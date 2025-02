San Diego FC cuenta con Chucky Lozano para ser la chispa en su temporada inaugural

El San Diego FC aún no había jugado contra ningún rival de la MLS cuando los jugadores del equipo se presentaron en uno de los cuidados campos del Empire Polo Club a principios de mes para enfrentarse al New York City en una exhibición de pretemporada. Al ver a un jugador en particular, un pequeño ejército de niños se abalanzó sobre la valla blanca que protegía el campo y entonó un cántico que está destinado a convertirse en uno de los más populares de la liga esta temporada.

“¡El Chucky Lozano!”, gritaron rítmicamente y al unísono, repitiendo el grito que ha seguido a Lozano desde el partido inaugural del Mundial 2018.

San Diego, un equipo de expansión que engrosará la MLS a 30 clubes cuando abra su primera temporada contra el actual campeón de la liga Galaxy el domingo en Dignity Health Sports Park, puede no tener una victoria en la temporada regular, una cultura o una historia todavía. Pero ya tiene una estrella en Lozano, un delantero mexicano de 29 años que ha pasado los últimos ocho años en Europa....

“Chucky”, dijo Tom Penn, director ejecutivo del equipo, “era nuestro jugador estrella”.

Penn ya lo ha intentado antes. Como presidente en LAFC, hizo del delantero mexicano de 29 años Carlos Vela el jugador emblemático para la primera temporada de ese equipo en 2018 y eso funcionó bastante bien, con Vela rompiendo el récord de anotación de la MLS un año después, y luego llevando al equipo a dos apariciones en la final de la Copa MLS.

Sin embargo Lozano no vino a San Diego para romper récords - aunque eso sería un buen bono. Lo que le atrajo fue la ciudad, la liga y los lazos del club con la academia juvenil Right to Dream, una serie de escuelas residenciales y centros de formación fundados en Ghana y que ahora dirige en cuatro países el copropietario del San Diego FC, Mohamed Mansour.

“Todo el proyecto de San Diego, Right to Dream, el club. Todo eso me llamó la atención”, dijo Lozano en español. “Por eso elegí San Diego”.

Los aficionados al fútbol esperan a que Chucky Lozano, del San Diego FC, firme autógrafos. (Ben Nichols / San Diego FC)

Llevar a buen puerto ese proyecto será todo un reto, pero el equipo no parte precisamente de un lienzo en blanco. Las academias del Derecho a Soñar, que forman a jóvenes jugadores de manera integral tanto en el fútbol como en la educación, han graduado a unos 260 estudiantes, enviando a más de 150 jugadores a clubes profesionales y a más de 65 a selecciones nacionales. El entrenador del San Diego, Mikey Vargas, afirma que ese éxito sirve de base para su incipiente equipo de la MLS.

“No estamos empezando todo de cero porque ya tenemos un modelo”, dijo Vargas, cuya única experiencia en la dirección de equipos de alto nivel fue un período de dos partidos como entrenador interino de la selección nacional de Estados Unidos. “Se trata de cómo lo adaptamos para hacerlo único, accesible y exitoso en la MLS”.

“Quiero alineación pura. Tanto si se trata de un proyecto nuevo como de uno ya establecido, alineación pura: el entrenador con los dirigentes, el entrenador con los jugadores, el entrenador con los aficionados. Ese tipo de diamante es lo más importante”.

Importante porque, como club de expansión, San Diego no tiene ni una cultura que lo defina ni una historia en la que apoyarse. Vargas dijo que el equipo de este año se encargará de construir ambas cosas.

“El club estará aquí dentro de 100 años. Nosotros no”, afirmó. “Así que cuando el club sea capaz de volver atrás, se apoyará en lo que hagamos y en los pasos que demos ahora mismo”.

“Es una gran responsabilidad. Porque no sólo afectas a tu presente, sino que realmente vas a afectar a la trayectoria del club 50, 100 años en el futuro”.

Para ello, San Diego ha reunido una ecléctica lista de jugadores procedentes de 14 países. Entre ellos se encuentran Luca de la Torre, veterano de la Copa Mundial de Estados Unidos, Pablo Sisniega y Tomás Ángel, ex jugadores del LAFC, Paddy McNair, ex defensa de la Premier League inglesa, y Ema Boateng, licenciada en Derecho a soñar, que pasó tres temporadas en el Galaxy.

“Al tratarse de un equipo de expansión, lo bueno es que no hay un modelo para nosotros”, afirmó Boateng, que también ha jugado en el Columbus, el D.C. United y el New England, todos ellos clubes originales de la MLS. “Podemos moldearla a nuestra manera. Estamos dando ejemplo a las generaciones futuras y estamos poniendo el listón muy alto para nuestros aficionados”.

Al igual que Lozano, Boateng también se sintió atraído por San Diego por sus conexiones con Right to Dream. Boateng, que nació en Ghana y creció en una casa sin agua corriente ni electricidad, comenzó su andadura futbolística en la academia cuando tenía 12 años. Se le saltaron las lágrimas mientras pronunciaba un emotivo discurso en el corte de cinta de las nuevas instalaciones de Right to Dream en El Cajón (California), donde también entrenará el equipo de la MLS.

“Siempre me llenaré de gratitud cuando piense en Right to Dream”, dijo más tarde. “Al principio era básicamente una organización benéfica que me ayudó y me dio una oportunidad. Ahora es una organización para la que juego”.

“He estado en muchos equipos en los que se ha utilizado la palabra familia”, añadió. “Esto realmente se siente como una familia. Es una organización que me dio todo lo que tengo ahora”.

También Lozano, cuyo nombre de pila es Hirving y no Chucky, se siente como en familia. El apodo se lo pusieron los jugadores de la cantera del Pachuca, que pensaban que Lozano, que entonces tenía 11 años, se parecía al malvado muñeco pelirrojo Chucky de la serie de películas de terror “Child’s Play”.

Y Lozano lo aceptó, escondiéndose debajo de las camas para asustar a sus compañeros. Ahora está aceptando su papel como jugador emblemático de una franquicia de expansión de la MLS, razón por la cual se quedó mucho tiempo después del primer partido para dar la vuelta al campo firmando innumerables autógrafos y posando para las fotos con los niños que le dieron la bienvenida coreando su nombre.

“El proyecto completo de San Diego, todo lo que rodea a San Diego, la ciudad, la gente, formar parte de eso me llamó la atención”, dijo.

Lozano espera que pronto el resto de la MLS también preste atención a San Diego.