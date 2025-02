Óscar de la Hoya elogia a Ortiz y cuestiona a Canelo: ‘No entiendo por qué no pelea con Benavídez’

Share via

Óscar de la Hoya elogió la evolución de su pupilo Vergil Ortiz tras su reciente victoria sobre Israil Madrimov en Riyadh, Arabia Saudita, durante el fin de semana pasado.

La pelea entre Ortiz y Madrimov fue un enfrentamiento de alta intensidad en el que el mexicoamericano demostró su fortaleza y mucha madurez en el cuadrilátero. Desde el inicio, Madrimov utilizó su movilidad lateral y astucia para intentar neutralizar la presión constante de Ortiz, quien logró desgastar a su oponente. Su estrategia le permitió asegurar una victoria clara, consolidándose como una amenaza en la división de las 154 libras.

Los tres jueces dieron como ganador a Ortiz, pero dos de ellos estuvieron muy cerca en sus puntuaciones.

Sin embargo, el ‘Golden Boy’ aseguró que este combate no ha sido el más desafiante en la carrera de Ortiz. “Creo que cuando peleó con [Serhii] Bohachuk fue una pelea más fuerte. Bohachuk pegaba más duro y era un peleador más agresivo”, afirmó De la Hoya al LA Times en Español.

“Ortiz demostró que es un gran campeón. Para mí, es el mejor peleador en las 154 libras actualmente y va a ser un problema para todos en esa división”, comentó el presidente de Golden Boy Promotions, mientras que vaticinó que Ortiz podría ascender hasta las 160 libras.

× El ‘Golden Boy’ dijo que su relación con Canelo Álvarez quizá no tenga arreglo porque es muy a “nivel personal” y asegura que él sí está dispuesto a hacer la paces.

Sobre un posible enfrentamiento entre Ortiz y Terence Crawford, De la Hoya señaló que “la única persona en las 154 libras que le puede ganar a Crawford es Vergil Ortiz”, dejando a un lado a Saúl Álvarez, con quien se podría enfrentar de igual forma.

De la Hoya aclaró que por ahora no buscan esa pelea, ya que Crawford tiene otros planes, como un posible combate en las 168 libras contra Canelo. “Para mí, como exboxeador, eso es demasiado peso para Crawford. Las divisiones existen por una razón”.

El excampeón mundial de seis divisiones y medallista de oro olímpico también se refirió a David Benavídez, asegurando que la pelea entre él y Canelo es la más esperada por los aficionados. “Yo no entiendo por qué Canelo no le pelea a Benavídez. Si Benavídez es el mejor de la división junto con Canelo, ¿por qué no hacer esa pelea?”.

De la Hoya considera que, a medida que pasen los años, Benavídez mejorará, mientras que Canelo, quien manifestó su intención de retirarse en 2029 en una entrevista con The Ring Magazine, podría perder su ventaja.

“Si Canelo está en su mejor momento, ahora es cuando debe pelear con Benavídez, no cuando esté más viejo”, subrayó el expromotor de Canelo por 10 años.

La relación entre De la Hoya y Canelo sigue siendo tensa. De la Hoya no ve cómo se podría solucionar y aunque dijo que él estaría dispuesto a algún día hacer las paces con Álvarez, siente que Canelo no lo haría.

“El hecho de que le tiro a Canelo bastante es por razones personales… Yo lo promoví, lo hice campeón, y ha sido un malagradecido. Pero soy una persona que puede perdonar si queremos dejar esto en el pasado, no sé si Canelo sea de esa misma mentalidad”.

Sobre el contrato de Canelo con Turki Alalshikh y Riyadh Season, De la Hoya reconoció que es un acuerdo lucrativo. “Va a hacer mucho dinero y mucho negocio, pero como promotor y como exboxeador, yo quiero ver la pelea con Benavídez, como todo el mundo. Turki y Riyadh Season están inyectando mucho dinero al boxeo y logrando que los aficionados disfruten de grandes eventos. No entiendo por qué la pelea entre Canelo y Benavídez no se hace”.

Con la ayuda de su esposa, Holly Sonders, De la Hoya ha encontrado en su segmento de redes sociales “Clapback Thursday”, un espacio donde responde de manera sarcástica y crítica a sus detractores.

“Mi esposa Holly y yo ideamos esto para generar más noticias para la compañía y los peleadores. Holly escribía programas de televisión, así que para ella es fácil hacer algo entretenido”.

El segmento ha sido una herramienta para abordar sus diferencias con figuras como Canelo y Jake Paul. “Es algo muy divertido que a mucha gente le encanta”, afirmó.