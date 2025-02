Cejudo vs. Yadong: Hora, dónde, cuándo y cómo ver UFC Fight Night

El excampeón de peso mosca y gallo de UFC, Henry Cejudo afronta un desafío crucial este fin de semana cuando suba al octágono por tercera vez desde su regreso tras tres años de retiro. El mexicoamericano llega con una racha negativa de dos derrotas consecutivas, tras caer en la disputa por el título ante Aljamain Sterling en 2023 y luego ser superado por el actual monarca, Merab Dvalishvili.

En la velada de UFC Fight Night del sábado, Cejudo va ante Song Yadong, quien a pesar de sus 27 años, ya es un veterano dentro de UFC con ocho temporadas en la organización. El peleador chino ha consolidado su posición en el Top 10, pero aún no ha logrado dar el salto definitivo hacia la élite de los contendientes. Su récord reciente de cinco victorias en siete peleas refleja su talento y consistencia, pero sus derrotas ante Cory Sandhagen y Petr Yan han sido obstáculos en su camino hacia una oportunidad titular.

Cejudo necesita evitar una tercera derrota consecutiva y demostrar que todavía tiene lo necesario para competir con la élite de la división. Por otro lado, Song no puede permitirse otro tropiezo ante un oponente de alto nivel si quiere consolidarse como un verdadero aspirante al título.

Anuncio

Datos de la velada

Cómo ver: ESPN+

Cuándo: Sábado, 22 de febrero

Hora: 6 p.m. PT

Dónde: Climate Pledge Arena, Seattle

Preliminares

Andre Fili vs. Melquizael Costa

Ion Cutelaba vs. Ibo Aslan

Adam Fugitt vs. Billy Ray Goff

Nursulton Ruziboev vs. Eric McConico

Ricky Simón vs. Javid Basharat

Mansur Abdul-Malik vs. Nick Klein

Modestas Bukauskas vs. Rafael Cerqueira

Cartelera Principal

Brendan Allen vs. Anthony Hernández

Jean Silva vs. Melsik Baghdasaryan

Rob Font vs. Jean Matsumoto

Alonzo Menifield vs. Julius Walker