76ers enfrentan múltiples lesiones de jugadores clave

(Phelan M. Ebenhack / Associated Press)

Share via

Share via Close extra sharing options

Los 76ers de Filadelfia están lidiando con lesiones de varios jugadores clave y esto va mucho más allá del pívot estrella Joel Embiid, quien solo jugó en 13 partidos esta temporada y no viajó con el equipo debido a la inflamación en su rodilla izquierda.

Filadelfia tenía ocho jugadores en su reporte de lesiones para el juego del domingo por la noche contra los Bucks de Milwaukee. En la derrota del sábado por la noche ante los Pacers de Indiana, los 76ers no contaron con cinco jugadores cruciales —incluidos Embiid, Paul George y Kyle Lowry— debido a lesiones, dejando a Tyrese Maxey, el máximo anotador del equipo, manejar gran parte de la carga.

“No es solo él”, dijo Nurse al ser preguntado sobre Embiid.

Nurse mencionó que el equipo encontró un “buen ritmo” cuando Embiid estuvo ausente en diciembre. Los 76ers tuvieron un registro de 9-3 el mes pasado, con Embiid ausentándose en cinco juegos y jugando minutos limitados en otros dos.

Anuncio

La parte difícil últimamente, según Nurse, es lidiar con las lesiones de múltiples jugadores. Entre ellos está KJ Martin, quien ha estado fuera desde el 23 de diciembre por una lesión en el pie izquierdo.

“Es un jugador que en una noche como esta es uno de nuestros defensivos más físicos”, dijo Nurse. “Siempre que hay un ala-pívot fuerte que puede ir al aro, él es una buena cobertura para esos jugadores”.

Por ahora, Nurse tendrá que seguir armando una rotación.

“Solo lo resolveremos día a día hasta que tengamos algo parecido a alineaciones regulares”, dijo Nurse.

El entrenador de los Bucks, Doc Rivers, dijo que conoce la frustración que conlleva tener que armar un plan de juego sin el frecuentemente lesionado Embiid, habiendo entrenado al estelar pívot durante su paso de tres temporadas como entrenador de los 76ers.

“Quieres que esté saludable. Yo he pasado por eso”, dijo Rivers. “Es difícil ganar sin tu mejor jugador, o incluso cuando tu mejor jugador juega y no está saludable. Es simplemente difícil. He vivido eso”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.