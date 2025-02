Hora, TV, cómo y dónde ver la velada de Gervonta Davis vs. Lamont Roach

El boxeador invicto Gervonta Davis regresa al cuadrilátero el sábado, 1 de marzo, para defender su título de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante el campeón superpluma Lamont Roach.

El combate, que tendrá lugar en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, encabezará una cartelera repleta transmitida por PPV.com a las 5 p.m. PT. Entre los enfrentamientos destacados se incluyen José Valenzuela vs. Gary Antuanne Russell en la categoría superligero y Alberto Puello vs. Sandor Martin por el título superligero del CMB, además de peleas en peso mediano, superwelter y welter.

Davis, con un récord invicto de 30 victorias, 28 de ellas por nocaut, se ha consolidado como uno de los mejores libra por libra del mundo. Su trayectoria incluye títulos en múltiples divisiones y victorias sobre rivales de alto calibre como Leo Santa Cruz, Ryan García e Isaac Cruz. Originalmente, se esperaba que Davis enfrentará a Vasiliy Lomachenko, pero la pelea no se concretó, y ahora deberá demostrar su dominio ante un Roach en ascenso, quien conquistó el cinturón superpluma de la AMB en 2023 tras vencer a Héctor Luis García.

Por su parte, Lamont Roach (25-1-1, 10 KOs) llega con confianza a este combate, asegurando que tiene la capacidad de sorprender al campeón. Tras un sólido desempeño en su carrera y un contundente nocaut ante Feargal McCrory en su última pelea, el boxeador de Washington D.C. promete poner a prueba a Davis en una batalla en el ring.

“‘Tank’ Davis y Lamont Roach es uno de esos eventos de boxeo casi inevitables que se han estado gestando durante años, remontándose a sus días como amateurs”, dijo el comentarista del Salón de la Fama del boxeo, Jim Lampley, quien estará en el ringside compartiendo con la afición en un chat en vivo en PPV.COM. “Roach tuvo una carrera amateur en gran parte exitosa, pero perdió dos veces contra Davis en sus únicos enfrentamientos. Y aunque Roach ha tenido una trayectoria profesional bastante sólida, ha sido Davis, con su inusual combinación de habilidad y poder. Por ello, Tank es el favorito, obvio, aunque el tipo que lava mi coche me aseguró que Roach tiene ‘una oportunidad de noqueador’”.

Cartelera

Peso ligero: Gervonta Davis vs. Lamont Roach

Peso superligero: José Valenzuela vs. Gary Antuanne Russell

Peso superligero: Alberto Puello vs. Sandor Martin

Peso superwélter: Yoenis Téllez vs. Julian Williams

Peso mediano: Jarrett Hurd vs. Johan González

Peso superpluma: Geo López vs. Grimardi Machuca

Peso superwélter: Cristian Cangelosi vs. Jarrod Tennant

Peso superwélter: Dwyke Flemmings Jr. vs. Florent Dervis

Peso wélter: David Whitmire vs. Ángel Muñoz

Peso supergallo: Alexis De la Cerda Landín vs. Sharone Carter

Peso supermediano: Nasheed H. Smith vs. Tariq Green

Peso ligero: Deric Davis vs. Oscar Eduardo González Jr.