, el bateador zurdo Kim bateó .304 mientras jugaba en la segunda base, el campocorto, la tercera base y el jardín izquierdo.

Tras ser traspasado por su club coreano, los Héroes de Kiwoom, a principios de la temporada baja, Kim tenía de plazo hasta el viernes para firmar con un equipo de la MLB.

Coincidentemente, la noticia llegó poco antes de una conferencia de prensa previamente programada para Hernández, quien acordó volver a firmar con los Dodgers la semana pasada después de acumular 33 jonrones y 99 carreras impulsadas en un contrato de un año en 2024.

“Un volante de un año en un jugador no siempre [se convierte] en una extensión o un acuerdo de varios años», dijo el gerente Dave Roberts, sentado junto a Gomes y Hernández en el club del jardín derecho del Dodger Stadium. «Pero sólo lo que hizo por nosotros y cómo mejoró a todos, fue una obviedad”.

De hecho, retener a Hernández siempre pareció una tarea importante para los Dodgers esta temporada baja, especialmente mientras intentan preservar la cultura del clubhouse que fue clave en su carrera hacia el título de 2024.

En su primer año con el equipo, Hernández desempeñó un papel crucial tanto en el campo como productor de carreras detrás de los bateadores estelares Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman, y también con su edificante presencia veterana entre bastidores.

Gomes bromeó diciendo que incluso su hija de 8 años “me ha estado preguntando todos los días desde el final de la temporada: “¿Vamos a traer de vuelta a Teo?””.

“Bromas aparte, creo que eso dice mucho de quién es Teo como jugador y como persona», añadió Gomes. «Puedes sentir la energía que aporta al clubhouse, la sonrisa contagiosa que tiene todos y cada uno de los días”.

El jardinero de los Dodgers Teoscar Hernández, centro, estrecha la mano del gerente general de los Dodgers Brandon Gomes mientras está sentado junto al gerente Dave Roberts durante una conferencia de prensa en el Dodger Stadium el viernes. (Myung J. Chun / Los Angeles Times)

Aunque Hernández se conformó con un contrato de un año con los Dodgers el invierno pasado cuando su mercado de agentes libres no se desarrolló como él esperaba, dijo que permanecer en Los Ángeles era su principal prioridad este año, y que estaba dispuesto a aceptar menos dinero (así como los $23 millones en aplazamientos incluidos en su nuevo acuerdo) para hacerlo.

“Los Dodgers son diferentes”, dijo Hernández. “Piensan en todos. No sólo en los jugadores, no sólo en las cosas que puedo hacer en el campo. Para mí, simplemente me dan confianza. Nunca me la habían dado en los otros sitios en los que he trabajado. Confían en todo lo que puedo darles, y en este equipo y esta organización. Y eso fue una de las cosas más importantes para mí, que me empujó a hacer el mejor trabajo posible”.

La llegada de Kim, sin embargo, podría indicar más cambios potenciales en la lista del club para 2025, dejando al equipo con una gran cantidad de opciones en el mediocampo para el próximo año.

Gomes dijo que la “mentalidad” actual de los Dodgers es seguir jugando con Mookie Betts en el campocorto y Gavin Lux en la segunda base, como habían estado planeando antes de la firma de Kim.

El equipo podría tener que repartir el tiempo de juego más allá de ellos, sin embargo, con Miguel Rojas, Chris Taylor y Tommy Edman también todavía en la lista (aunque Edman, que firmó una extensión de contrato de cinco años a principios de este invierno, podría jugar principalmente en el centro del campo junto a Hernández en la derecha y Michael Conforto en la izquierda).

El segunda base de los Dodgers, Gavin Lux, atrapa una pelota contra los Padres de San Diego en el quinto partido de la NLDS el 11 de octubre. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

El fichaje de Kim también podría reducir la necesidad de los Dodgers de contar con otro utility como Kiké Hernández, el único jugador de posición de la lista de la Serie Mundial del año pasado que aún no tiene contrato con el club.

Los Dodgers, por supuesto, siempre podrían explorar un intercambio para racionalizar su cuadro de profundidad. Pero Lux, quien por mucho tiempo ha sido objeto de tales rumores, ha sido elogiado en repetidas ocasiones por los directivos del equipo por su desempeño en la recta final del año pasado después de regresar de una rotura del ligamento cruzado anterior ACL en 2023. Rojas y Taylor, por su parte, vienen de campañas de 2024 marcadas por una salud inconsistente (Rojas jugó sólo 103 partidos de temporada regular a pesar de batear .283, y estuvo fuera durante gran parte de los playoffs) o el rendimiento (Taylor bateó un mínimo de carrera de toda la temporada de .202 mientras luchaba contra sus propias lesiones), ya que cada uno entra en su última temporada bajo contrato.

Por ahora, Gomes insistió en que los Dodgers “no sienten que haya nada necesariamente que tengamos que hacer”, y señaló los problemas de lesiones del equipo el año pasado como una razón para preservar la mayor profundidad posible de cara a los entrenamientos de primavera.

El viernes, el único otro movimiento que se requería del club para finalizar los contratos de Hernández y Kim fue la apertura de un puesto en la lista de 40 jugadores, lo que se hizo mediante la designación del receptor de ligas menores y ex mejor prospecto Diego Cartaya para asignación.