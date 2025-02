Lakers presenta a Luka Doncic: Hubiese querido que Kobe y Gigi estuvieran aquí para ver este momento

(Jae C. Hong / Associated Press)

La superestrella Luka Doncic fue presentado oficialmente como nuevo jugador de los Lakers en una conferencia de prensa celebrada el martes en el UCLA Health Training Center en El Segundo. El jugador esloveno, de 25 años, expresó su entusiasmo por unirse a la histórica franquicia angelina.

“Voy a jugar en el mejor equipo del mundo, así que estoy encantado”, afirmó Doncic, quien fue presentado por el gerente general del quinteto angelino, Rob Pelinka.

“Creemos que Luka tiene el potencial de ser una pieza fundamental en nuestro camino hacia el campeonato”, dijo Pelinka. “Su talento y versatilidad encajan perfectamente con nuestra visión para el futuro”.

Anuncio

Doncic destacó el haber llegado a la franquicia de uno de sus jugadores favoritos, Kobe Bryant, con quien compartió un momento especial en 2019 durante un partido en Los Ángeles.

“Recuerdo el momento exacto en que sucedió, ese momento estará siempre en mi mente. El solo hecho de que Kobe supiera mi nombre fue increíble para mí”, dijo Doncic sobre su primer encuentro con Bryant. “Hubiese querido que Kobe y Gigi estuvieran aquí para ver este momento. Este es un nuevo camino y estoy muy contento de estar aquí”.

Doncic llega a los Lakers tras un sorpresivo intercambio que envió a Anthony Davis, Max Christie y una selección de primera ronda de 2029 a los Mavericks de Dallas, mientras que los angelinos recibieron, junto con Doncic, a Maxi Kleber y Markieff Morris, quien ya había jugado con el equipo en las temporadas 2020-21 cuando ganó Los Ángeles ganó su último título en la burbuja creada en Miami debido a la emergencia mundial de Covid-19.

Doncic comentó sobre la llamada que recibió de LeBron James cuando se confirmó el traspaso.

“Fue una charla corta y me dijo ‘sé cómo te sientes’”, dijo Doncic. “Le agradezco la llamada para darme la bienvenida. Todo esto es un sueño hecho realidad. Hay tantas cosas que puedo aprender de LeBron que estoy entusiasmado de poder hacerlo”.

A lo largo de su carrera en la NBA, Doncic ha promediado 28.1 puntos, 8.3 rebotes y 7.8 asistencias por partido, consolidándose como una de las estrellas más brillantes de la liga. Sin embargo, su trayectoria no ha estado exenta de críticas.

Algunos analistas y aficionados han señalado preocupaciones sobre su condición física y posibles problemas de sobrepeso de hasta 30 o más libras desde su debut en la NBA en 2018.

“Los rumores sobre problemas físicos no son ciertos”, dijo Doncic. “Estoy en buena forma y listo para contribuir al éxito de los Lakers”.

La salida de Doncic de Dallas ha generado reacciones encontradas y se dice que sus lesiones han sido producto de ese sobrepeso.

“Es la decisión que han tomado. No tengo nada que comentar sobre ella. No entiendo por qué la tomaron ni puedo hacer nada para cambiarla. Creía que iba a estar toda mi carrera allí, en Dallas, porque la lealtad es una palabra grande para mí y he tratado de mantenerme en eso”

A pesar de la sorpresa inicial, Doncic se mostró optimista sobre su futuro en Los Ángeles.

“El primer día se me hizo muy duro. Las últimas 48 horas se me han hecho como si hubiera pasado un mes entero. Emocionalmente fue muy complicado”, apuntó Doncic sobre sus sentimientos al recibir la noticia. “Estaba dormido cuando me llamaron. Tuve que cerciorarme de que no era 1 de abril, [Día de los Santos Inocentes], y se trataba de una broma. Fue un gran shock para mí, un momento duro, aquello era mi casa”.

Pelinka dijo que el proceso para canjear por Doncic fue cuestión de semanas y por un acercamiento del gerente general de los Mavericks.

“Esto comenzó con un café en Dallas, cuando Nico [Harrison] nos presentó la idea. La única manera de que saliera adelante era si sólo lo hablábamos gerentes generales y dueños, nadie más, hubo un pacto para que así fuera. Llamé a Jeanie [Buss] en cuanto nos tomamos ese café y estaba encantada de que llegáramos hasta el final, que es lo que finalmente ocurrió”.

Doncic había coincidido con el ahora entrenador de los Lakers, J.J. Redick, cuando ambos jugaron juntos en Dallas en 2021. Además, Doncic ha participado en los podcasts de Redick.

“No voy a muchos podcast y al suyo fui dos veces. Eso da una medida de todo lo que respeto a J.J. Redick”, aseguró el jugador.

Los Lakers jugarán contra los Clippers en el Intuit Dome, hoy martes, y no contarán con Doncic, pues se recupera de una tensión en la pantorrilla que sufrió en diciembre. El jugador será nuevamente evaluado y se espera que vuelva a las canchas el 10 (en casa) o 12 (de visita) de febrero.